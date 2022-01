Ukraina valitti huonosti pukeutuvasta ja varastelevasta ukrainalais­hahmosta Netflixin hittisarjassa Emily in Paris: ”Näinkö ukrainalaiset nähdään ulkomailla?”

Ukrainan kulttuuriministeri sydämistyi tavasta, jolla ukrainalainen nainen esitellään sarjassa.

Lily Collinsin esittämä Emily ja Darja Pantšenkon esittämä Petra menevät Emily in Paris -sarjassa hienoon tavarataloon ikävin seurauksin.

Ukrainan kulttuuriministeri on kertonut tehneensä valituksen Netflixille. Valitus koskee Kiovasta tulevaa hahmoa, joka nähdään Emily in Paris -sarjan toisen kauden neljännessä jaksossa.

Ukrainalaisten viestimien mukaan kulttuuriministeri Oleksandr Tkatšenko on lähettänyt asiasta tiukkasävyisen viestin striimausjätille. Asiasta kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The Guardian.

Emily in Paris on Netflixin suosittu komediallinen ja romanttinen sarja. Se seuraa nuorta amerikkalaista Emilyä, joka lähtee töihin markkinointiyritykseen Pariisiin, joutuu törmäyskurssille esimiehensä kanssa sekä ajautuu monenlaisiin romanttisiin suhteisiin ja arkipäivän kommelluksiin. Emilyä näyttelee Lily Collins.

Sarja on Netflixin suuria hittejä. Parhaillaankin se on kymmenen katsotuimman sarjan joukossa ympäri maailmaa.

Viime vuonna julkaistu ykköskausi sai runsaasti katsojia, mutta samalla sitä syytettiin Ranskan, Pariisin ja ranskalaisten kliseisestä ja stereotyyppisestä kuvaamisesta sekä naiiviudesta.

Sarjassa ranskalaishahmot ovat usein töykeitä, he pettävät avoimesti puolisoitaan ja juovat koko ajan viiniä tai samppanjaa. Pariisista taas kuvataan ennen kaikkea sen suurelle yleisölle tunnetuimpia paikkoja.

Lue lisää: Netflixin suosittu uutuussarja Emily in Paris esittää kaupungista niin valheellisen kuvan, että ranskalaiset hurjistuivat

Sarjan toinen kausi julkaistiin joulun alla.

Kakkoskaudella nähdään ukrainalainen Petra, joka päätyy varastamaan tavaratalosta tavaraa ja vetää rikokseen mukaan myös Emilyn.

Ukrainan kulttuuriministeri Oleksandr Tkatšenko kuvaili BBC:n mukaan Petran karikatyyristä hahmoa ”loukkaavaksi”.

Petraa esittää sarjassa ukrainalainen näyttelijä Darja Pantšenko. Ministerin mukaan hahmon ymmärrys muodin päälle on surkea, ja lisäksi hahmo pelkää tulevansa karkotetuksi.

”Emily in Paris -sarjan karikatyyrimäistä kuvaa ukrainalaisesta naisesta ei voi hyväksyä. Se on myös loukkaava”, ministeri Tkatšenko kirjoitti Netflixille BBC:n mukaan.

”Näinkö ukrainalaiset nähdään ulkomailla?” hän lisäsi.

BBC:n mukaan aiheesta on keskusteltu kiivaasti myös esimerkiksi Instagramissa. Yhden kommentin mukaan Petran hahmo on ”halpa temppu, ehdoton skandaali ja häpeä”. Mielipide on kerännyt jo 75 000 tykkäystä.

Toisaalta enemmän löytyy vastakkaisia mielipiteitä: ”Me kaikki haluaisimme hahmon olevan Moskovasta, mutta aina ei saa sitä mitä haluaa”, eräs ukrainalainen kirjoitti.

Emily in Paris -sarjan uudella kaudella nähdään muitakin stereotyyppisiä hahmoja, esimerkiksi britti, joka viettää aikaansa pubeissa ja jalkapalloa katsoen.

Emily in Paris -sarjan on luonut Darren Star, joka tunnetaan lukuisten kuuluisien sarjojen, kuten Beverly Hills 90210, Melrose Place sekä Sinkkuelämää, luojana.

Kun Emily in Paris -sarjaa kohtaa vyöryi runsas vuosi sitten kritiikkiä, Star vastasi, ettei ole pahoillaan siitä, että katsoi Pariisia ”glamoröösien linssien läpi”.

Star kertoi muun muassa The Hollywood Reporter -lehdelle, että oli tarkoittanut sarjan ”rakkauskirjeeksi Pariisille”, ja että asioita katsotaan päähahmo Emilyn kautta. Ensimmäiset asiat, jotka nuori ja kokematon amerikkalainen Pariisista näkee, ovat kliseisiä. Jatkossa Star halusi juurruttaa hahmon paremmin Pariisiin ja Ranskaan.

Sarjan päänäyttelijä Lily Collins kertoi Britannian Elle-lehdelle joulukuussa, että sarjan toiselta kaudelta on pyritty korjaamaan joitakin ensimmäisen kauden virheitä. Collins, joka on myös sarjan tuottaja, lupasi toiselle kaudelle enemmän ”inklusiivisuutta ja diversiteettiä”.