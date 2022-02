Viisitoista päätoimittajaa vastaa kahdeksaan kysymykseen taideteosten arvostelemisen nykytilanteesta, tarpeesta ja tulevaisuudesta.

Kahdeksan kysymystä päätoimittajille:

1. Pystytkö arvioimaan, miten monta kritiikkiä lehdessäsi julkaistiin päättyneen vuoden aikana? Entä miten moni niistä oli sellainen, jota ei julkaistu missään muussa lehdessä?

2. Koetko kritiikkien tuovan lehden kokonaiskuvaan jotakin, joka ei ole riippuvainen yksittäisen arvostelun keräämistä klikkauksista? Kaipaavatko lukijat niitä, kaipaako yhteiskunta niitä, kaipaako journalismi niitä?

3. Jos arvioita julkaistaan, millaisin perustein teokset välineessänne valitaan: pitääkö teoksen tekijän tai sen aiheen olla jollain lailla kytköksissä lehtesi levikkialueeseen? Toisin sanoen: tekeekö paikallisuus tapauksesta kiinnostavan?

4. Onko jokin taiteenlaji lähtökohtaisesti otollisempaa sisältöä lehteesi kuin jokin toinen: kirjat, konsertit, elokuvat, teatteri?

5. Miten monta klikkausta tai paljonko lukuaikaa esimerkiksi kirja-arvostelun pitää edustamassasi mediassa kerätä, jotta sen julkaiseminen on mielekästä?

6. Sosiaalinen media mullisti julkisen keskustelun ja toi mukanaan vastavuoroisuutta. Alkoiko samaan aikaan kritiikin alamäki? Pitäisikö lehtikritiikin keksiä itsensä jollain lailla uudestaan?

7. Esimerkiksi äänikirjapalvelu BookBeatissa avautui hiljattain lukijoille mahdollisuus kirjoittaa arvio lukemastaan tai kuuntelemastaan kirjasta. Pitäisikö myös lehdistön menetellä samoin? Eli siis siirtyä asiantuntijuudesta käyttäjäkokemusten jakamiseen, jolloin fanittaminen korostuu ja negatiiviset kritiikit katoavat?

8. Yleisradio ei julkaise kritiikkejä, keskusteluohjelmia kulttuurista kyllä. Pitäisikö Ylen mielestäsi julkaista kritiikkejä?

Näin 15 päätoimittajaa vastaa:

”Kritiikkiin pätee sama vaatimus kuin kaikkiin juttuihin”, Jussi Tuulensuu tähdentää. ”Sen pitää olla vetävästi kirjoitettu ja otsikoitu.”

Aamulehti, Jussi Tuulensuu

1. Kritiikkejä julkaistiin vuonna 2021 vajaat sata. Näistä suurin osa on sellaisia, joita ei julkaistu muualla. Siis varsinaisia kritiikkejä, kuten teatteriarviot, keikka-arviot, elokuva-arviot, klassisen musiikin konserttiarviot, kirja-arviot; luvussa ei ole mukana tv-sivujen ohjelmaesittelyjä

2. Kyllä. Kritiikit toimivat keskustelunavauksina ja voivat jopa rakentaa yhteisöllisyyttä.

3. Paikallisuus voi lisätä kiinnostavuutta mutta ei yksinään riitä. Toisaalta Tampereen seutu on niin iso, että paikallisesti merkittävät aiheet tapaavat olla sellaisia myös valtakunnallisesti kuten vaikkapa Mänttä-Vilppulan Serlachius-museoiden näyttelyt.

4. Ei lähtökohtaisesti. Tiettyjen taiteenlajien kritiikeillä on enemmän kulutuskysyntää kuin toisten, mikä kuitenkin johtuu monesta tekijästä.

5. Emme kommentoi menekkilukuja, eikä kritiikkien julkaiseminen myöskään perustu pelkästään sivunäyttömääriin tai lukuaikaan. Lisäksi kritiikeillä on arvoa painetun tuotteen osana.

6. Kritiikkiin pätee sama vaatimus kuin kaikkiin juttuihin: sen pitää olla vetävästi kirjoitettu ja otsikoitu. Sen pitää jollakin tavalla palvella lukijaa joko täyttämällä itsessään älyllisen tarpeen tai auttamalla arvioimaan, kannattaako arvioitua teosta kuluttaa. Jos jokin kritiikki ei kiinnosta lukijoita, en siitä sosiaalista mediaa millään tavalla syyttäisi. En usko, että ihmiset ovat koskaan suuressa määrin lukeneet kritiikkejä, jotka eivät ole heille millään tavalla merkityksellisiä.

