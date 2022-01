Kevyen musiikin alalla alkaneelta vuodelta odotetaan paljon. Nyt alkuvuodesta tilanne näyttää tosin vaikealta; takana on kaksi hankalaa vuotta, ja koronatartunnat ovat huipussa. Tästä huolimatta suomalaiset toimijat ovat toiveikkaita ensi kesän suhteen.

Jos tautitilanne helpottaa, tiedossa on kaikkien aikojen festivaalikesä. Se kuulostaa tutulta, sillä samaa odotettiin kesästä 2021, mutta toisin kävi.

Festivaalijärjestäjille tilanne ei kuitenkaan näytä synkältä, sillä suurimmat tapahtumat ovat julkistaneet ohjelmistonsa, ja lipunmyynti on käynyt vilkkaana.

”Kesän ja syksyn tapahtumat myyvät hyvin. Vuodenvaihteessa paikoin jopa niin sanottua normaalitilannetta paremmin”, Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen sanoo.

Fullsteam järjestää muun muassa Provinssia, Sidewaysia ja Knotfestiä ja hoitaa lukuisten kotimaisten artistien keikkamyyntiä.

Useat festivaalit ovat ilmoittaneet, että pandemian takia perutuille kesille hankitut ennakkoliput käyvät sellaisenaan seuraavana kesänä. Niinpä esimerkiksi Flow’ssa on ensi kesänä todennäköisesti huomattava määrä yleisöä, joka tulee sisään yli kaksi vuotta aiemmin ostetulla lipulla. Festivaali ei ole kuitenkaan jo valmiiksi loppuunmyyty.

”Suomalaiset hankkivat lippunsa yleensä vasta lähempänä itse festaria, joten lippuja on edelleen saatavilla, vaikka ajankohtaan nähden lipunmyynti on toki moninkertainen normaalivuosiin verrattuna”, Flow’n toimitusjohtaja Suvi Kallio sanoo.

Vuoden 2020 Flow’hun lipun ostaneista noin 70 prosenttia on pitänyt lippunsa tallessa, Ruisrockissa palautuksia tuli ensimmäisenä koronakesänä ”jonkin verran”, mutta kesälle 2021 hankituista lipuista palautuksia tuli vähemmän.

Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä sanoo, että joulun alla Ruisrockiin myytiin lippuja yhtä paljon kuin loppuvuodesta 2019.

”Se kertoo, että ainakin festarikävijät uskovat siihen, että tapahtuma järjestetään”, Niemelä sanoo

Myöskään esiintyjiltä ei ole tullut mitään vihjeitä peruutuksista, vaikka tartuntatilanne onkin nyt huono.

”Jo viime kesänä järjestettiin onnistuneesti isojakin tapahtumia, eikä yhteiskunta siitä romahtanut. En muista, että niistä olisi raportoitu mitään suuria tautitapauksia”, Niemelä sanoo.

Toimitusjohtaja Juhani Merimaa Helsinki Rock & Roll Oy - ja Vantaa Festivaalit Oy -yhtiöistä kertoi HS:lle lauantaina, että kesän festivaaleilla on edessään jännittävät lähiviikot. Helmikuun alkuun mennessä moni iso yhtye ja artisti päättää, lähtevätkö ne lainkaan Euroopan-kiertueille.

Kielteiset päätökset voivat johtaa moniin ongelmiin festivaaleilla, jos festivaalin luonne muuttuu, ja se saattaa johtaa lippujen peruuttamiseen, Merimaa sanoi.

Michael Kiwanuka esiintyi kesällä 2013 Pori Jazzissa. Ensi kesänä hänet nähdään Flow’ssa.

Moni suurimmista festivaaleista on pitänyt taukoa jo kahden kesän ajan. Kun myös muut elävän musiikin tapahtumat ovat jääneet vähiin, tapahtuma-alan ammattilaisia on joutunut hakeutumaan muihin töihin.

Festivaalijärjestäjien suurena huolena onkin nyt työvoimapula.

”Paljon osaavaa työvoimaa on lähtenyt alalta pois”, Tuomo Tähtinen myöntää.

”En kantaisi huolta vain meidän itsemme puolesta, vaan koko verkoston ja alihankintaketjun puolesta. Me ollaan kaikki toisistamme riippuvaisia.”

Tähtinen sanoo, että ensi kesänä tapahtumia on poikkeuksellisen paljon ja siksi on epävarmaa, saadaanko kaikkiin pätevää henkilökuntaa.

”Puhutaan muun muassa tekniikan osaajista, ravintolatoimijoista ja turvahenkilökunnasta. Se, kuinka paljon työvoimaa palaa alalle riippuu siitä, kuinka varmasti voidaan olettaa, että tapahtumia voidaan järjestää.”

Myös Flow’ssa ja Ruisrockissa on huomattu, että henkilökuntaa on nyt vaikeampi löytää kuin ennen pandemiaa.

”Parin vuoden aikana ei ole myöskään valmistunut uusia tekijöitä eivätkä opiskelijat ole saaneet työkokemusta”, Suvi Kallio sanoo.

Kesällä keikoille palaava Tehosekoitin esiintyy muun muassa Ilosaarirockissa, Tammerfestissä ja Tikkurila Festivaalilla.

Koronavuosien vaikutus näkyy musiikin tekijöiden ja esiintyjien tuloissa. Esiintymispalkkiot ovat jääneet vähiin, samoin esiintymisistä Teoston kautta tilitetyt tekijänoikeuskorvaukset. Myös julkisissa tiloissa äänitteiltä soitetusta musiikista kerätyt ja tilitetyt Gramex-korvaukset ovat pienentyneet.

