Lux Helsingin ohella loppiaisena pääsee taidenäyttelyihin.

Elokuvat, teatterit, konsertit ja monet muut tapahtumat ovat Uudenmaan alueella koronarajoitusten takia tauolla, mutta museot ja galleriat voivat pitää ovensa auki. Esimerkiksi Kansallisgallerian Ateneum ja Sinebrychoffin taidemuseo ovat molemmat avoinna myös torstaina 6.1. eli loppiaisena. Ateneumin aukioloaika on 10–17, Sinebrychoffin taidemuseon 11–17.

Ateneumissa on esillä Outi Heiskasen näyttely ensi sunnuntaihin saakka, Sinebrychoffilla Aarteet maailmalla - mesenaattien matkassa jatkuu niin ikään 9. tammikuuta saakka.

Brittiläisen mediataiteilija Stanzan näyttelyn Kytketty kaupunki voi kokea Järvenpään taidemuseossa vielä torstaina 6.1. Viimeisen näyttelypäivän kunniaksi museoon on vapaa pääsy. Museo on auki loppiaisena 10–17. Museo tarkistaa koronapassin ja henkilöllisyystodistuksen kaikilta yli 16-vuotiailta taidemuseossa vierailevilta, ja museossa edellytetään kasvomaskia. Museotilassa saa olla kerrallaan maksimissaan 50 henkilöä.

Kävijöiden turvallisuus huomioidaan kaikissa museoissa. Museoiden nettisivuilta löytyy tarkempia tietoja aiheesta.

Myös Didrichsenin taidemuseossa on loppiaisena ilmainen sisäänpääsy. Museo on avoinna 11–18. Esillä on Björn Weckström -näyttely Ihminen, kone ja koru tammikuun loppuun. Espoon modernin taiteen museo Emma on avoinna loppiaisena 11– 17. Esillä on muun muassa Konrad Mägin ja Chiharu Shiotan teoksia.