7. Median kannattaa tehdä laadukkaasti sellaista, millä on lukijalle ja tilaajalle arvoa ja mitä ei muualta saa. Vastaus on siis ei. Kaikki ei kritiikissä eikä varsinkaan maailmassa ole subjektiivista, kuten vaikkapa se, soittaako puhtaasti vai ei. Hyvällä kritiikillä on edelleen tärkeä deskriptiivinen funktionsa sekä se ominaisuus, että lukija voi kalibroida oman ja kriitikon näkemyksen suhteen, kun kriitikko on johdonmukainen.

8. Nähdäkseni kritiikeistä ei ilmene sellaista markkinapuutetta, joka tämän oikeuttaisi.

Rane Aunimon mukaan on ”realiteetti, ettei arvostelulla tekstilajina ole enää samaa yleistä arvostusta ja merkitystä kuin menneinä vuosikymmeninä”.

Demokraatti, Rane Aunimo

1. Yli 200. Osa julkaistaan pelkästään painetussa Demokraatin aikakauslehdessä, osa vain verkossa. Lähtökohtana on se, ettei meillä julkaistavia arvosteluja julkaista tai ole julkaistu muualla.

2. Kyllä koen. Demokraatti on politiikan, työmarkkinoiden ja kulttuurin erikoislehti. Brändiimme kuuluu jo historiallisestikin merkittävä panostus kulttuuriin. Saamme jatkuvaa palautetta kulttuurisivujemme korkeasta laadusta. Journalismi elää tietenkin ajassa ja ajat muuttuvat, mutta ainakin minulle laadukkaat arvostelut merkitsevät myös kirjoittamisen kovaa ydintä, kaipaa yhteiskunta niitä tai ei.

3. Arvostelijakuntamme ehdottaa arvosteluja myös itse, paikallisuus sinänsä ei ole ratkaisevaa. Teoksen yleinen ja erityinen kiinnostavuus ja merkittävyys on olennaista.

4. Rajanvetoja emme ole tehneet, mutta kirjallisuus, teatteri ja elokuvat ovat saaneet merkittävän roolin mediassamme. Tämä on paljolti kytköksissä kulttuurisivuja tehneiden toimittajien ja avustajaringin henkilöihin.

5. Analytiikka on toki mielenkiintoista ja tärkeää, mutta haluan ajatella, että asioilla on myös merkityksiä, jotka eivät ole suoraan tai pelkästään sidottu kaavioihin ja lukuihin.

6. Realiteetti on, ettei arvostelulla tekstilajina ole enää samaa yleistä arvostusta ja merkitystä kuin menneinä vuosikymmeninä. Se aika loppui joskus 2000-luvun alussa eikä enää palaa. Toivon kaikesta huolimatta, että syvällisille arvosteluille voisi olla vielä tulevaisuudessakin oma tilansa tunnetuissa lehdissä. Ne opettavat ajattelua ja sen jäsentämistä, vaikkei se ehkä olekaan muodikasta. Arvosteluiden naamioiminen mediassa joksikin muuksi, esimerkiksi "kommenttien" muotoon, näyttää lähinnä surulliselta.

7. Ei pitäisi. Miksi kukaan maksaisi julkaisusta, jonka sisältönä ovat lukijoiden käyttäjäkokemukset?

8. Muistelen, että Ylellä on kyllä arvosteltukin esimerkiksi elokuvia. Kaikki keinot lisätä analyyttisten arvostelujen määrää taiteesta julkisessa keskustelussa ovat nähdäkseni kannatettavia.

”Jos jotakin paikallista jää arvioimatta, siihen reagoidaan heti ja tämä koskee erityisesti musiikkia”, Markus Pirttijoki linjaa.

