Braindead on poliittista kauhusatiiria: meteoriitti on tuonut maan pinnalle ötököitä, jotka tunkeutuvat ihmisten aivoihin.

Outoa on, pohtii Laurel (Mary Elizabeth Winstead).

Uhka tulee avaruudesta Braindead-sarjassa. Vuonna 2016 valmistunut Michelle ja Robert Kingin sarja on poliittista kauhusatiiria: meteoriitti on tuonut maan pinnalle ötököitä, jotka tunkeutuvat ihmisten aivoihin ja tekevät tuhoaan.

Päähenkilö Laurel (Mary Elizabeth Winstead) tulee töihin senaattoriveljensä toimistoon ja alkaa päästä jyvälle siitä, että jotakin outoa on meneillään.

Sarjan oletuksena on, että kaksipuoluejärjestelmä natisee liitoksissaan ja puolueet pelaavat keskenään vain sotkuista peliä. Koska tähän väliin osuu Donald Trumpin presidenttikausi, sinänsä kelpo sarjan satiiri on auttamatta laimentunut.

Ainoa Trumpin kaudesta seurannut hyvä asia on Kingin pariskunnan Good Fight -sarja (2017), jossa he vasta todella pääsivät vauhtiin. 24. tammikuuta C Morelle tulee katsottavaksi Good Fightia edeltänyt Good Wife.

Braindead, C More.