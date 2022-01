Aurinko paistaa Ville Blåfieldin kasvoille koko videopuhelun ajan. Blåfield tekee töitä viestintätoimisto Milttonilla, mutta jo keväällä hänen on jaettava aikaansa uudestaan.

Blåfield on nimittäin valittu Helsingin kirjamessujen uudeksi ohjelmajohtajaksi. Päätös oli yksimielinen, kertoo Messukeskuksen tiedottaja Teija Armanto.

Ville Blåfield arvioi olleensa Helsingin kirjamessuilla lähes joka vuosi aina vuodesta 2001, jolloin ne järjestettiin ensimmäistä kertaa. Aluksi kävijänä, sitten toimittajana ja haastattelijana, ja lopulta kirjailijana itsekin.

”Se on mulle ihan ilman mitään kuorrutusta todella rakas tapahtuma”, hän sanoo.

Oli siis helppo suostua, kun kirjamessujen kehitysryhmä kutsui tehtävään. Kehitysryhmä koostuu kustantajien ja kirjakauppojen sekä Suomen kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton edustajista.

Ville Blåfield on ihaillut etäältä edeltäjänsä, Ronja Salmen, kirjamessuilla tekemää työtä, joka on omalta osaltaan osoittanut ohjelmajohtajan työn mielekkyyden.

”Ronja on omalla näkemyksellään ja persoonallaan rikastanut kirjamessuja ja vienyt niitä oikeaan suuntaan tavalla, jolla messut ovat säilyneet merkityksellisinä myös heille, jotka ovat käyneet siellä jo vuodesta 2001.”

Jo viime syksynä Ville Blåfield osallistui yhteen uuteen kirjamessujen osaan, kun hän toimi juontajana äänikirjalavalla. Viime vuosina äänikirjat ovat keränneet yhä useampia käyttäjiä, joten niille perustettiin vuoden 2021 messuille oma lava.

Kirjailijoille äänikirjat eivät ole yksiselitteisesti myönteinen asia, sillä äänikirjan kuuntelusta kirjailijan tilille tipahtaa huomattavasti pienempi summa kuin kirjan ostamisesta. Tällaisistakin kirjallisuusalan kysymyksistä voi kirjamessuilla keskustella, Blåfield sanoo.

Keskusteleminen, yhteiskunnallisista ja ajankohtaisista aiheista käytävä dialogi, sitä Ville Blåfield kirjamessuille haluaa.

”Siinäkin seuraan Ronjan asettamaa suuntaa”, hän toteaa. ”Olisi makeeta, että messut olisivat sellainen yhteiskunnallinen foorumi, jolla tehtäisiin ulostuloja ja jossa olisi kiinnostavia puheenvuoroja. Ei vain niin, että keskustelunaiheet olisivat pelkästään kiinni syksyllä julkaistavassa kirjaohjelmistossa, vaan että messut olisivat myös yhteiskunnallisen ja kulttuurikeskustelun alusta.”

Eikä pelkästään tietokirjallisuuden ja journalismin, vaan myös kertomakirjallisuuden yhteiskunnallisille ajattelijoille.

”Kirjamessujen teema voisi olla jokin rajatumpi, ajankohtainen kysymys, jonka ympärillä järjestettäisiin muutama korkean profiilin keskustelu”, Ville Blåfield visioi.

Kun pitkän journalistisen uran tehnyt Blåfield siirtyi Milttonille neljä vuotta sitten, herätti alan vaihdos kysymyksiä ja kommentteja. Niitä saattaa tulla nytkin, Blåfield arvelee.

Toisaalta: ”Kun katsoo tätä nimilistaa edeltäjistä näkee, ettei ohjelmajohtajaksi haeta ensisijaisesti meritoituneita kirjailijoita tai kustannusalan toimijoita.”

Ohjelmajohtajalle on ennemminkin etu olla alan vierestä, selitti kirjamessujen kehitysryhmä Blåfieldille heidän keskustellessaan tehtävästä. Blåfield kokee, että hänen taustansa sekä journalismin että viestinnän kentällä auttavat näkemään, minkälainen keskustelu olisi ajankohtaista ja merkityksellistä juuri nyt.

Erityiseksi tehtävän tekee Blåfieldin oma suhde kirjallisuuteen.

”Olen varmaan tosi tavallisella tavalla intohimoinen lukija. Mulla on hyvin elävä suhde kirjallisuuteen.”

Blåfield sekä lukee että kuuntelee kirjoja. Hänelle äänikirjat eivät ole korvanneet luettavia kirjoja, vaan pikemminkin lisänneet kirjallisuuden kuluttamista. Tällä hetkellä hän kuuntelee Pirkko Saision Passiota kirjailijan itsensä lukemana äänikirjana.