Etelä-Suomen Sanomat, Markus Pirttijoki

1. Noin 370. Paikalliset konsertit, teatterit, kirjat ja näyttelyt ovat sellaisia, joita ei julkaista muualla. Näitä on ehkä 50–60. Teemme siis konsernitason yhteistyötä mm. kirja-arvioissa. Yleensä kritiikkiä olisi enemmänkin, mutta vuonna 2021 melkein kaikki kulttuuri (pl. kirjat) oli pysähdyksissä puoli vuotta

2. Kyllä ja ei. Kritiikki on palautteen perusteella varsin tärkeää perinteisen lukijan näkökulmasta. Ne ylläpitävät kulttuurikeskustelua ja kiinnostusta kulttuuria kohtaan alueella ja rikastavat varsinkin printtilehden tarjontaa. Jos jotakin paikallista jää arvioimatta, siihen reagoidaan heti ja tämä koskee erityisesti musiikkia. Teatteriarvioita taas halutaan peilata omiin kokemuksiin esityksestä. Kulttuuri on osa yhteiskuntaa joten siinä mielessä yhteiskuntakin kaipaa kulttuuriarvioita. Verkkoluvuissa nämä sen sijaan eivät nouse kovin korkealle ja on vaikeaa sanoa, palveleeko kritiikki vain kapeaa sektoria vai onko sillä ns. laajempaa yleistä kysyntää.

3. Paikallisuus on iso peruste tietysti muun muassa teatterissa, musiikissa ja näyttelyissä, mutta esimerkiksi kirjoissa pyritään huomioimaan myös valtakunnallisesti merkittävät puheenaiheet. Kirjakaupassahan paikalliset ja valtakunnalliset ovat joka tapauksessa samalla viivalla ja ihmiset saavat impulsseja muualtakin kuin meidän kanavistamme.

4. Koska Lahdessa on vanhastaan vahva orkesteri ja teatteri, musiikista ja teatterista kirjoitetaan paljon. Toisaalta populaarikulttuuri voi tuoda kulttuurijuttujen kuluttajiksi uutta, nuorempaa yleisöä.

5. Mitään tarkkoja rajoja ei ole asetettu, mutta toki seuraamme myös verkkoanalytiikkaa kun pohdimme sisältöpainotuksia.

6. Eikö kritiikin alamäki alkanut jo 1980-luvulla? Ainakin vanhat parrat väittävät näin. Ennen oli meilläkin pitkiä selostuksia esimerkiksi kansainvälisistä näyttelyistä. Meillä on myös tehty omiin teatteriarvioihin puolivakavissaan esimerkiksi ”kiinnostuskäyriä”, joissa kuvattiin esityksen eteneminen suhteessa kriitikon kiinnostukseen graafisesti. Samoin keskustelevaa kritiikkiä on joskus kokeiltu (pari asiantuntijaa keskustelee), mutta ne ovat usein melko työläitä toteuttaa. Tällaiset uudet kokeilut ovat aina tervetulleita, esimerkiksi erilaisia graafisia elementtejä voisi kokeilla.

7. Pitäisin ammattikriitikon ja yleisön mielipiteen erillään toisistaan. Netissä vertaiskokemuksen kanavia on runsaasti. Juttua voi toki kommentoida ja esittää siinä oman mielipiteensä.

8. Ei tarvitse.

”Ei sosiaalinen media ole murtanut kritiikin pohjaa vakavasti otettavassa kulttuurimediassa”, Kaius Niemi arvioi. ”Kritiikkien olennainen tehtävä on aina ollut virittää keskustelua. Niin nytkin.”

Helsingin Sanomat, Kaius Niemi

1. Tuhansia kritiikkejä, kun mukaan lasketaan kulttuurisivuston tekstien lisäksi myös televisio- ja radio-ohjelmien arviot. Valtaosa niistä on yksin Hesarille tuotettua sisältöä.

2. Kulttuurikritiikki on olennainen osa Hesarin sisältölupausta. Emme vain esittele taidetta vaan arvioimme sitä laadullisesti, kontekstualisoimme teoksia ja viritämme kritiikeillä keskustelua. Lukijat odottavat lehdeltä riittävää kattavuutta kulttuurin eri osa-alueilta.

3. Asiantuntijatoimittajamme valitsevat arvioitavat teokset niiden taiteellisen arvon, kiinnostavuuden, ajankohtaisuuden ja oman kokemuksensa perusteella niin Suomesta kuin maailmaltakin. Pyrimme tarjoamaan kokonaiskuvan taidekentän tärkeimmistä tapahtumista.

