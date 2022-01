Kingsman-elokuvien esiosa kertoo vakoojapalvelun synnystä sarjan aiempia osia tosikkomaisessa hengessä.

The King’s Man, ohjaus Matthew Vaughn, pääosissa Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Harris Dickinson, Djimon Hounsou. 131 min. K16. ★★

Kun löytää tuottoisan formaatin, siitä kannattaa pitää kiinni loppuun saakka. Niin tuntuu ajattelevan brittiläinen käsikirjoittaja-tuottaja-ohjaaja Matthew Vaughn, joka tuotti aikoinaan Guy Ritchien ensimmäisiä ohjaustöitä ja löysi lopulta oman sarkansa Kingsman-elokuvista.

Elokuvat Kingsman: Salainen palvelu (2014) ja Kingsman: Kultainen kehä (2017) ovat James Bond-parodioiden ja vanhanaikaisten seikkailuelokuvien sekoituksia, ei ihan farsseja, mutta eivät missään mielessä vakaviakaan. Itse asiassa ne toimivat aivot narikkaan -viihteenä aika hyvin.

Mutta tarpeeksi on aina tarpeeksi. Vaughnin uutuus The King’s Man on aiempien Kingsman-elokuvien prequel, eli esiosa. Siinä kerrotaan kuinka itsenäinen vakoojapalvelu Kingsman sai alkunsa ensimmäisen maailmansodan melskeissä. Nyt Vaughnin yhdistelmä parodiaa ja seikkailua toimii huonommin, sillä The King’s Man on kaltaisekseen elokuvaksi yllättävän vakava.

Hyväntekeväisyyteen keskittynyt Oxfordin herttua (Ralph Fiennes) on pasifisti ja maltin mies, jonka kuitenkin on ryhdyttävä toimeen, kun Paimeneksi itseään kutsuva salaperäinen ryökäle alkaa suistaa maailmaa liekkeihin. Ketaleella on apureinaan sellaisia historian hahmoja kuin Rasputin, Mata Hari ja Lenin.

Niinpä Oxfordin on kehitettävä toimintansa tueksi oma vakoojaorganisaatio, joka koostuu herrasväen palvelijoista ympäri maailman. Siitä sitten sukeutuu Kingsman-tiedustelupalvelu

Ralph Fiennesin esittämä Oxford seikkailee 1910-luvun melskeissä.

The King’s Man on niitä elokuvia, jotka nostavat esiin historian todellisia tapahtumia ja henkilöitä – ja alkavat sitten pistää rankasti omiaan. Todellisuutta ei sentään kaunistella: ensimmäinen maailmansota nähdään juuri niin raakana ja hyödyttömänä teurastuksena kuin mitä se olikin, mutta Rasputinin (Rhys Ifans) loputtoman pitkä murhakohtaus on sitten taas täyttä höpöä.

Nyt kun Britannia on brexitinsä vuoksi luisumassa niin taloudellisesti kuin poliittisestikin erilleen muusta Euroopasta, niin voihan sitä buustata brittien itsetuntoa (ja brexitiä) tekemällä elokuvia, joissa vanha imperiumi porskuttaa ja brittisankarit ovat jaloja, urheita ja voittamattomia.

On The King’s Manissa huumoriakin, mutta sitä on joko liian vähän tai sitten sitä yritetään repiä sieltä, mistä sitä ei oikein löydy. Gemma Arterton on kyllä hauska lastenhoitaja-vakoojana, joka aina välillä pistää asiat ja ukot järjestykseen.

Elokuvateatterit ovat kiinni Uudellamaalla koronarajoitusten vuoksi, mutta The King’s Man on nähtävissä useilla paikkakunnilla 7.1. alkaen.