”Olen kaikella tavalla tosi tyypillinen suomalainen lukija. Luen Saisiot ja Lundbergit ja Viikilät, sen kaanonin”, hän kertoo.

Nuorempana Blåfield luki enemmän tietokirjallisuutta, mutta iän myötä kaunokirjallisuus valtaa hänen yöpöydältään yhä enemmän tilaa.

Kirjallisuuden rooli nykyajan pikaisen somekeskustelun keskellä on Blåfieldin mielestä merkittävä. ”Puheenvuoro, jota joku kirjailija on valmistellut vuosia, on tietysti kaltaisteni Twitter-pätijöiden puolihuolimattomia heittoja arvokkaampi.”

Työt Milttonilla jatkuvat edelleen, Blåfield tulee olemaan kirjamessuvuosina päivätyöstään pois pari kuukautta vuodesta. Messuohjelman suunnittelemisessa ja tuottamisessa hän saa apua kirjamessujen kehitysryhmästä ja messuille ohjelmaa suunnittelevista yhteistyökumppaneista. Lisäksi hän käy läpi vuoden aikana julkaistuja teoksia kustantajien kanssa.

Teemamaata ei Helsingin kirjamessuilla enää ole. Viime syksynä messujen sisällöllisenä kattoteemana oli dialogi. Näytteilleasettajia ja kirjojen aiheita on messuilla satoja, eikä Ville Blåfield kaipaa messuille koko ohjelmaa koskevaa teemaa.

”Teema voisi olla jokin rajatumpi, ajankohtainen kysymys, jonka ympärillä järjestettäisiin muutama korkean profiilin keskustelu”, hän visioi.

Olemme keskellä kansainvälistä, ajankohtaista kirjallisuuskeskustelua. Sen kokemuksen Ville Blåfield haluaisi messukävijälle välittää.

”Jotta tämä onnistuisi pitäisi osata ennustaa, mikä on ensi syksyn zeitgeist”, Blåfield toteaa. ”Eikä pelkästään täällä omassa mehussamme, vaan myös kansainvälisesti. Että olisi maailman kirjallisuuskeskustelussa mukana.”

Ronja Salmi keskittyi ohjelmajohtajana erityisesti lapsiin, nuoriin ja nuoriin aikuisiin, ja tätä työtä toki jatketaan, Blåfield lupaa. Hänen oma kehittämisajatuksensa puolestaan liittyy kansainvälisen Helsingin asukkaiden tavoittamiseen: olisiko messuilla mahdollista vaikka yhtenä päivänä, yhdellä lavalla, järjestää englanninkielistä ohjelmaa.

Neljä tietokirjaa kirjoittanut Ville Blåfield luki aiemmin erityisesti tietokirjallisuutta, mutta viime vuosina kaunokirjallisuus on vallannut yöpöydältä yhä enemmän tilaa.

Kirjamessut ovat pandemian myötä siirtyneet ryminällä verkkoon, ja digitaalinen tarjonta tulee jatkossakin olemaan osa messuja, Blåfield sanoo. Hän haaveilee muun muassa, että kirjamessujen keskustelut saataisiin myöhemmin kuunneltaviksi eräänlaiseen podcast-kirjastoon.

Videoyhteyden kautta on aiempaa helpompaa saada messuille mukaan myös isoja kansainvälisiä nimiä. Fyysisessä kohtaamisessa on kuitenkin aina enemmän voimaa, Blåfield huomauttaa. Yksi toivenimi messujen kirjailijavieraaksi voisi olla vaikkapa Pieni elämä -romaanilla maailmanmaineeseen noussut yhdysvaltalainen Hanya Yanagihara, jonka kehuttu uutuus To Paradise ilmestyi juuri englanniksi.

Isot nimet eivät kuitenkaan ole messujen ainoa merkittävä asia, Blåfield muistuttaa.

”Omia hienoja hetkiä kirjamessuilla on ollut se, että se tekee näkyväksi myös pienempiä, intohimoisia harrastajakuntia”, Blåfield kertoo. Kuten viime syksynä messuilla iltaseitsemältä esiintynyt Olli Sinivaara, joka luki puita käsitteleviä runojaan kymmenkunnalle kuulijalle. ”Ajattelin siinä, että tällaisetkin hetket ovat superarvokkaita.”

Ideoita uudella ohjelmajohtajalla on paljon. Mutta: ”Kaikessa mitä nyt pölisen pitää olla se diskleimeri, että mä vasta aloitan tämän duunin! Ihan eri asia on se, mikä on mahdollista.”

Ville Blåfield on tehnyt pitkän journalistisen uran. Neljä vuotta sitten hän siirtyi viestintätoimisto Milttonille.