4. Käsityksemme kulttuurista on pikemminkin laaja kuin suppea, siksi pyrimme tarjoamaan mahdollisimman monipuolisen sisältökokonaisuuden lukijoille. Kirjojen, konserttien, kuvataiteen, elokuvien ja teatterin lisäksi olemme seuranneet myös tanssia, arkkitehtuuria, muotoilua ja tarpeen mukaan myös muita taiteenaloja.

5. Meille arvostelut ovat kokonainen palvelumuoto, siksi yksittäisten artikkeleiden olemassaolon oikeutus ei ole sidottu tiettyyn klikkimäärään. Suomessa esimerkiksi julkaistaan tuhansia kirjoja vuosittain. Olennaisinta on kysyä, arvioimmeko yleisön kannalta merkityksellisimmät teokset. Myös sellaisia, jotka jäisivät muutoin lukijoilta huomaamatta.

6. Ei sosiaalinen media ole murtanut kritiikin pohjaa vakavasti otettavassa kulttuurimediassa. Kritiikkien olennainen tehtävä on aina ollut virittää keskustelua. Niin nytkin. Journalismia ja sen kerrontatapoja on koko ajan kehitettävä. Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia: esimerkiksi musiikkiarvioissa voi olla ääninäytteitä, näyttelyarvioissa puolestaan syvempää visuaalista kokemuksellisuutta.

7. En koe yleisön omia arvioita lainkaan uhaksi ammattilaiskritiikille. Yhtä vähän kännykkäkameroilla otetut sadat miljoonat päivittäiset valokuvat ja videot ovat romuttaneet ammattikuvaajien merkitystä tiedotusvälineissä. Päinvastoin, nyt korostuu osaaminen, laaja sivistys ja ammattilaisuus.

8. Yleisradio on tuottanut esimerkiksi mediakritiikkiin keskittyneitä ajankohtaisohjelmia. Sellaisia sisältöjä on ollut vähemmän muissa tiedotusvälineissä. Parhaimmillaan Yle täydentää muun median kulttuurisisältöjä sen sijaan, että se tekee täsmälleen samoja asioita.

”Ei ole tarkoituksenmukaista julkaista toistuvasti suurta määrää kritiikkejä, joita kukaan ei lue”, Erja Yläjärvi tähdentää, ”eikä sellaisilla ole todellista yhteiskunnallista merkitystä.”

Hufvudstadsbladet, Erja Yläjärvi

1. Noin 900–950, tarkkaa lukua meillä ei ole. Käytännössä lähes kaikki olivat yksinomaan meillä julkaistuja.

2. Kulttuurikritiikki on HBL:n brändille erittäin merkittävä journalismin laji, eikä kokonaisuutta arvioida klikkauksilla. Meidän lukijamme (ja sitä kautta meidän journalismimme) myös kaipaavat niitä. Samaan aikaan ei ole tarkoituksenmukaista julkaista toistuvasti suurta määrää kritiikkejä, joita kukaan ei lue, eikä sellaisilla ole todellista yhteiskunnallista merkitystä. Lukijamme arvostavat kritiikkiä tyylilajina, mutta toki kyse on ensisijaisesti kulttuurisisältöjä lukevista.

3. Paikallisuudella on merkitystä teatteri-, kuvataide- ja konserttikritiikissä sekä myös jossain määrin elokuvien kohdalla, mutta teemme näissäkin poikkeuksia ja arvioimme ydinalueemme ulkopuolisia teoksia. HBL:lle on suuri merkitys myös kielellä. Keskeinen journalistinen, mutta myös kulttuurinen tehtävämme on arvioida ennen kaikkea suomalaista ruotsinkielistä kulttuuria, etenkin kirjallisuutta ja näyttämötaidetta, pohjoismaista viitekehystä unohtamatta. Tässä voimme selkeästi erottua esimerkiksi Helsingin Sanomista.

4. Painopisteitämme ovat ennen kaikkea ruotsinkielinen näyttämötaide (teatterit) ja kirjallisuus mutta pyrimme myös laajaan yleiskattaukseen.

5. Emme ole asettaneet tällaisia tavoitteita. Myös pieni, sitoutunut (tilaaja)yleisö voi olla kohderyhmässään hyvin arvokas. Lukijamäärän ei kuitenkaan pitäisi jäädä muutamaan kouralliseen ihmisiä, vaan kyllä heillä pitäisi pystyä esimerkiksi täyttämään kunnollinen teatterisali.

