Howard Stern on tiettävästi maailman parhaiten ansaitseva radiotähti. Samalla hän on yksi maailman taitavimpia haastattelijoita, joka saa julkkiksen toisensa perään avautumaan kipeistä asioista.

Ällö, rivoja penis-, lesbo- ja pornojuttuja kertova ja mahdollisimman härskejä kysymyksiä haastateltaviltaan uteleva newyorkilainen shock jockey.

Näin Howard Stern pysytteli otsikoissa 1980- ja 1990-luvuilla. Hän sai haastateltavat juoksemaan karkuun ja hankki säädyttömyydellään lopulta yhteensä yli kahden miljoonan dollarin sakot viestintäviranomaiselta. Ennätys Yhdysvalloissa.

Näillä taidoilla Sternistä tuli maailman todennäköisesti tunnetuin radiopersoona. Maine kiiri aina Suomeen asti.

Esimerkki Sternin räävittömyydestä löytyy esimerkiksi Helsingin Sanomista joulukuulta 1997.

HS aloitti juttunsa Yhdysvaltojen ja Kanadan keskinäisestä riitelystä tiedolla, että ”pitkätukkaisen rääväsuun” eli Sternin show’ta voi nyt kuunnella myös Kanadassa.

”Maita voi arvioida sen perusteella, millaisia kansalaisia ne tuottavat. Kanada on lahjoittanut maailmalle muutaman jääkiekkoilijan, huoria ja (Star Trek -tv-sarjan tähden) William Shatnerin”, Stern sanoi uudelle kanadalaiselle yleisölleen HS:n mukaan.

”Jos teillä käy mielessä, että ’no, ei se mitään, Kanadahan on vain Yhdysvaltojen jatke’, niin minä olen aivan samaa mieltä.”

HS kertoi myös, että vähän myöhemmin Stern pilkkasi Kanadan ranskankielisiä ja kysyi naiskuulijaltaan, miten suuret rinnat tällä on.

”Kuulijat järkyttyivät, ja radiota valvova lautakunta suositteli Sternin lähetysten keskeyttämistä. Kanadassa niin kutsuttu poliittinen korrektius on viety, jos mahdollista, vielä pitemmälle kuin Yhdysvalloissa, eikä kanadalaisia naisia ole sopivaa kutsua radiossa ’lihaviksi naudoiksi’ ja ’lesboiksi’”, HS:n toimittaja Tomi Ervamaa kirjoitti.

Näin newyorkilainen radiorääväsuu oli päässyt osaksi listaa Kanadan ja USA:n eripuran aiheista: maidon myynti, lohen ryöstökalastus, teräksentuonti, rajavalvonta, Howard Stern.

Enää pitkään aikaan Sterniä ei ole voinut tunnistaa samaksi. Stern pysyttelee yhä otsikoissa, mutta eri syistä: hänestä on kasvanut vertaansa vailla oleva haastattelija, pitkän radiohaastattelun mestari, jonka luokse maailman suurimmat tähdet lähestulkoon jonottavat keskustelemaan ja joka saa samat tähdet yleensä avautumaan myös kipeistä asioista.

Howard Stern julkaisi vuosien varrella tekemiinsä haastatteluihin pohjaavan kirjan vuonna 2019 ja oli sen tiimoilta itse eri medioiden haastateltavana. Kuvassa Stern Jimmy Kimmel Live -show’n edustalla Los Angelesissa lokakuussa 2019.

Joulukuun puolessavälissä ympäri maailman uutisoitiin poptähti Billie Eilishin sairastaneen koronaviruksen aiheuttaman rajun taudin loppukesästä 2021. Samalla uutisoitiin, kuinka Eilish kertoi altistuneensa väkivaltaiselle pornolle lapsena.

Eilish on nykyhetken suosituimpia laulajia, mutta covid-19:n sairastaminen ei ollut päätynyt tätä ennen julkisuuteen. Sternin radio-ohjelmassa hän asiasta kuitenkin kertoi.

Eilishin jälkeen show’hun tuli vieraaksi Ben Affleck, ja hänen jälkeensä Neil Young.

Aiempia viimeaikaisia vieraita: Kate Beckinsale, Dave Grohl, Billy Joel, Jimmy Kimmel, Steve Martin & Martin Short, Paul McCartney, Metallica & Miley Cyrus & Elton John, Emily Ratajkowski, Ed Sheeran ja Kristen Stewart.

Usein, ei aina, mutta usein tähdet paljastavat Sternille hyvin intiimejä ja kivuliaita asioita, joita esimerkiksi television talk show -juontajat tai lehtien toimittajat eivät ole heistä koskaan saaneet irti.

