Sunnuntai 12. joulukuuta 2021 oli kirjailija, psykiatri Joel Haahtelalle merkittävä päivä.

Silloin hänet vihittiin Uspenskin katedraalissa diakoniksi, joka on ortodoksisessa kirkossa pappeuden ensimmäinen porras.

Nyt Haahtelaa (s. 1972) saa siis kutsua myös nimellä isä Joel.

Liturgia oli muutenkin juhlallinen: diakonivihkimyksen suoritti Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo, jonka virkaanastujaisten 20-vuotisjuhlaa myös juhlittiin.

Nyt, istuessaan Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirjastossa Kruununhaassa, Haahtela suhtautuu asiaan kuitenkin aika vaatimattomasti.

Diakonius on hänestä ihan luonnollista jatkoa siinä hengellisessä elämässä, jota hän on elänyt läpi 2000-luvun.

”Olen ihminen, joka uppoaa kaikkeen syvälle”, hän sanoo.

”Tutustuin ortodoksisuuteen alun perin vaimoni mukana ja aloin rakastaa sitä, kirkossa olemista ja palveluksia. Kun minua pyydettiin toimimaan jumalanpalvelustekstien lukijana, se vain syvensi kokemusta.”

”Minut vihittiin ensin lukijaksi, nyt diakoniksi. Se oli luonteva askel eteenpäin totuuden etsimisessä.”

Totuus ja sen etsiminen ovat pääosassa paitsi Haahtelan hengellisessä, myös kirjallisessa elämässä.

Siinäkin oli vastikään merkittävä päivä: torstaina 13. tammikuuta ilmestyi hänen kolmastoista romaaninsa Jaakobin portaat. Se on kolmen pienoisromaanin muodostaman trilogian päätösosa.

Myös näissä romaaneissa – Adèlen kysymyksessä (2019), Hengittämisen taidossa (2020) ja nyt Jaakobin portaissa – on kyse totuuden etsimisestä, nimenomaan sen totuuden, jonka modernissakin maailmassa voi saavuttaa Jumalan avulla.

Ensimmäisen osan kertoja on avioliitossaan ja isänä ymmällään oleva mies, joka lähtee sapattivapaalla hankkimaan tietoa 1100-luvulla Ranskassa kanonisoidusta naispyhimyksestä.

Toisessa osassa nuori mies etsii kreikkalaista isäänsä, joka on hänet varhain hylännyt, ja löytää tämän eristyneen saaren pienestä munkkiyhteisöstä.

Uutuus Jaakobin portaat vie lukijan Jerusalemiin. Kahden veljeksen, menestyneen tutkijan ja herkän haahuilijan, tapaamiseen vaikuttaa kaupungin huikea historia.

Pyhä paikka avaa oven tämänpuoleisen ja mysteerin väliltä ja auttaa henkilöitä kurkistamaan myös omaan menneisyyteensä, sen salattuihin toiveisiin ja pelkoihin.

Joel Haahtela vihittiin joulukuussa Uspenskin katedraalissa diakoniksi, joka on ortodoksisessa kirkossa pappeuden ensimmäinen porras

Romaanissa maallinen selitys näille mystisille näyille on lääketieteenkin tunnustama Jerusalem-syndrooma: psykologinen oireyhtymä, joka saattaa iskeä kaupungissa vieraileviin niin, että he alkavat saada uskonnollisia kokemuksia.

Haahtela tarjoaa kuitenkin myös toisen vaihtoehdon, niin kuin on tehnyt läpi trilogian. Kokemusten takana voi olla se, miten ihminen tiedostamattaan etsii yhteyttä Jumalaan.

Hän onkin yksi harvoja suomalaisia nykykirjailijoita, jolla on vankka uskonnollinen vakaumus ja joka käsittelee kristinuskoa ja sen mysteereitä tuotannossaan.

”Uskonnollisesta fiktiosta” hän ei haluaisi kuitenkaan puhua. Sellaisessa käsitellään usein uskonnollista vallankäyttöä ja sen aiheuttamaa pelkoa ja ahdistusta.

Haahtelalle hengellisyys on päinvastoin rakkauden maailma, ja tätä innostusta hän haluaa teoksissaan jakaa.

”Sitä paitsi romaanejani voi lukea yhtä hyvin humanistisin kuin hengellisin silmin. Niissä on usein myös yksilöpsykologinen kehitystarina. Olenhan lääkäri, saanut luonnontieteellisen koulutuksen.”