6. Kritiikin on perinteisessä muodossa ollut vaikeaa pärjätä digitaalisessa muodossa, ja sitä on uudistettu vähemmän kuin muita journalismin tyylilajeja. Tämä ei liity mielestäni vastavuoroisuuden puutteeseen vaan tiettyyn konservatismiin itse muodon ja käytetyn kielenkin osalta. Uudistaminen on edellytys sille, että saamme myös nuorempaa yleisöä mukaan.

7. Kritiikin tehtävä on olla nimenomaan asiantunteva journalistinen teksti, jota ei voi korvata vertaisarvioilla. Kritiikkien pitäisi kuitenkin kannustaa jatkokeskusteluun ja siihen pitäisi löytää myös hyviä (teknisiä) muotoja. Pitäisi myös miettiä, missä tilanteissa myös lukijoiden kokemuksia olisi hyvä kuulla sellaisenaan. Esimerkiksi Svenska Teaternin yleisön ajatukset esitysten tasosta voisivat olla hyvinkin kiinnostavia, korvaamatta kritiikkiä.

8. Mikäli kritiikkiä ajatellaan journalismin muotona, joka on itsessään arvokasta riippumatta kysynnästä tai liiketoiminnallisesta logiikasta, on se julkista palvelua puhtaimmillaan. Pitääkö Ylen sitten panostaa nimenomaan tekstimuotoiseen kritiikkiin, on toinen asia, mutta en ole sellaistakaan vastaan. Podcasteissa ja radiossa Yle ottaa kantaa teoksiin jo nyt.

”Kritiikin määrän lisääminen ei ole näyttäytynyt meille kiinnostavana keinona lisätä Iltalehden lukemista”, Perttu Kauppinen luonnehtii.

Iltalehti, Perttu Kauppinen

1. Iltalehti julkaisee arvion kaikista suurimmista ja puhutuimmista elokuvista sekä harvoin myös levyistä. Yleensä arvioita julkaistaan 20–30 vuodessa eikä niitä julkaista muissa medioissa.

2. Journalismin merkitys syntyy aina suhteessa lukijoihin. Jos kukaan ei lue journalismia, sillä ei myöskään voi olla merkitystä riippumatta siitä, onko kyseessä kritiikki tai uutinen. Kritiikillä on varmasti suurempi arvo kapealle lukijajoukolle kuten tekijöille tai taideyhteisölle. Itse koen, ettei tällaisen arvon luominen kuitenkaan ole populaarin uutismedian ydintehtävä. Siksi kritiikin määrän lisääminen ei ole näyttäytynyt meille kiinnostavana keinona lisätä Iltalehden lukemista.

3. Valintaan vaikuttavat teoksen oletettu suosio, yleisön odotukset ja etukäteen käyty keskustelu.

4. Elokuva, populaarimusiikki.

5. Iltalehdessä ei ylipäänsä arvioida juttuja pelkän lukijamäärän tai lukuajan perusteella. Pienempikin lukijamäärä voi olla hyvä, jos jutulla tavoitetaan esimerkiksi hyvin jokin tietty kohderyhmä.

6. Digitaalinen julkaiseminen ja analytiikan kehitys on muuttanut uutisjournalismia merkittävästi. Ennen nykyaikaista analytiikkaa juttuja tehtiin ”sokkona” ja journalismin laatua mitattiin journalistien omilla kriteereillä tai lähteinä käytettyjen asiantuntijoiden kriteereillä, jotka olivat usein lähellä toisiaan. Analytiikka on paljastanut, mikä on yleisön mielestä laatua. Uskoisin, että kritiikin pitäisi käydä läpi sama polku. Niin pitkään kun kritiikin laatua arvioidaan taiteilijoiden, taiteen asiantuntijoiden ja vaikkapa muiden kriitikoiden näkökulmasta, kritiikki ei voi keksiä itseään uudestaan. Haitallisin on ajatus, ettei kritiikkiä tehdä yleisöä varten vaan ”taiteen ylläpitämiseksi” tai jopa ”taiteen luomiseksi”.

7. Ei kritiikki ole ainoa journalismin laji, jossa tarjolle on tullut kosolti yleisön tuottamia vaihtoehtoja kuluttajalle – useimmiten maksutta. Toki journalistinen media voi miettiä jonkinlaista yleisön tuottaman sisällön kuratoijan roolia, mutta uskon, että lopulta journalistisen tuote voi menestyä vain, jos se erottuu muusta tarjolla olevasta sisällöstä tavalla, joka antaa lukijalle merkitystä.

