Tunnettujen filmitähtien boikotoima Golden Globe -gaala järjestetään riisuttuna ensi sunnuntaina.

Yhä paheneva koronavirustilanne on saanut Golden Globe -palkintogaalan järjestäjät muuttamaan suunnitelmiaan. Elokuva- ja televisioalan palkinnot jaetaan Beverly Hillsissä Los Angelesissa sunnuntaina Suomen aikaa ilman paikalla olevaa yleisöä, gaalan järjestäjä Hollywood Foreign Press Association (HFPA) on kertonut nettisivuillaan.

Gaala on ollut vastatuulessa viime aikoina. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että tv-kanava NBC ei totutusta poiketen lähetä gaalaa suorana. Tämä johtuu HFPA:n saamasta kritiikistä. Los Angeles Times on syyttänyt organisaatiota muun muassa korruptiosta, rasismista ja seksismistä.

NBC on näyttänyt gaalan vuodesta 1996. Se on maksanut esitysoikeuksista noin 60 miljoonaa dollaria vuosittain.

Tammikuinen Golden Globe-gaala on normaalisti merkinnyt Hollywoodin gaalasesongin huippua. Vuoden 2022 gaalaa varjostavat synkät pilvet järjestäjätahon saaman kritiikin takia. Filmitähdet Scarlett Johansson ja Tom Cruise ovat muun muassa kritisoineet HFPA:ta. Tom Cruise on esimerkiksi palauttanut kolme saamaansa palkintoa.

HFPA on esittänyt joukon korjausliikkeitä, mutta kriitikoiden mukaan ne eivät ole riittäviä.

Vuoden ehdokkaiden joukossa on muun muassa kaksi vahvaa elokuvaa Yhdysvaltain ulkopuolelta: uusiseelantilaisen Jane Campionin ohjaama The Power of the Dog sekä britti Kenneth Branaghin Belfast, kummallakin on useita ehdokkuuksia.

Suomesta gaalassa on ehdolla Juho Kuosmasen Hytti nro 6.

Kaikki ehdokkaat on julkistettu tässä jutussa.