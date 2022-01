Hyökkäys USA:n kongressiin -dokumentti on tekijöidensä huima taidonnäyte: se vie katsojan konkreettisesti mukaan Capitolin valtaukseen, hetki hetkeltä, monesta kulmasta

BBC:n ja HBO:n yhteistuotantona syntynyt Hyökkäys USA:n kongressiin tekee näkyväksi Donald Trumpin lietsoman populistisen hulluuden.

Tapahtumat sellaisenaan rakentavalla dokumentilla on hurja todistusvoima.

Tasan vuosi sitten Yhdysvaltain kongressin oli tarkoitus vahvistaa presidentinvaalien tulos Washingtonissa. Tuhansien Donald Trumpin kannattajien joukkio yritti estää suosikkinsa tappion valtaamalla Capitol-rakennuksen.

Tapahtumat on käyty läpi jo moneen kertaan. Siksi voi tuntua tarpeettomalta, että ne kelataan vielä kerran läpi dokumentissa. Mutta Hyökkäys USA:n kongressiin (Britannia/USA 2021) yllättää.

Olennaista ei ole, mitä se kertoo, vaan miten. Se ei kuvaile vaan näyttää konkreettisesti, mitä tapahtui. Se tehdään yksityiskohtaisesti, hetki hetkeltä, monesta kulmasta. Sitä katsoessa on helppo kuvitella olevansa paikalla.

Koko ajan raivopäisemmäksi yltyvällä väkijoukolla oli mukanaan vasaroita, keppejä, teräaseita – ja kameroita. Kaikillahan on nykyään kamera puhelimessa. Monien poliisien varustukseen kuului vartalokamera, Capitolin turvakamerat toimivat, ja paikalla oli ammattimaisia uutiskuvaajia.

Kaikesta siitä materiaalista brittiohjaaja Jamie Roberts on koonnut ihmeen johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa katsoja seuraa mielenosoittajia pihojen poikki Capitolin portaille, tappeluihin poliisien kanssa ja mellastamaan sisälle.

Lokakuussa valmistunut Hyökkäys USA:n kongressiin on huima materiaalin keräämisen ja leikkaamisen taidonnäyte. Leikkaaja on syytä mainita: Will Grayburn.

Lisäksi haastatellaan osallisia eri puolilta, Proud Boysin ja muiden äärioikeistolaisten järjestöjen jäseniä, kongressin omia ja kaupungin poliiseja, kongressiedustajia ja talon henkilökuntaa ynnä muita.

Heidän kertomuksensa jäsentävät tapahtumia. Vielä kuukausien jälkeenkin pintaan nousevat tunteet antavat niille kaikupohjaa.

Dokumentti syntyi BBC:n ja HBO:n yhteistuotantona. Britit näyttävät arvostavan sitä, mutta jotkut amerikkalaiset ovat moittineet sitä tapahtumien mekaanisesta toistosta ja näkemyksen puutteesta. Atlantin takana asiat usein halutaankin valmiiksi pureskeltuina.

Tapahtumat sellaisenaan rakentavalla dokumentilla on kyllä hurja todistusvoima. Se näyttää, kuinka osa ihmismassasta oli villiintynyt raivopäiksi. Kun näkee yhteenotot liian vähäisten poliisivoimien kanssa, herää ihmetys, ettei kuolonuhreja tullut enempää.

Joku vertaa tapausta vuoden 2001 terrori-iskuihin. Tällä kertaa asialla eivät olleet ulkomaiset terroristit vaan sisäiset viholliset.

Hyökkäys USA:n kongressiin tekee näkyväksi Trumpin lietsoman populistisen hulluuden. Joidenkin osallisuudestaan yhä ylpeiden kahjojen lausunnot antavat ymmärtää, että se kytee edelleen.

Ulkolinja: Hyökkäys USA:n kongressiin, TV1 klo 22.15 ja Yle Areena. (K12)