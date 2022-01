”Dokumentin julkaisun jälkeen meille välitettiin tieto epäselvyyksistä tuotantoyhtiön ja Monroen välillä”, Elisa Viihteestä kerrotaan.

Yhdestä Suomen tunnetuimmasta rockmuusikosta Michael Monroesta kertova dokumentti ilmestyi 27. joulukuuta katsottavaksi Elisa Viihde -suoratoistopalveluun.

”Vauhdikas ja koskettava dokumentti vie katsojan syvälle Michaelin sielunmaisemaan ja rockmaailman kulisseihin. Mittavaa dokumenttia on työstetty jo vuodesta 2017 ja sitä on kuvattu laajasti myös Suomen rajojen ulkopuolella. Dokumentti kertoo Michaelin tarinan aina lapsuudesta nykypäivään”, elokuvasta lähetetyssä tiedotteessa kerrottiin.

Sitten – vain muutama päivä julkaisun jälkeen – elokuva katosi Elisa Viihteestä. Nyt se ei ole katsottavissa missään.

Ennen elokuvan poistamista Hanoi Rocks -yhtyeen fanien Facebook-ryhmässä dokumentista oli aloitettu keskustelu, jossa esitettiin väitteitä dokumentin julkaisuun liittyvistä epäselvyyksistä.

Mihin dokumentti Michael Monroen elämästä yhtäkkiä hävisi? Ja ennen kaikkea: miksi?

”Dokumentin julkaisun jälkeen meille välitettiin tieto epäselvyyksistä tuotantoyhtiön ja Monroen välillä. Kyseessä on heidän välinen sopimuksensa, jonka yksityiskohtia me emme tiedä, emmekä ole osapuoli siinä sopimuksessa”, Elisa Viihteen kumppanuusjohtaja Mika Lepistö kertoo.

Lepistö sanoo Elisan toimineen tilanteessa alan normaalien käytäntöjen mukaisesti.

”Kyseessä on yksi dokumentti meidän vuokraamossa, ja yleisesti sisältöjen jakeluoikeudet hankitaan vuokraamoon sopimuksilla ihan normaalin alan käytännön mukaan muun muassa suoraan tuotantoyhtiöltä. Näin on tehty myös tässä tapauksessa.”

Dokumentin on tuottanut Lumi Films, jonka omistaa Saku Perintö. Hän on myös ohjannut dokumentin.

”Kotimaisen kulttuurisisällön edistäminen on meille tärkeää. Olemme katsoneet, että parhaiten tässä asiassa tuemme siten, että annamme heille työrauhan. Siksi olemme keskeyttäneet dokumentin jakelun, jotta he saisivat ratkaistua omat epäselvyytensä”, Mika Lepistö sanoo.

”Pyydämme heiltä myös vastausta meidän suuntaan, kun asiat on ratkaistu.”

Dokumentti ehdittiin julkaista Elisa Viihteessä. Tältä dokumentin kansi näytti ennen kuin se otettiin pois palvelusta.

Lepistöllä ei ole tietoa siitä, kuinka monta vuokrauskertaa dokumentti ehti lyhyen näkyvillä olonsa aikana kerätä, mutta arvelee, ettei kovin paljon.

”Reagoimme nopeasti sen jälkeen, kun saatiin tieto, että tässä jotain epäselvyyksiä on. Käytiin Monroen edustajien ja myös tuotantoyhtiön kanssa keskusteluja. Totesimme, että tämä on paras tapa meiltä reagoida tässä kohtaa, kun emme tiedä yksityiskohtia.”

Saku Perintö on aiemmin tehnyt muun muassa dokumentin räppäri Mikael Gabrielista (2016) sekä Kotiteollisuus – Leirituomiolla -nimisen dokumenttielokuvan samana vuonna.

Monroen dokumentin nyt jo poistuneessa esittelytekstissä sen kerrotaan raottavan yhden Suomen rakastetuimman rocktähden elämää: ”Koetaan Hanoi Rocksin nousu ja tuho, sekä saadaan vastaus siihen mikä saa Monroen jatkamaan yhtä energisenä vuodesta toiseen.”

Michael Monroe on vuonna 1979 perustamansa Hanoi Rocksin laulaja. Yhtye oli yksi ensimmäisistä suomalaisista kansainvälistä mainetta saavuttaneista rockyhtyeistä.

Hanoi Rocks hajosi vuonna 1984 sen rumpali Razzlen kuoltua onnettomuudessa, mutta yhtye herätettiin uudella kokoonpanolla henkiin vuosina 2001–2009. Monroe on laulanut myös useissa muissa yhtyeissä sekä tehnyt soolouraa.

Dokumentin kerrotaan olevan samalla myös ensimmäinen näin perusteellinen ja syväluotaava dokumentti Hanoi Rocks -yhtyeestä.

Monroe kertoi itse dokumentista vieraillessaan viime vuonna Yhdysvalloissa muusikko Todd Kernsin podcastissa.

”Se kertoo koko elämäntarinani ja keskittyy niihin kymmeneen vuoteen, jotka vietin New Yorkissa. Se alkaa Hanoin perustamisesta, mutta se on dokumentti minun elämästäni. Se on projekti, jollaisia tehdään vain yksi elämässä, joten haluan hoitaa sen kunnolla”, Monroe sanoo.

Dokumenttiin on haastateltu muun muassa Guns N’ Rosesin jäseniä Slashiä ja Duffia sekä Foo Fightersin Chris Shiflettiä.

”Teemme dokumentista sellaisen, että se kertoo muustakin kuin minun saavutuksistani. On tietysti hienoa, että mukana on monia isoja nimiä puhumassa minusta, mutta haluamme tehdä dokumentista niin kiehtovan tarinan, että se kiinnostaisi myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole kiinnostuneita vain minusta tai edes koko rock’n’rollista”, Monroe sanoi podcastissa.

Michael Monroen edustaja kertoi, että Monroe ei halua kommentoida asiaa. HS ei ole saanut vastausta ohjaaja Saku Perinnölle lähettämäänsä kommenttipyyntöön.