8. Mielestäni Yleisradion tulee keskittyä tekemään sellaista journalismia, jonka tuottaminen kaupallisesti ei kannata. Tällä perusteella kritiikin julkaiseminen voisi sopia hyvin Yleisradion rooliin.

Sanna Keskisen mukaan ”ainakin kulttuuriaiheita ja taidetta pitäisi pystyä lähestymään myös muulla tavoin kuin kritiikkien kautta”.

Kaleva, Sanna Keskinen

1. Karkean arvion mukaan julkaisimme kuluneen vuoden aikana 500–600 kritiikkiä eri taidemuodoista. Tarkkaa määrää en ole laskenut, ja koronatilanne on toki vaikuttanut jonkin verran julkaisumäärään. Kirjallisuuskritiikkejämme ja elokuvakritiikkejämme käytettiin myös jonkin verran sisarlehti Lapin Kansassa. Televisioarviot saamme Lännen Median kautta.

2. Kritiikeillä on printin lukijoissa pieni mutta vaativa lukijakunta, joka on tottunut saamaan sanomalehdestä myös tämänkaltaista sisältöä. Isossa kuvassa kritiikit tuovat kulttuurikeskusteluun tiettyä syvyyttä, kun teoksia tulkitaan pintaa syvemmältä ja annetaan samalla lukijoille eväitä omiin tulkintoihinsa. Toisaalta kritiikki on aina vain tekijänsä arvio. Yksittäisen kritiikin merkitys yhteiskunnalle tai journalismille on vähäinen, mutta kokonaisuutena ne muodostavat yhden tavan keskustella taiteesta ja pitää sitä esillä.

3. Kyllä paikallisuudella on keskeinen rooli, mutta toki sen merkitys riippuu myös taiteenlajista. Kuvataiteessa, tanssissa ja teatterissa se korostuu, ja myös kirjallisuudessa etusijalla ovat omalta alueeltamme tulevat teokset. Elokuvissa tällaista rajausta taas ei voi tehdä.

4. Elokuvat ja kirjat ovat ns. suurelle yleisölle helpoimmin lähestyttäviä. Toisaalta Oulu on tanssikaupunki, joten tanssikritiikeillä on oma, paikallinen roolinsa. Oulun Teatteri sijoittuu näiden väliin, ja sen ensi-ilta-arvioilla on vankka lukijakuntansa. Muut teatteriarviot tavoittavat yleisöä nihkeämmin.

5. Tällaista rajausta ei ole tehty. Analytiikkaa seurataan myös näiden osalta, mutta kritiikkien aktiivisin yleisö vaikuttaa palautteen perusteella olevan printissä.

6. Ainakin kulttuuriaiheita ja taidetta pitäisi pystyä lähestymään myös muulla tavoin kuin kritiikkien kautta. On valitettavaa, jos yleisö vieraantuu taiteesta ja kulttuurista siksi, että sitä käsitellään mediassa vaikealla tai vieraannuttavalla tavalla. Hyvä kysymys on myös se, miksi kritiikki ei voisi olla vastavuoroista. Uusia käsittelytapoja kaivataan, mutta kaikki mediat taitavat olla vasta etsintävaiheessa.

7. Tässä kuten muussakin journalismissa kannatan moniäänisyyttä eli sitä, että erilaisia äänenpainoja nostetaan esiin – toki tarpeen mukaan aina tilanne ja asia kontekstoiden. Asiantuntijuutta tarvitaan, mutta tilaa voi aivan hyvin antaa myös tavallisten taiteen kuluttajien käyttäjäkokemuksille. Eivät ne ole toisiaan pois sulkevia asioita. Käsittelytapa ratkaisee.

8. En ota kantaa Ylen toimituspolitiikkaan.

”Leikkausten vuoksi meillä ei ole voimavaroja pyörittää arvostelijarinkiä”, Jussi Virkkunen kertoo.

Kansan Uutiset, Jussi Virkkunen

1. Vain muutamia, olemme siirtyneet kritiikeistä kohti yleisempiä kulttuurijuttuja, joissa kerrotaan enemmän ilmiöistä. Meillä julkaistut kritiikit ovat luonnollisesti sellaisia, joita ei muualla julkaista.

