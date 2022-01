Sarja pohjautuu viime syksynä julkaistuun Vihapuheen, viholliskuvien ja disinformaation historiaa -tietokirjaan.

Vihapuhe on melko uusi käsite, mutta vihainen puhe ei ole mikään uusi juttu. Virpi Väisäsen viisiosainen historiasarja tarkastelee eri kausien vihapuhetta pohjautuen viime syksynä julkaistuun tietokirjaan Vihapuheen, viholliskuvien ja disinformaation historiaa.

Antiikin Ateenassa solvaaminen oli kansalaistaito ja samalla mitalla vastaaminen kunnia-asia. Kyseistä aikakautta käsittelevä sarjan avausjakso jää kuitenkin irralliseksi kuriositeetiksi, sillä sen jälkeen siirrytään Suomeen ja huomattavasti lähemmäs nykyaikaa. Mitä lähemmäs tullaan, sitä kiinnostavampaa on peilata ilmiöitä sekä nykymedian hyperkorrektiuteen että somessa rehottavaan sanasotaan.

Vihata ovat osanneet niin fennomaanit kuin kommunistitkin. 1970-luvulla uutta naisasialiikettä kutsuttiin ”feministisioiksi” – ei kapakkakeskustelussa vaan arvostettujen lehtien palstoilla.

Historiasarjojen suhde radiofoniaan on ollut viime vuosina moninainen. Tässä sarjassa asia on ratkaistu niin, että äänisuunnittelua ei ole. Tekstinäytteiden lukijoilla kyllä on draaman tajua.

