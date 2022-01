Vuolaasti hehkutetun mysteeritaiteilijan Rhedin teoksista on maksettu isoja summia, ja nyt hän on paljastunut Madonnan pojaksi

Lupaavana taiteilijana pidettyä Rhediä on verrattu jopa Banksyyn. Taidekriitikot ovat erimielisiä teosten tasosta: ”Hänen maalauksensa ovat kömpelöitä nuoren töitä, joissa ei ole merkkiäkään omaperäisyydestä”

Lontoolainen mysteeritaiteilija Rhed on paljastunut poptähti Madonnan pojaksi. Asiasta kirjoittavat useat eri mediat, muun muassa The Guardian. Salanimeä Rhed käyttävän taiteilijan kerrotaan olevan 21-vuotias Rocco Ritchie, yhdysvaltalaisen Madonnan ja brittiläisen elokuvaohjaaja Guy Ritchien lapsi. Asian paljasti joulukuussa New York Postin Page Six -palsta, jonka mukaan useat todisteet viittaavat siihen.

Rhediä pidetään erittäin lupaavana taiteilijana, jonka kerrotaan onnistuneen vakiinnuttaneen pikku hiljaa asemaansa ekspressionistisena taiteilijana näyttelyillä, joita on pidetty vuodesta 2018 lähtien lontoolaisessa Tanya Baxter Contemporary -galleriassa.

Hänen töitään myydään nykyään viisinumeroisilla summilla.

Gallerian sivuilla taiteilijan taustaa kuvaillaan muun muassa näin: ”Lapsuutensa hän vietti New Yorkin ja Lontoon välillä, mikä on antanut hänelle eklektisen ja monipuolisen taiteellisen taustan.”

Rhedin kerrotaan myös altistuneen jo varhain monille taiteellisille aloille elokuvasta esittävään taiteeseen ja kuvataiteeseen. Teini-ikäisenä häntä kiehtoi elokuva, ja hän on aina rakastanut musiikkia, mikä ei ole kovin suuri yllätys, jos on syntynyt ohjaajan ja muusikon perheeseen.

Vuonna 2018, jolloin galleriassa järjestettiin taiteilijan ensimmäinen näyttely, hänen kerrottiin asuvan Lontoossa ja opiskelevan taidekoulu Cental Saint Martinsissa.

”Hän on omaksunut uuden bricolage-taiteen genren, jossa on ekspressionistista virkeyttä ja katuenergiaa. Ei ole yllätys, että hän on aloitellut graffititaiteilijana, joten hänen töissään on varmasti aavistus Basquiatia ja Banksya.”

Jo muutama vuosi sitten mediassa kerrottiin Roccon opiskelevan kyseisessä taidekoulussa ja hänen kerrottiin inspiroituneen esimerkiksi katutaiteilija Banksysta ja halunneen nousta viidessä vuodessa yhdeksi varteenotettavaksi tekijäksi Lontoon taidepiireihin.

Sen lisäksi että Ritchie ja Rhed ovat varttuneet samoissa kaupungeissa ja opiskelevat samassa koulussa, he ovat myös samanikäisiä.

Ritchien ei ole virallisesti vahvistettu olevan Rhed siitäkään huolimatta, että Too Faced Cosmetics -meikkibrändin perustaja Jerrod Blandino taisi hiljattain paljastaa taiteilijan henkilöllisyyden Instagram-tilillään. Hän julkaisi siellä kuvan ostamastaan maalauksesta vierellään Rocco Ritchie.

”Olen niin ylpeä voidessamme lisätä tämän uskomattoman kappaleen kokoelmaamme tältä hyvin lahjakkaalta Rocco Ritchiltä”, Blandino kirjoitti.

Vaikka viestissä ei puhuttu sanaakaan Rhedistä, muistuttaa teos hyvin paljon hänen muita töitään.

Jerrod Blandino julkaisi Instagramissa kuvan ostamastaan maalauksesta vierellään Rocco Ritchie. Hän on myöhemmin poistanut tämän julkaisun.

Sittemmin Blandino on poistanut kuvan Instagram-tililtään.

Yhtenä erittäin selvänä todisteena Rhedin henkilöllisyydestä pidetään myös sitä, että Ritchien molemmat vanhemmat tapasivat toisensa uusien kumppaneidensa kanssa Tanya Baxter Contemporaryssa vuonna 2020 tuolloin nimettömässä näyttelyssä.

Taiteilija Rhedin esittely taidegalleriassa jatkuu näin:

”Yhteiskuntakonfliktit, kuten pakkomielle sosiaaliseen mediaan, julkkisten ja merkkien kiinnittyminen ja sukupolvien ongelmat, kuten huumeiden väärinkäyttö ja masennus, ovat aiheita, joita hän lähestyy omaperäisellä tavalla.”

Gallerian kuraattorin Tanya Baxterin mukaan taiteilija Rhed käyttää paksuja öljyjä ja ilmauksellisia siveltimenvetoja ihmisen muodon kuvauksissa ja hänen maalauksissaan on tunnelmaa ja jännitystä.

Rhed-nimisen taiteilijan teoksia Tanya Baxer Contemporary -nettisivustolla.

The Guardianin mukaan King’s Road -galleria on verrannut Rhedin töitä muun muassa graffiti- ja avantgardetaiteilija Jean-Michel Basquiatiin sekä maailman kenties kuuluisimpaan katutaiteilijaan, brittiläiseen Banksyyn. Entisen Royal Academyn puheenjohtaja Mervyn Davies on myös ollut ihastunut:

”Hyviä taiteilijoita ovat ne, jotka muuttavat energian joksikin kauniiksi, joka resonoi silmissä. Kuka tahansa voi olla taidemaalari, mutta kyse on muiden ajattelemisesta ja tunteiden herättämisestä.”

Taidekirjailija Godfrey Barker on kutsunut Rhediä ”aidoksi, puhtaaksi ja laimentamattomaksi 2000-luvun tuotteeksi”.

The Guardianin kriitikko Jonathan Jones puolestaan on hyvin armoton kritiikissään:

”Hänen maalauksensa ovat kömpelöitä nuoren töitä, joissa ei ole merkkiäkään omaperäisyydestä tai voimasta. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö hänestä tulisi ajan myötä parempi taiteilija. Maalaus vaatii työtä. Siksi näyttää säälittävältä, että Rhed on tuotu julkisuuteen, vaikka hän ei tässä vaiheessa ole vielä todellinen taiteilija”, Jones sanoo.

”Nämä täplät ovat amatöörijuttuja, jotka jäljittelevät epämääräisesti Picassoa tai Modigliania. Saman olisi voinut tehdä miljoona muuta nuorta.”

Jonesin mukaan gallerian ei olisi pitänyt työntää epätaiteellisesti kypsää nuorta tekijää vielä markkinoille.

”He vertaavat häntä katutaiteilijoihin Banksyyn ja Basquiatiin, mutta rehellisesti sanottuna ainoa katu, josta teokset minua muistuttavat, on King’s Road, jossa tällaista huonoa taidetta myydään varmasti yläluokkaisille tyhmille.”