Täysin lohdutonta musiikin tekeminen ei ole ollut. Äänitemarkkinoita ja musiikin kuuntelua pandemia ei ole hyydyttänyt, sillä musiikkia ostetaan koko ajan enemmän.

Vuonna 2020 äänitemyyntiin tuli kasvua neljä prosenttia. Kaikkia viime vuoden tietoja ei ole vielä saatu, mutta tähän mennessä saatujen lukujen perusteella kasvu jatkui entistä vahvempana.

”Ehkä noin kymmenen prosenttia”, äänitealan kattojärjestön Musiikkituottajat Ifpi Finlandin apulaisjohtaja Tommi Kyyrä arvioi vuoden 2021 kasvua.

Valtaosa musiikista ostetaan maksullisista suoratoistopalveluista. Fyysisten tallenteiden osuus vuonna 2020 oli 11 prosenttia, ja niistä vajaat puolet oli vinyylilevyjä.

”Vinyylilevyjen suosio kasvaa edelleen. Viime lokakuuhun mennessä kasvua oli edellisen vuoden vastaavaan aikaan yli 50 prosenttia.”

Yllättävää on, että myös cd-levyjen myynti on kääntynyt pitkän ja jyrkän laskun jälkeen lievään nousuun.

Suomessa suosittiin pitkään kotimaista musiikkia, ja vielä vuonna 2014 kotimaista musiikkia ostettiinkin yhtä paljon kuin ulkomaista. Sen jälkeen kotimaisen osuus on laskenut ja asettunut viime vuosina noin kolmannekseen.

Tommi Kyyrän mukaan kyseessä on osittain harha, koska suoratoistossa tarjottavasta musiikista suurin osa on ulkomaista.

”Striimauspalveluissa on noin 70 miljoonaa biisiä, ja pelkästään se laskee kotimaisen osuuden pienemmäksi.”

Vuoden kuunnelluimmissa kappaleissa ja myydyimmissä albumeissa kotimaisia on ollut vähintään puolet.

Näitä odotetaan vuonna 2022

1. Suuret kotimaan festivaalit

Rockfest 2.–4.6. (Iron Maiden, Scorpions, Megadeth, Nightwish)

Sideways 16.–18.6. (Mac DeMarco, The Avalanches, Caribou, Mogwai)

Provinssi 30.6.–2.7. (Korn, Pendulum Live, Opeth, Deftones)

Weekend Festival 1.–3.7. (David Guetta, Post Malone, Tove Lo, Nina Kraviz)

Tuska 1.–3.7. (Korn, Deftones, Carcass, Mercyful Fate)

Ruisrock 8.–10.7. (Major Lazer, Martin Garrix, Megan Thee Stallion, Polo G)

Pori Jazz 8.-16.7. (John Legend, Simply Red, Kenny Garrett, Charles Lloyd feat. Bill Frisell)

Liam Gallagher

Ilosaarirock 15.–17.7. (Liam Gallagher, Nightwish, Alan Walker, Tones and I)

Flow 12–.14.8. (Gorillaz, Nick Cave & the Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Bikini Kill)

Knotfest 12.-13.8. (Slipknot, Lamb of God, Bring Me Horizon, Nightwish)

Ohjelmistot täydentyvät kevään aikana.

Dua Lipa

2. Kotimaan stadion- ja areenakeikat

Haloo Helsinki, Apulanta, Sunrise Avenue, Ed Sheeran, Antti Tuisku (Olympiastadion)

J. Karjalainen, Sabaton, Björk, Eric Clapton, Kiss, Dua Lipa, Queen + Adam Lambert, Celine Dion, The Cure, Pyhimys (Hartwall-areena)

Jussi Hakulinen, Apocalyptica, The War On Drugs, Helloween & Hammerfall, Ida Paul & Kalle Lindroth, Khalid, Whitesnake, Social Distortion, Judas Priest, George Thorogood and The Destroyers, Snoop Dogg, Tehosekoitin, Amon Amarth & Machine Head, Placebo, Arch Enemy & Behemoth, Uriah Heep, Lamb of God (Helsingin jäähalli)

Sting, Lauri Tähkä, Nightwish, Ghost, Evanescence, Andrea Bocelli, Swedish House Mafia (Nokia-areena)

Justin Bieber, Toto, Ugly Kid Joe, Therapy? (Kaisaniemen puisto)

James Blunt (Myyrmäki-stadion)

D-A-D (Suvilahti)

Hassisen kone, Juha Tapio (Ratinan stadion)

3. Supertähdet palaavat kiertueille ulkomailla

Billie Eilish, Coldplay, Alicia Keys, Lady Gaga , Olivia Rodrigo, Abban avatar-konserttien sarja ja Elton Johnin vuoteen 2023 jatkuva jäähyväiskiertue.

4. Musiikkielokuvat ja -dokumentit

JVG-dokumenttielokuva, Janet Jackson -dokumenttielokuva, Whitney Houstonista kertova draamaelokuva, Robbie Williamsista kertova draamaelokuva, Kanye West -dokumentti, Baz Luhrmannin ohjaama elokuva Elviksestä ja Kenneth Branaghin ohjaama elokuva The Bee Geesistä.

Dolly Parton

5. Uusia ulkomaisia albumeja

Travis Scott, Charli XCX,, Sinead O’Connor, Mitski, Swedish House Mafia, Tears for Fears, Janet Jackson, Avril Lavigne, Ozzy Osbourne ja Dolly Parton (Dolly julkaisee samalla esikoisromaaninsa, jonka tarinaan uuden levyn kappaleet kytkeytyvät).

6. Uusia kotimaisia albumeja

J. Karjalainen, Vesta, Blind Channel, Evelina, Erin.