Esimerkiksi vuonna 2014 Stern haastatteli näyttelijä Bill Murrayta. Haastattelun loppupuolella Stern kysyi Murraylta ”onko sinulla jotain, mitä kyseenalaistat omassa elämässäsi, niin kuin miksi en ole löytänyt sitä suurta elämäni rakkautta?”

Jo tätä ennen haastattelu oli ollut vakava, jopa murheellinen elämän hukkaan heitettyjen mahdollisuuksien läpikäynti. Stern salli hiljaisen hetken, odotti Murrayn vastausta, joka tuli lopulta:

”No, kyllä minä ajattelen sitä, minä todella ajattelen sitä, että...hmm, you know. En ole varma mitä minun...mitä minä oikein teen täällä.”

Haastattelu muuttui eksistentialismiksi. Vähän myöhemmin Sternin pitkäaikainen apulaisjuontaja Robin Quivers kysyi vielä, miksi Murray ei tunne päässeensä oikein selville itsestään.

”Meitä estää katsomasta itseämme ja näkemästä itseämme se, että me olemme aika rumia, jos me katsomme todella, todella tarkkaan”, Murray vastasi.

Miksi näin käy?

No, ainakin Sternin ohjelmassa on aikaa jutella. Show kestää yli tunnin. Useimmiten Stern onnistuu myös luomaan studioon lämpimän tunnelman, paikan, jossa voi sanoa muutakin kuin etukäteen mietityt pointit. Näin on myös show’n pituuden takia lähes pakko jokaisen tehdä.

Mutta eivät tunnelma ja pituus riitä sinällään mihinkään. Sternillä, kohta 68, on noin 45 vuoden kokemus suorista haastatteluista. Siinä ajassa Sternistä on tullut esimerkiksi koomikko Conan O’Brienin mielestä maailman paras haastattelija. O’Brien on itsekin hyvä haastattelija, mutta nostaa omassa podcastissaan Sternin kaikkien aikojen parhaaksi.

Sternin haastattelutekniikkaan kuuluu, että hyvin usein hän väittää jotain sellaista todeksi, jonka hän todennäköisesti itsekin tietää hieman vääräksi, mutta antaa haastateltavan korjata asian omin sanoin. Näin syntyy usein tarina, joka kannattaa kuulla.

Lisäksi vuosikymmeniä jatkuneista suorista lähetyksistä Sternille on syntynyt taito lukea tilannetta niin, ettei haastatteluissa ole juuri koskaan hiljaisia hetkiä. Tai jos niitä on, ne ovat tarkkaan harkittuja, eivät vahinkoja.

Stern puhui haastattelutaidosta esimerkiksi The New York Times Magazinen haastattelussa vuonna 2019. Radiohaastattelu on aivan eri asia kuin podcastin tekeminen, Stern muistutti ja sanoi, että haluaisi kuristaa ihmiset, jotka sanovat tekevänsä radioshow’ta kun tekevät tosiasiassa podcastia.

Suora radiolähetys, jossa on pidettävä kiinnostus yllä ja jota ei editoida jälkikäteen, erottaa jyvät akanoista.

”[Podcasteissa] ihmiset vain puhuvat ja puhuvat, eikä mitään mielenkiintoista tapahdu. Tehdäkseen hyvän haastattelun siihen täytyy tuoda tietynlainen tietämys, äly ja empatia. Pelkkä taustatutkimus ei riitä, tarvitaan myös ymmärrystä siitä, mikä pitää ihmiset kiinnostuneina, milloin heidät pitää keskeyttää, milloin heitä pitää auttaa. Se on kokonaisuus, ja kokonaisuuden eteen täytyy ponnistella. – – Keskusteleminen on taito, ja olemme kadottaneet sen.”

Kehitystä on todella tapahtunut. Toisaalta vanhoista haastatteluista kuulee jo merkkejä siitä, että Sternillä on suuren haastattelijan taitoja: jos julkkiksen pr-henkilö oli kieltänyt kysymästä tietyistä asioista, Stern kysyi ensimmäiseksi täsmälleen näistä kielletyistä asioista.

Näillä kyvyillä Stern nousi suosioon: 1990-luvun huippuvuosina jopa joka kolmas työmatkalainen New Yorkissa kuunteli autoradiostaan Sternin show’ta. Tältä ajalta on elämäkertakomediaelokuva Private Parts, joka nähtiin myös Suomessa nimellä Howard Sternin intiimit osat.

Howard Stern ja Robin Quivers vuonna 2005. Stern on pukeutunut Fartman-supersankariksi, hahmoksi, jota hän käytti show’ssaan toisinaan 1980-luvulta asti.

