Deutschland 89 -sarjassa Martin Rauchia eli koodinimi Kolibria vedetään taas joka suuntaan.

Laadukkaat Deutschland-sarjat kuuluvat niihin tuotantoihin, jotka ovat jääneet ikävästi suoratoistobuumin jalkoihin ja varmasti menettäneet paljon potentiaalisia katsojia ja kansainvälistä hypetystä.

Ensimmäinen sarja Deutschland 83 valmistui 2015 ja toinen sarja Deutschland 86 vuonna 2018. Trilogian päätöskausi Deutschland 89 sai ensi-iltansa 2020.

Tuoreeltaan sarjoja on julkaistu sekaisin eri palveluissa, ja se on varmasti sekoittanut katsojia. Deutschland-sarjoja on esitetty myös Ylellä.

Kakkoskausi eli vuosi 1986 oli kieltämättä sekava ja kadotti sen ytimen, joka teki 83-sarjasta niin erinomaisen, mutta ei se täysin epäonnistunut ole. 89-sarja on enemmän paluuta alkuperäiseen, ja se vetää mukaansa.

Kuten odotettavissa oli, trilogia päättyy muurin murtumiseen. Tapahtumat alkavat muutamaa kuukautta aikaisemmin, ja päähenkilö Martin Rauch, agentti nimeltään Kolibri, on tipahtamassa tyhjän päälle.

Häntä kiskotaan kaikkiin ilmansuuntiin, mutta hän itse haluaisi vain viettää rauhallista kotielämää pienen Max-poikansa ja ehkä myös pojan kivan opettajan kanssa. Ennen pitkää he päätyvät Romanian Timisoaraan, kuten myös Martinin täti Lenora (Maria Schrader).

Meno äityy taas sekavaksi, koska maailmakin totisesti oli sekava, mutta sarja tuo kiinnostavaa kulmaa muun muassa niihin ihmisiin, jotka eivät toivoneet DDR:n loppua. Se sopii muuten myös Ylen Kylmän sodan Suomi -sarjan rinnalle.

Martinia näyttelevä Jonas Nay tuo edelleen hengen koko sarjalle. Hänen olemuksessaan yhdistyy aikakauden katteeton optimismi, nuoruuden viattomuus ja lopulta röyhkeä opportunismi.

Deutschland 89, TV1 klo 22.30 Yle Areena ja C More. (K12)