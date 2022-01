Yritteliäässä Cobra-sarjassa Britannian pääministerin elämä on pelkkää sekavaa kriisiä

Sarjan toisella kaudella kansalaisia kyykyttävät kyberhyökkääjät.

Britannian pääministeri Robert Sutherland (kesk., Robert Carlyle) johtaa tuskastuneena kriisityöryhmää, joka on neuvoton kyberhyökkäysten edessä.

Britannian konservatiivinen pääministeri Robert Sutherland (Robert Carlyle) oli Cobra-sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella (2020) vaikeiden valintojen edessä, sillä aurinkomyrskyn monet jälkivaikutukset uhkasivat sysätä kuningaskunnan katastrofista kadotukseen. Hän uskoi silti toimineensa niin kelvollisesti, että uskalsi julistaa viimeisessä jaksossa uudet vaalit.

Riskinotto kannatti, sillä maltillinen Sutherland johtaa hallitusta myös Cobran toisen kauden (2021) alussa. Katastrofeista hän ei kuitenkaan näytä pääsevän eroon. Ensin Kentin rannikolla räjähtää sodassa uponnut ammuslaiva ja sitten pelastustöitä kyykyttävät kyberhyökkääjät, joista Sutherlandin johtama kriisityöryhmä ei saa omassa kuplassaan tolkkua.

Eikä kyllä katsojakaan. Edellisen kauden tavoin kuusiosaisesta Cobrasta jää käteen lähinnä yritteliäisyys ja hämmennys päämääristä. Katastrofit jäävät lähes kokonaan kuvittelun varaan, eikä jännitystä ole kuin nimeksi, puhumattakaan sisä- tai ulkopoliittisesta draamasta. Se tiivistyy malttinsa aikaa myöten menettävän pääministerin pahimman kilpailijan, kieron Archie Glover-Morganin (David Haig) paluuseen ministeriksi.

Hyvät näyttelijät tekevät rooleissaan minkä voivat. Tosin liikkumavaraa on edellistä kautta vähemmän, sillä yksityiselämät on häivytetty – onneksi – pois lähes tyystin. Vakuuttavin on Sutherlandin uskolliseksi ja idealistiseksi kansliapäälliköksi eläytyvä Victoria Hamilton.

Cobra, C More.