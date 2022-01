Sami Liuhto työskentelee lähes tauotta, ja tekstiä syntyy impulsiivisina vyöryinä. Hänen Tuskien tiellä -romaanissaan on 300 000 sanaa, ja se on vielä kesken. ”Kokonaisuus paisuu ja rönsyilee eri tahoille.”

”Tykkään koetella itseäni, omia rajojani”, kirjailija Sami Liuhto määrittelee. ”Samasta syystä minusta on tullut wanna be -ultrajuoksija, ja aion katsoa siinä kykyni lähiaikoina.”

Jo nuorelle 1980-luvun hyvinkääläispojalle, joka urheili useita eri lajeja, juokseminen takasi pääsyn arjen ahdistusten yläpuolelle. ”Se on meditaatiota ja rukousta.”

Raja-aitojen kolkuttelua ja ylittämistä Liuhdolle on myös kirjoittaminen, vapaan kirjailijan ammatti. Vuosikymmenen aikana on syntynyt moniaineksinen tuotanto, kolmisenkymmentä kirjaa. On suppeita, on hyvinkin laajoja, teemoiltaan ja muodoltaan kokeellisia teoksia.

Historiaa, filosofiaa ja kulttuurihistoriaa opiskellut Liuhto on aina lukenut valtavasti. Kuitenkin kirjailijaksi hän kehkeytyi vasta neljänkymmenen vuoden iässä.

”Kymmenkesäisestä saakka kyllä tiesin, että tulen kirjailijaksi, että olen sanan mies. Mutta piti odottaa pitkään”, Liuhto sanoo.

”Sanan voiman tutkiminen, se on minun iloni ja työni. Sanat ovat vangitsevia, entisaikojen suohon laulamiset ja sen sellaiset jutut.”

Opinnot, esseet ja kriitikontyö tuuppivat häntä vähä vähältä kohti omaa luovaa kirjoittamista. Historian ja filosofian pohjalta alkoi jäsentyä kuva länsimaisesta ihmisestä ja kulttuurista. Helsingin yliopistolla historianprofessori Juha Siltala teki Liuhtoon syvimmän vaikutuksen.

”Nuoresta pitäen olin ollut enemmän vastustava kuin tasoittava luonne, ja yliopisto ruokki lähtökohtaista kriittisyyttä kaikkea valmiiksi pureskeltua kohtaan.”

Hyppy kirjailijantyöhön oli lopulta luonteva siirto.

Liuhto työskentelee lähes tauotta, ja tekstiä syntyy impulsiivisina vyöryinä. Hänen massiivisin projektinsa lienee Tuskien tiellä -niminen, toistaiseksi keskeneräinen lipogrammiromaani.

Anteeksi, mutta millaisesta hankkeesta on kysymys, kirjailija Liuhto?

”Lipogrammissa ei käytetä jotakin kirjainta lainkaan. Tähän mennessä olen tehnyt 850 sivun verran käsikirjoitusta, jossa ei esiinny yhtään a-kirjainta, ja sanoja on noin 300 000. Jatkan edelleen, kokonaisuus ei ole vielä valmis vaan paisuu ja rönsyilee eri tahoille”, hän selvittää hyväntuulisesti.

Liuhdolta on aiemmin ilmestynyt yksi (osin) lipogrammaattinen teos, romaani Sotaanlähtö (2015), samoin lukuisia anagrammeilla ja palindromeilla askaroivia runo-, proosa- ja kuvateoksia.

”Ylipäätänsä kategorisoinnit ovat turhia ja keinotekoisia, on niin monenlaista sanataidetta, myös visuaalista runoutta, sanan ja kuvan risteytyksiä. Runous on sekasotku, kaikkiruokainen sika, kirjailija Matti Pulkkista soveltavasti lainatakseni.”

Leikittely ja lapsenomaisuus ovat epiteettejä, jotka kuvannevat Liuhdon asennetta kieleen ja sanoihin, kirjoitukseen. Hän purkaa lauseita, sanoja ja tavuja palasiksi – hieman kuin lapsi, joka särkee esineen nähdäkseen, mitä on sen sisällä.

”On jäänyt mieleen, miten ala-asteen opettajani kerran kutsui James Joycea sanankerääjäksi. Itsekin keräilen sanoja, en nimetäkseni vaan muotoillakseni niitä uusiksi.”

Sanoissa on magiaa. Se ei jätä rauhaan Sami Liuhtoa, sanojen kerääjää ja designeriä.