”Jossain vaiheessa ajattelin, että minun pitää valita komedian ja yhteiskunnallisuuden välillä, mutta en ajattele enää niin”, ohjaaja ja käsikirjoittaja Suvi West sanoo.

”Totuus on, että saamelaisuus on iso osa tekijyyttäni”, Suvi West sanoo.

”Väistämättä mietin, ovatko työni saaneet huomiota elokuvallisista ansiosta vai jostain muista syistä johtuen. Olen kokenut siitä syyllisyyttäkin”, kertoo Suvi West puhelimitse Utsjoelta. West perheineen, mies ja kaksi lasta, muutti viime kesänä kymmenen Helsingin-vuoden jälkeen takaisin Westin kovasti kaipaamiin kotimaisemiin.

Ohjaaja-käsikirjoittaja tuli tv:stä tutuksi komediasarjasta Märät säpikkäät (2012–2013). Westin ja Anne Kirste Aikion Ylelle tekemän mainion sarjan roisi tapa esittää saamelaisnaiset herätti Westin mukaan holhoavaa tuohtumusta etenkin suomalaisissa katsojissa. Dokumenttielokuva Minä ja pikkusiskoni (2016) kertoi Westin siskosta, jolla on parisuhde naiseen. Westin viimeisin työ, dokumenttielokuva Eatnameamet – hiljainen taistelumme (2021), käsittelee saamelaisten kamppailua olemassaolostaan. Se voitti Tampereen elokuvajuhlilla Kirkon Mediasäätiön palkinnon sekä elokuvajuhlien yleisöpalkinnon.

West kuvailee kokemaansa ristivetoa: toisaalta hän haluaisi tulla nähdyksi suomalaisessa yhteiskunnassa vain elokuvantekijänä mutta kokee monesti tulleensa nähdyksi ainoastaan saamelaisena.

”On niitäkin tilanteita, että minut on kutsuttu puhumaan elokuvan tekemisestä, mutta olenkin itse alkanut puhumaan saamelaisuudesta. Kuvio on monimutkainen. Totuus on, että saamelaisuus on iso osa tekijyyttäni.”

Kaksi muutakin puolta taistelevat elintilasta Westin työssä: toisaalta pohdiskeleva yhteiskunnallisuus, kuten Eatnameamet-dokumentissa, toisaalta komediallinen lähestymistapa, jota nähtiin muun muassa Märissä säpikkäissä.

”Jossain vaiheessa ajattelin, että minun pitää valita näiden kahden välillä, mutta en ajattele enää niin.”

Komedian West kertoo olevan ominaisempaa itselleen. Hän tekikin itselleen lupauksen Eatnameametia kuvatessaan.

”Eatnameamet kumpusi saamelaisyhteisön tarpeesta, koin että minunkin pitää tehdä jotain. Prosessi oli haastava. Pelkäsin, teenkö elokuvalla enemmän hallaa kuin hyvää saamelaisille ja olenko oikea ihminen kertomaan tämän tarinan.”

”Lupasin, että jos selviän tästä, saan tehdä seuraavaksi jotain vain itselleni.”

Nyt West haluaa jälleen palata tavalla tai toisella komedian pariin. Tällä hetkellä häntä kiehtovat kysymykset naisen seksuaalisuudesta.

”Näin joululomalla aivan mahtavan selkounen, jossa minulle annettiin sketsisarjan nimi ja sisältö.”

Muut projektit lykkäävät vielä mahdollisen sketsisarjan tekemistä hamaan tulevaisuuteen.

Tarinoiden kertominen ja esiintyjän työ olivat Westin lapsuuden haave.

”Televisio oli ainoa, mistä tiesin, unelmani oli jonkin sortin talk show’n vetäminen tai Jyrkin juontaminen. Ei meillä päin Utsjoella silloin ollut ketään, joka olisi tehnyt vastaavaa työtä.”

Ura muotoutui toimittajuuden kautta. West päätyi ensin Tampereelle ilmaisutaidon lukioon. Sen jälkeen hän opiskeli Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksen elokuvalinjalla ja opiskelun ohella työskenteli sekä Inarissa että Norjassa Ylen Saamen radiossa ja Norjan yleisradioyhtiö NRK:lla alkuperäiskansajournalistina ja teki dokumentteja. Työ vei tiukkoihinkin paikkoihin.

”Kävin kuvaamassa muun muassa Guatemalassa vuonna 2005 hurrikaanin uhreja. Mudasta löytyi taapero, jonka haltijuudesta kiisteltiin paljon. Tieto siitä, kuinka helposti lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi tällaisissa katastrofeissa oli hirveä. Oli onni, että olin niin nuori, nykyään äiti-ihmisenä en olisi varmaan pystynyt työhön.”

Lopulta televisiotyön vaatima tiukka formaatti alkoi ahdistaa.

”Koin, että se tappaa elokuvakerrontani. Tein myös paljon tv-uutisia, joihin aina yritin ympätä jonkin maalailevan kuvan tai runon.”

Westin ensimmäinen kosketus suuren maailman elokuvakuvioihin tapahtui lopputyön, Vaikein niistä on rakkaus -dokumenttielokuvan, yhteydessä vuonna 2005. Humoristista elokuvaa Westin poikaystävän etsinnästä esitettiin Hollywoodissa ja Vancouverin elokuvafestivaaleilla asti.

”Se antoi vähän vääristyneen kuvan elokuvabisneksestä”, West sanoo ja nauraa. ”Maailma oli silloin hyvin erilainen, ja rahaa oli elokuvateollisuudessa enemmän. Meillä oli National Geographicin järjestämä kolmen viikon turnee ja asuimme luksushotelleissa. Kaikki maksettiin, ja joka ilta oli mielettömiä juhlia.”

Samanlaista luksusta ei ole luvassa Tromssan elokuvafestivaaleilla, jonne West ja puoliso, kuvaaja Anssi Kömi, ovat lähdössä tammikuun puolessavälissä hakemaan rahoitusta uudelle kehittelyvaiheessa olevalle dokumenttielokuvalleen. Elokuvan aiheena on repatriaatio eli kulttuuriperinnön palauttaminen alkuperäisille omistajilleen.