Toiset pitävät yhä Sternin 1980- ja 1990-lukujen huumaavasta härskiydestä, mutta monelle, haastattelujen perusteella myös Sternille, ne ovat historiaa, johon ei ole mitään halua palata.

Stern ei ole itse halunnut kuulla uudestaan edes lähetystään 11. syyskuuta 2001. Stern juonsi show’taan niin kuin minä tahansa arkiaamuna, kun terrori-iskut tapahtuivat. Sitä on myöhemmin pidetty arvokkaana dokumenttina tuosta päivästä, koska Stern ja hänen apulaisjuontajansa reagoivat tapahtumiin niin aidosti.

Pelleily Pamela Andersonin seksikkyydestä loppui siihen, ja ihmiset ympäri kaupunkia alkoivat soittaa Sternin show’hun. Stern otti spontaanisti ja sen suuremmin suunnittelematta puheluita vastaan.

Samalla hän oli vihainen, niin kuin varmasti iso osa newyorkilaisista. Hän antoi vihaisuutensa kuulua, ilman minkäänlaista sordiinoa. Show’sta tuli kollektiivinen nuotio akuutin kriisin keskellä, aivan erilainen kuin kaikkien suurten tv-kanavien spektaakkelimaiset tuhokuvastot.

Howard Stern vaihtoi satelliittiradioon Sirius XM:lle vuonna 2006.

Vuonna 2006 Stern vaihtoi satelliittiradioon, Sirius XM:lle, tiettävästi aluksi aivan valtavalla korvauksella, sata miljoonaa dollaria vuodessa viiden vuoden ajan. Vuonna 2020 hän sai Forbes-lehden mukaan palkkaa noin 90 miljoonaa euroa vuodessa, mikä tekee Sternistä parhaiten palkatun radioammattilaisen tiettävästi koko maailmassa.

Tilauspohjaisella Sirius XM:llä kukaan viestintäviranomainen ei sanele mitään, siellä saa sanoa täsmälleen mitä lystää.

Ja kas, Stern alkoi muuttua. Vuonna 2019 hän suostui esiintymään tiettävästi ensimmäistä kertaa podcastissa, Conan O’Brienin podcastissa. Siellä Stern kertoi muutosta satelliittiin:

”Aiemmin olin tyyppi, joka sanoi, että ’Ai alastomuus on pahasta? Haistakaa paska saatanan tekopyhät! Ai seksuaalisuus on pahasta? Haistakaa vittu! Teen mitä ikinä haluan.’ Olin kuin lapsi kiukunpuuskassa. Mutta valitsemme paikan, jossa olemme. Tulla satelliittiradioon, jossa voi tehdä mitä tahansa, ja tehdä noin, se olisi pelkkää hevonpaskaa, hölynpölyä, kuka siitä välittäisi?”

FM-radiossa Stern sentään oli jotain vastaan, ja viranomaiset sakottivat häntä.

”Olin radion paha poika. Uskonnolliset ryhmät lähettivät uutiskirjeitä, joissa he pyysivät rahaa, jotta Howard Stern saataisiin pois radioaalloilta. Tietty menin sitten itse radioon ja pyysin lähettämään rahaa suoraan minulle ja lupasin, että jos lähetätte minulle tarpeeksi rahaa, lähden pois. Se oli antenniradiota ja se oli silloin. Olen satelliittiradiossa, voin hankkia tänne strippareita juoksemaan alasti joka päivä.”

Mutta miksi Stern tekisi niin? Se ei riko mitään rajoja. Sen sijaan todellinen keskustelu jonkun kanssa, se on harvinaista, yhä harvinaisempaa. Se voi rikkoa rajoja.

Muuttunutkin Stern on ollut Siriukselle kultakaivos. Kun Stern ilmoitti vuonna 2004 siirtyvänsä satelliittiradioon, Siriuksella oli noin 600 000 tilaajaa. Viime vuonna Siriuksella oli noin 35 miljoonaa tilaajaa. Stern on kanavan ylivoimainen tähti.

Kaikki eivät nykyisestä Sternistä pidä. Haastattelujen perusteella Stern yrittää olla välittämättä asiasta, muttei siinä täysin onnistu: kunpa kaikki voisivat rakastaa minua, Stern sanoo yhä ajattelevansa, vaikka tietää sen mahdottomaksi.

Toisaalta hänen kuuntelijoidensa keskimääräinen ikä on hänen omien sanojensa mukaan ollut viime vuosina 37 vuotta. 1990-luvun lopulla se oli täsmälleen sama: 37 vuotta.

Hän on muuttunut aikojen myötä, ja niinpä aika on seurannut häntä.