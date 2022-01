Koronapandemia saavutti myös South Parkin. Aihetta perataan useissa erikoisjaksoissa.

”Oh my God, they killed Kenny!”-huudahdus on tuttu animaatiosarja South Parkin (1997–) katsojille. Vuosien varrella hokemaa on kuultu aina, kun yksi sarjan päähenkilöistä, huppupäinen Kenny, on menettänyt henkensä. Hahmon yllättävistä kuolemista kehittyi sarjan edetessä toistuva vitsi.

Kun sitten South Parkissakin on siirrytty pandemia-aikaan, on jopa luonnollista, että Kenny heittää jälleen veivinsä. Tällä kertaa syynä on tietysti koronavirus.

Tunnin mittaisissa erikoisjaksoissa South Park: Post Covid ja South Park: Post Covid: The Return of Covid hypätään sarjan aikajanalla neljäkymmentä vuotta eteenpäin. Koronavirus on edelleen keskuudessamme. Se on repinyt railon jopa parhaiden kaverusten Stanin, Kylen ja Ericin välille.

He palaavat yhteen selvittääkseen, miksi arvostetuksi tutkijaksi kohonneen Kennyn oli kuoltava. Onko taustalla kenties salaliitto?

Koronapandemian lisäksi Trey Parkerin ohjaamissa ja käsikirjoittamissa jaksoissa rienataan muun muassa kulttuurikähinöille osumatarkkuuden vaihdellessa. Räävittömyyden seassa riemastuttaa koomikko Jimmy, jonka poliittisesti korrektit ”vitsit” kommentoivat elämää kieli keskellä -ajassa.

Jos pandemiasta ei saa tarpeekseen, voi samaan putkeen katsoa myös kaksi muuta korona-aiheista jaksoa: The Pandemic Special ja South ParQ Vaccination Special.

South Park: Post Covid ja South Park: Post Covid: The Return of Covid, Paramount+.