”Siihenkin tietämisen syventäminen, totuuden etsiminen, liittyy syvästi.”

” ”Kaikki kirjani ovat olleet ratkaisun hakemista näin sydäntä särkevän yksinäisyyden kokemukseen.”

Trilogian syntyyn vaikutti vuosituhannen alussa tapahtunut lähentyminen ortodoksiseen kirkkoon, mutta myös puolen vuoden oleskelu taiteilijaresidenssissä Ranskassa.

”Siellä asui samaan aikaan kuvataiteilija Mika Hytti, jonka kanssa keskustelin paljon. Hänen mukaansa taiteessa on oikeastaan vain kolme aihetta: rakkaus, kuolema ja yksinäisyys. Kaikki muut voi tavallaan palauttaa niihin”, Haahtela kertoo.

”Aloin ymmärtää, että niin on myös minun tuotannossani. Läpi tuotantoni olen kirjoittanut samaa tarinaa aina uudelleen, ja sen ydin, yksinäisyys, löytyy omasta elämästäni, omasta suvustani.”

Haahtela paljastaa, että ennen hänen syntymäänsä isovanhemmista kolme kuoli ajallisesti hyvin lähellä toisiaan: kaksi epäselvissä olosuhteissa, luultavasti oman käden kautta, kolmas sairauskohtaukseen.

Kun kuolema pyyhkäisi tällä tavoin läpi perheen, Haahtelan vanhemmat tekivät suuren elämänmuutoksen ja muuttivat Helsingistä Itä-Suomeen, missä esikoispoika Joel kasvoi Tiuruniemen kylässä lähellä Lappeenrantaa.

”Vanhempani halusivat uuden alun elämäänsä. Samalla siihen syntyi kuitenkin poissaolon, tyhjyyden, menetyksen tila. Se on vaikuttanut koko lapsuuteeni”, Haahtela analysoi.

Kasvuvuosina ulkopuolisuus ja yksinäisyys tuntuivat vahvoina.

Nyt hän arvelee, että juuri yksinäisyys vaikutti myös isovanhempien elämissä ja siinä, että ne päättyivät niin traagisesti.

”Kaikki kirjani ovat tavallaan olleet ratkaisun hakemista näin sydäntä särkevän yksinäisyyden kokemukseen. On kuin haluaisin istua alas isovanhempieni kanssa, etsiä toisenlaisia vastauksia, lohduttaa heitä.”

Näin puhuu paitsi pappi, myös psykiatri, eikä kahta roolia voi Haahtelan tuotannossakaan erottaa toisistaan. Ne eivät liioin ole hänestä ristiriidassa keskenään.

Esimerkiksi nyt valmistuneen trilogian joka osassa esiin nostetaan yksi tietty tunne, jota päähenkilö kehitystarinassaan analysoi ja työstää kuin psykoterapiassa ikään.

Adèlen kysymyksessä tunne on pelko, joka on iskostunut kertojaan jo lapsuudessa isän poissaolon ja äidin kärsimyksen myötä.

Hengittämisen taidossa aikuinen poika koettaa päästä eroon vihasta, jota tuntee häntä hylännyttä isää kohtaan.

Jaakobin portaissa kyse on sisarussuhteesta, kateuden ja syyllisyyden sekoituksesta, jota kertoja tuntee veljeään kohtaan – tässä yhteys Raamatun tarinaan Jaakobista ja Eesausta on selkeä.

Kaikissa romaaneissa – niin kuin Haahtelan aiemmissakin teoksissa – käsitellään myös läheisiä, ongelmallisia ihmissuhteita: vanhemmuutta, lapsuuskokemuksia, parisuhdetta.

Niiden päähenkilöt ovat alkaneet tuntea itsensä vieraiksi maailmassaan ja haluavat selvittää, mistä se johtuu.

Toisaalta on selvää, että päähenkilöitä ohjataan miettimään, johtuisiko vieraus siitä, että on erkaannuttu Jumalasta.

Ei ole sattumaa, että he hakeutuvat romaaneissa tällaisen pohdinnan ytimeen, uskonnollisiin yhteisöihin: katoliseen ja ortodoksiseen luostariin, Jaakobin portaissa monen eri uskonnon kosmologiseen keskukseen Jerusalemiin.

Tielle osuu mahdollisia ihmeitä, samoin yllättäviä oppaita, joilta saa, usein liki huomaamatta, arvokkaita elämänohjeita. Tavallaan romaanien päähenkilöt ovat pyhiinvaeltajia, kilvoittelijoita, etsijöitä.

