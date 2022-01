Being the Ricardos on elokuva ongelmista Lucy ja minä -suosikkisarjan taustalla – Taitava käsikirjoittaja Aaron Sorkin ei yllä läheskään parhaimpaansa

1950-luvun suosikkisarjan aidoista ongelmista syntyi jähmeä elokuva.

Draama

Me Ricardot ★★

Being the Ricardos, USA 2021

Amazon Prime Video

Vuosina 1951–1957 esitetty Lucy ja minä (I Love Lucy) on USA:n kaikkien aikojen suosituin tv-sarja. Vuonna 1952 sen keskimääräinen katsojaosuus oli ällistyttävät 67 prosenttia.

Amazon Primen elokuva Me Ricardot kertoo viikosta legendaarisen komediasarjan kulisseissa. Käsikirjoittaja-ohjaaja Aaron Sorkin on sijoittanut ajankohtaan kaksi tosielämän kriisiä: päätähti Lucille Ball epäilee aviomiestään ja vastanäyttelijäänsä Desi Arnazia uskottomuudesta samalla kun lehtijuttu syyttää Ballia kommunistiksi.

Nicole Kidman oli jo vetäytyä elokuvan pääroolista, kun somessa kauhisteltiin hänen ulkonäkönsä erilaisuutta verrattuna Balliin. Niinpä tekijät ovat päätyneet turhaan ja tuhoisaan maskeerausratkaisuun: Kidmanista ei ole tullut Ballin näköistä, ja kasvolisäkkeet tekevät luontevasta näyttelemisestä mahdotonta. Ballin fyysistä komiikkaa Kidman imitoi hyvin, mutta mahdollisuuksia tähän tarjoutuu harvoin.

Hoikkaa Arnazia ja tätä näyttelevää jykevää Javier Bardemia yhdistää vain latinotausta, johon sivumennen sanoen liittyy yksi elokuvan tärkeistä takaumahetkistä: vain Ballin päättäväisyyden ansiosta kuubalaissyntyisen Arnazin sallittiin näytellä televisiossa valkoihoisen amerikkalaisnaisen aviomiestä.

Aaron Sorkin jatkaa ohjaajana Molly’s Gamen ja The Trial of the Chicago 7:n harmillisen jähmeällä tiellä. Käsikirjoittajana hän ei pääse lähellekään huipputöitään, elokuvia Kunnian miehiä ja The Social Network sekä tv-sarjaa West Wing.