Mail on Sunday -lehti joutuu maksamaan lisäksi huomattavan osan Marklen oikeudenkäyntikuluista ja korvauksia tekijänoikeusrikkomuksista.

Meghan Marklen ja britannialaisen tabloidlehdistön vuosien ajan jatkunut taistelu on saanut vuodenvaihteen aikaan päätöksensä ainakin yhden tapauksen osalta.

Joulukuussa uutisoitiin, että Mail on Sunday -lehden julkaisija Associated Newspapers on hävinnyt oikeuskamppailun Marklea vastaan. Mail on Sunday -lehden todettiin loukanneen Marklen yksityisyyttä, kun se julkaisi Marklen isälleen Thomas Marklelle elokuussa 2018 lähettämän yksityisen kirjeen.

Näyttelijänä julkisuuteen noussut Markle on ollut Britanniassa valtavan mediapyörityksen kohteena siitä lähtien, kun hän alkoi seurustella ja meni myöhemmin naimisiin prinssi Harryn kanssa.

Brittiläinen tabloid-lehdistö julkaisi Harrysta ja herttuatar Meghanista useita juoruihin perustavia paljastusjutuiksi väitettyjä artikkeleita, ja lopulta pariskunta julisti täyskiellon tabloid-lehtien haastatteluille.

Lue lisää: Harry ja Meghan julistivat täyskiellon brittiläisten tabloid-lehtien haastatteluille ja syyttivät niitä valehtelusta – Näin ”avoimessa sodanjulistuksessa” median kanssa voi käydä

Sittemmin Harry ja Meghan ovat muuttaneet Pohjois-Amerikkaan ja jättäneet brittihovin.

Marklen ja Mail on Sunday -lehden välinen tapaus on saanut Britanniassa paljon huomiota viime viikkoina.

Tuomion ilmoittamisen jälkeen lehden kustantaja ilmoitti vievänsä tapauksen korkeimpaan oikeuteen, mutta nyt on käynyt ilmi, että se on pyörtänyt päätöksensä.

The Guardian on julkaissut tänään käsiinsä saamien oikeuspapereihin perustuen uutisen, jossa kerrotaan Mail on Sundayn hyväksyneen tuomion ja luopuvansa aikeista valittaa asiasta ylempään korkeusasteeseen.

Samaisessa dokumentissa käy ilmi summa, joka lehdelle on määrätty maksattavaksi Marklen yksityisyyden loukkaamisesta. Se on yksi punta (noin 1,20 euroa).

Nimellinen korvaus ei automaattisesti tarkoita sitä, että Marklen voitto oikeudessa olisi kiistanalainen. Esimerkiksi The Daily Beast -lehden haastattelema asianajaja David Hooper arvioi, että Marklen olisi todennäköisesti pitänyt käydä entistä pidempi taistelu lehtien kustantajan kanssa siitä, minkälaista henkilökohtaista haittaa hänelle on aiheutunut kirjeen julkaisusta.

Markle on myös ilmoittanut julkisuudessa, ettei ole vienyt tapausta oikeuteen rahan vuoksi, vaan saadakseen oikeutta tapauksessa.

Lehden kustantaja on myös määrätty maksamaan huomattava summa Marklen oikeudenkäyntikuluista, mikä voi tarkoittaa The Guardianin arvion mukaan yli miljoonan punnan kuluja. Samoin kustantaja on suostunut maksamaan Markelle korvauksia tekijänoikeusrikkomuksista kirjeen julkaisuun liittyen.

Tämä summa on pidetty salassa, mutta Marklen edustaja on kuvannut niitä julkisuudessa huomattaviksi ja ilmoittanut, että rahat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Mail on Sunday -lehti joutui myös julkaisemaan etusivullaan ilmoituksen, jossa se kertoi hävinneensä oikeusjutun Marklelle. Lehti teki tämän tapaninpäivänä.

Tämä ei jää viimeiseksi oikeusjutuksi herttuatarparin ja brittilehdistön välillä.

Prinssi Harry on haastanut Rupert Murdochin News UK:n ja Daily Mirrorin kustantajan Reachin oikeuteen väitetystä puhelinvakoilusta. The Guardianin mukaan tapaus saattaa tulla käsittelyyn oikeudessa tämän vuoden aikana.