Umpimaterialistinen maailma on ihmiselle raskas ja lohduton, umpikujia täynnä, sanoo Joel Haahtela.

”Ihminen haluaa aina löytää keskipisteen”, Haahtela selvittää.

”Ja siinä häntä auttavat omalla tavallaan niin psykiatria kuin uskonto ja taide. Kaikki käsittelevät niitä samoja asioita, joista Mika Hytti puhui: rakkautta, kuolemaa ja yksinäisyyttä. Kaikki etsivät vastauksia niiden ongelmiin.”

Terapia etsii Haahtelan mukaan syitä ja selityksiä mielestä, uskonto sielusta.

”Psykiatria auttaa ihmistä muuttamaan suhdettaan hankaliin tunteisiin, kuten pelkoon ja vihaan, jotta niitä sietäisi paremmin eivätkä ne aiheuttaisi hätää. Mutta länsimaisella tavalla ajatteleva ihminen tarvitsee toisinaan myös radikaalisti toisenlaisen näkökulman elämään, niin kuin Adèlen kysymyksessä ja luostarissa tapahtuu.”

Entä taide, tässä tapauksessa kirjallisuus?

Haahtelalle kirjailijan työ on ollut ”elämän punainen lanka” nuoresta asti, kummunnut omasta yksinäisyyden peruskokemuksesta ja auttanut tulemaan paremmin toimeen surun ja menetysten kanssa.

Sitäkin voi kuitenkin pitää toisten auttamisena, hän uskoo.

”Vaikka kirjoittaminen on yksityistä, ja vapauden ja luovuuden tunne tuottavat suurta iloa, siinä on kyse myös rakkaudesta. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä enemmän koen, että kirjailijuus on minulle palvelutehtävä siinä missä lääkärin ja diakonin työt.”

Maailma on nykyään kovin hankala paikka elää, Joel Haahtela miettii.

Esimerkiksi sielu, jonka avulla ihminen voi Jumalan yhteyden löytää, on valistuksen ja materialismin myötä lähes kadonnut käsite.

”Suosittu israelilainen kirjailija ja historioitsija Yuval Noah Harari perustelee, ettei sielua voi olla olemassa, koska se ei sovi evoluutioteoriaan, jossa kaiken olemassa olevan voi todentaa, jakaa pienempiin ja muuttuviin osiin.”

Ihmiselle tällainen umpimaterialistinen maailma on Haahtelasta raskas ja lohduton, umpikujia täynnä.

”Lääkärinkoulutukseni pohjautuu tietysti aineellisen maailman tutkimiseen, mutta eihän se sulje pois ajatusta aineettoman maailman olemassaolosta. Olen aina ollut taipuvainen siihen, halunnut taiteen ja kirjoittamisen kautta lähestyä aineettoman maailman mysteeriä.”

Hänelle se on hengellisyyden ja Jumalan maailma, mutta uskonnoton voi löytää mysteerin myös taiteesta, esteettisistä elämyksistä.

Joel Haahtela sanoo, että vaikka hänen lääkärinkoulutuksensa pohjautuu aineellisen maailman tutkimiseen, se ei sulje pois ajatusta aineettoman maailman olemassaolosta.

Pyhiä kirjoituksiakin on sitä paitsi tulkittava välillä symbolisesti, Haahtela muistuttaa. Monien, keskenään ristiriitaisten kertomusten takana on ”suuri tarina” kotiinpaluusta.

”Koko Raamatun tarkoitus on saattaa meidät takaisin Jumalan yhteyteen. Sitä pelastus tarkoittaa. Tarina tuhlaajapojasta on kuin koko Raamattu miniatyyrikoossa.”

Haahtela ajattelee myös, että nykyihmistä ylipäätään helpottaisi löytää paikka, jossa pyhä on läsnä.

”Minulle se on kirkkosali – rakastan kirkossa olemista! Jumalanpalveluksessa aikakin pyhittyy, kaikki muuttuu rukoukseksi, ja raja elämän ja kuoleman välillä katoaa. Se on kuin bysanttilainen uni, aikakone, joka vie suoraan ensimmäisen pääsiäisen tapahtumiin.”

Nyt valmistuneen trilogian sivuilla soi paljon musiikki: ei vain taustaääninä tai koristeena vaan väylänä henkilöiden tunteisiin ja muistoihin.

