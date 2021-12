007 No Time to Die on elokuvateattereiden katsotuin elokuva tänä vuonna. Kotimaisista elokuvista eniten katsojia keräsi Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily.

Toinen koronapandemian kurittama elokuvavuosi on tullut päätökseensä.

Vuoden 2021 aikana elokuviin myytiin yhteensä alle 3,5 miljoonaa lippua. Se on 11 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Ero aikaan ennen koronaa on paljon rajumpi. Esimerkiksi vuosina 2017, 2018 ja 2019 lippuja on myyty joka vuosi yli 8 miljoonaa.

”Katsojamäärät ovat 50–60 prosenttia normaalivuodesta. Tämä tarkoittaa merkittäviä taloudellisia ongelmia”, Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen sanoo puhelimessa.

Vuoden 2021 katsotuin elokuva Suomessa on 007 No Time to Die. Uusin Bond-elokuva rohmusi huikean katsojamäärän, jossa pandemian vaikutus ei juuri tunnu näkyvän. Syyskuun viimeinen päivä ensi-iltaan tulleen Daniel Craigin tähdittämään toimintaelokuvaan myytiin yli 621 000 lippua.

Koistinen kertoo, että elokuva on yksi myydyimmistä Bondeista Suomessa. Ihan se ei kuitenkaan ohittanut edeltäjäänsä 007 Spectreä, johon myytiin noin 700 000 lippua.

Bond-elokuvat ovat olleet Suomessa aina hyvin suosittuja. Elokuvilla on pitkä perinne ja ne haalivat Koistisen mukaan myös sellaista yleisöä, joka jättäytyy usein kotiin.

”Yksi yleisö, joka usein monelta elokuvalta puuttuu, on aikuiset miehet. Bondeissa nämä herrat ovat eturivissä ja tuovat jälkeläisensäkin katsomaan”, hän sanoo.

007 No Time to Die on viides Bond-elokuva, jossa Daniel Craig esittää salaista agenttia.

007 No Time to Dien ero katsojamäärissä muihin tämän vuoden kärkielokuviin on suuri. Toiseksi katsotuin, Denis Villeneuven odotettu tieteiselokuva Dyyni keräsi noin 172 000 katsojaa.

Helsingin Sanomien arviossa uusin Bond niitti kiitettävät neljä tähteä, Dyyni täydet viisi ja ”mestariteoksen” tittelin.

Kolmanneksi ylsi heinäkuussa ensi-illan saanut Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily. Renny Harlinin ohjaama komediaelokuva on samalla suomalaisista elokuvista tämän vuoden katsotuin. Noin 166 000 katsojaa kerännyt elokuva sai Helsingin Sanomissa murska-arvion ja vain yhden tähden.

Koistisen mukaan osalle elokuvista arvosteluilla on paljonkin merkitystä, kun osalle ei juuri ollenkaan.

”Yleisö voi olla sellaista, ettei se lue arvostelua tai sitten lukee sen ikään kuin vahvistaakseen omaa uskoaan, että eliitti on väärässä.”

Luokkakokous-elokuvien kolmannen osan on ohjannut Renny Harlin. Elokuvassa ollaan risteilyllä.

Neljänneksi katsotuin elokuva on vasta joulukuun 15. päivä ensi-iltaan tullut Spider-Man: No Way Home. Viidenneltä sijalta löytyy Juho Kuosmasen ohjaama ja Oscar-palkinnosta kisaava Hytti nro 6.

Loput kahdenkymmenen elokuvan kärjestä voi lukea tämän jutun lopusta.

Koistinen on tyytyväinen katsotuimpien elokuvien kotimaisesta edustuksesta. Kotimaisten elokuvien katsojamäärä kaikista on tänä vuonna 25 prosenttia.

”Se on aika kova. Tämä on loka- ja marraskuun ansiota”, Koistinen sanoo.

Silloin ensi-iltansa sai sekä Hytti nro 6 että Syke-elokuva: Hätätila. Yhteensä ne keräsivät reilusti yli 200 000 katsojaa.

Yhteensä kotimaiset elokuvat keräsivät tänä vuonna noin 850 000. Siinä sen sijaan ei ole syytä juhlaan.

”Sitten 1990-luvun ei ole ollut näin heikkoja lukuja”, Koistinen sanoo.

Kotimaisten elokuvien prosenttiosuus kaikista katsotuista on siis hyvä, mutta kävijämäärät ei. Parhaimmillaan kotimaiset elokuvat ovat yltäneet vuodessa yli 2 miljoonaan katsojaan, Koistinen sanoo.

Hytti nro 6 on mukana Suomen ehdokkaana ei-englanninkielisen elokuvan Oscar-palkinnosta. Lopullinen Oscar-ehdokkaiden lista julkistetaan helmikuussa. Seidi Haarla esittää elokuvassa pääosaa.

Monen elokuvan ensi-iltaa on jouduttu siirtämään useaan kertaan koronapandemian takia. Etenkin Hollywood-elokuville hankausta on tullut myös suoratoistopalveluista.

Tiukkien rajoitusten takia elokuva on voitu asettaa nähtäväksi suoratoistopalveluun nopeasti ensi-illan jälkeen. Tämä vaikuttaa tietysti elokuvan katsojamääriin elokuvateatterissa. Koistinen sanoo, että tilanne näyttää nyt kuitenkin olevan normalisoitumassa.

Suomen elokuvateattereiden alhaiset katsojaluvut johtuvat selvästi koronarajoituksista. Tämän vuoden alussa elokuvateattereissa oli tiukat rajoitukset isossa osassa maata kesään asti.

Nyt teatterit ovat kokonaan kiinni Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Muualla on 10, 20 tai 50 hengen rajoitukset yleisömääriin.

Syksyllä, kun koronatilanne oli hyvä eikä rajoituksia juuri ollut, myytiin lippuja entisen tapaan. Tämän vuoden lokakuun katsojamäärä on jopa neljänneksi paras kuukausi viiteen vuoteen.

”Lokakuu oli erittäin tärkeä koko alan kannalta. Se vahvisti sen, ettei ole mitään hätää, kun on sellainen tilanne ettei ole rajoituksia. Ihmiset käyvät edelleen elokuvissa, tehdään paljon kiinnostavia leffoja”, Koistinen sanoo.

Top 20 katsotuimmat elokuvat koko maassa

1. 007 No Time to Die

2. Dyyni

3. Luokkakokous 3 – Sinkkuristeily

4. Spider-Man: No Way Home

5. Hytti nro 6

6. Syke-elokuva: Hätätila

7. Ryhmä Hau -elokuva

8. Fast & Furious 9

9. Isä

10. Pertsa ja Kilu

11. The Boss Baby: Perhebisnes

12. Venom: Let There Be Carnage

13. Black Widow

14. Peruna

15. Shang Chi and The Legend of the Ten rings

16. Omerta 6/12

17. Sorjonen: Muraalimurhat

18. Croodit: Uusi aika

19. The Suicide Squad: Suicide Mission

20. Eternals