Adèlen kysymyksessä munkkiluostarin joulunajan palveluksissa lauletaan Palestrinan ja Josquin des Prés’n renessanssimusiikkia, Hengittämisen taidossa tanssitaan aistillisesti Melina Merkoúrin Ei koskaan sunnuntaisin -laulun ja argentiinalaisen tangon tahtiin.

Jaakobin portaissa jerusalemilainen psykologi soittaa kertojalle viululla Karol Szymanowskin Romanssin.

”Ja kun suljin silmäni, näin pienen pojan juoksevan pimeässä metsässä ja taivaanrannan liekehtivän punaisena puiden takana, tunsin äidin käden kädessäni”, kuuntelija kertoo tuntemuksistaan.

Mutta missä on Richard Wagner?

Joel Haahtela tunnetaan nimittäin intohimoisesta suhteestaan saksalaisen säveltäjän (1813–1883) musiikkiin, varsinkin tämän oopperoihin. Hän on kirjoittanutkin Wagnerista paljon.

Esimerkiksi vuonna 2014 lääkärien Duodecim-lehdessä Haahtela arveli Wagnerin kärsineen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ja sen heijastuneen suoraan hänen teoksiinsa, jotka käsittelivät seksuaalisuutta ja kuolemaa, ja musiikkiin, joka on symbioottista, rajatonta.

Hän pohti sitäkin, mitä maailma olisi menettänyt, jos säveltäjä olisi saanut mielialavaihteluihinsa nykylääkkeitä, kuten litiumia. Kuuntelisimmeko nykyään Nibelungin sormusta tai muitakaan hänen teoksiaan?

”Wagnerin oopperat ovat tosiaan olleet minulle vaikuttavimpia taidekokemuksia ikinä”, Haahtela vahvistaa. ”Todellisia kokonaistaideteoksia.”

”Johtoaiheineen ja -teemoineen ne edustavat psykoanalyysia ennen psykoanalyysia, ja niiden pituus ikään kuin murtaa kuulijan puolustusmekanismit.”

Voimakkaat kokemukset saivat Haahtelan tekemään Wagnerille saman kuin hän oli tehnyt ortodoksiselle uskonnolle: hankkimaan tästä lisää tietoa, uppoutumaan aiheeseen.

”Myönnän, että olen pitkään harkinnut jopa Wagneriin ja hänen elämäänsä liittyvän romaanin kirjoittamista. Vielä en ole kuitenkaan löytänyt sopivaa tarinaa, jota lähteä jatkamaan. Voi olla, että aihe on kerta kaikkiaan liian suuri.”

”Wagnerin oopperat ovat olleet minulle vaikuttavimpia taidekokemuksia ikinä”, Joel Haahtela sanoo.

Bayreuthin Wagner-musiikkijuhlilla Joel Haahtela sai pukeutua smokkiin, ja joulukuisen diakoniavihkimyksensä kunniaksi hän puolestaan kantoi pitkää, valko-kultaista stikari-kaapua ja kolmimetristä, seitsemällä ristillä koristettua orari-olkanauhaa.

Molemmissa on kyse traditiosta. Ja sitä kirjailija, lääkäri ja diakoni sanoo todella arvostavansa.

”Vierastan hurmahenkistä, tunteellista uskonnollisuutta, mutta niin myös materialistista järkeilyä. Niiden sijaan haluan luottaa pyhien ihmisten ketjuun, joka ortodoksisessa kirkossa ulottuu kristinuskon alkuun asti.”

Videointi joulukuisesta vihkimysliturgiasta näyttää, miten Haahtela kiertää Uspenskin katedraalin alttaria, polvistuu yhä uudelleen arkkipiispa Leon jalkojen juureen ja suutelee tämän kättä.

Nousu takaisin pystyyn ei pitkässä kasukassa ole helppoa, mutta pappistoverit tukevat ja kannattelevat. Se näyttää rakastavalta, turvalliselta.

Taustalla kuoro laulaa: Kunnia olkoon sinulle, Kristus Jumala! Sinusta apostolit kerskaavat ja marttyyrit riemuitsevat!

Joel Haahtela jatkaa alttarin kiertämistä, ympärillään ikoneja ja kynttilänvaloa. Hän on kotona, hän ei ole yksin.

Joel Haahtela: Adèlen kysymys (2019, 188 s.), Hengittämisen taito (2020, 176 s.), Jaakobin portaat (2022, 192 s.). Otava.