2. Kaikki kaipaavat kritiikkejä. Oikea kysymys kuuluu, mikä tiedotusväline ne tekee. Leikkausten vuoksi meillä ei ole voimavaroja pyörittää arvostelijarinkiä. Kammoksun ajatusta, että kritiikkejä – tai mitään muutakaan juttua – arvioitaisiin klikkausten perusteella. Toki jutun pitää saada lukijoita, koska muuten sillä ei ole virkaa. Yleisemmällä tasolla tärkeintä kuitenkin on, että kritiikit muiden juttujen tavoin vahvistavat lehden omaa ääntä.

3. Katso yllä.

4. Katso yllä.

5. Kuten aiemmin kirjoitin, klikkausten kyttääminen on mielestäni kammottavaa. Lukuaika sen sijaan antaa hyvän kuvan siitä, pysyvätkö lukijat jutun tai kritiikin mukana loppuun asti. Jos lukijat eivät lue juttua loppuun, on siinä jokin ongelma.

6. Ei alkanut, mutta on selvää, että kritiikin pitää muiden juttujen tavoin pysyä ajassa mukana. Sosiaalinen media on parhaimmillaan, mutta aivan liian harvoin, erinomainen väline juuri vastavuoroisuudessaan, kun lukijat voivat haastaa kriitikon näkemystä.

Välillä tuntuu, että kriitikot ovat alkaneet käyttää entistä enemmän ”vedetään kovaa vastapalloon” -tyyliä eli ollaan erittäin vahvasti eri mieltä kuin oletetaan muiden olevan. Tästä mielestäni yksi esimerkki on HS:n murhaava kritiikki Tuntematon sotilas -elokuvasta. Kritiikki on toki aina yhden ihmisen tulkinta, joten on selvää, että erimielisyyttä tulee.

Hyvä kritiikki on sellainen, jossa kirjoittaja ei nosta itseään päärooliin, vaan avaa teosta ja sen toimivuutta. Tuo ei ole muuttunut miksikään. Seppo Heikinheimo taisi olla tähän poikkeus, joka vahvisti säännön.

7. En ainakaan itse innostu ajatuksesta. Jos muita osastoja ei luovuteta kansalaisjournalismille, miksi kritiikin tai kulttuurin kohdalla meneteltäisiin näin? Lehti lunastaa lupauksensa lukijoille, kun se pitää kiinni asiantuntijan roolistaan.

8. Ei missään nimessä. Juuri kulttuurikeskustelun ylläpitäjänä Yle on hyvä, ja sitä sen pitää tehdä. Kritiikin osalta Yle on liian mahtavassa roolissa, myös julkisrahoitteisena yhtiönä sen tulee pysyä poissa kritiikkikentästä. Lisäksi yhdellä Ylen kritiikillä olisi todella iso vaikutus.

Toki tällä hetkellä HS on kritiikkikentällä täysin omassa luokassaan, jonkinlainen vastavoima sille olisi hyvä saada. Mutta Yle ei ole siihen vastaus.

Pekka Mervolan mukaan ”hyvin useat kritiikit ovat luettuja suhteessa esimerkiksi kyseisen esityksen katsojamäärään”.

Keskisuomalainen, Pekka Mervola

1. Keskisuomalaisessa julkaistiin viime vuonna yhteensä 529 kritiikkiä eli arviota. Konsernissamme kritiikit ovat kaikkien lehtiemme käytössä. Luonnollisesti yleensä paikallisten kulttuuritapahtumien, kirjojen, esitysten jne. kritiikit on vain kyseisessä lehdessä julkaisemia. Keskisuomalaisen viime vuonna julkaisemissa kritiikeissä on kumpiakin.

2. Kritiikin kuuluvat Keskisuomalaisen sisällölliseen rooliin eikä niiden arvo määräydy klikkausten määrällä vaan niitä lukeneiden ihmisten kokemuksella. Hyvin useat kritiikit ovat luettuja suhteessa esimerkiksi kyseisen esityksen katsojamäärään.

3. Keskisuomalainen seuraa erityisesti oman alueensa kulttuurielämää ja tapahtumia. Niillä on suurin painoarvo sisällössä. Sen ohella tietenkin yleisellä kulttuurilla on tärkeä rooli lehden sisällössä.

4. Tällainen erottelu ei ole mielekästä. Taiteenlajien kiinnostavuus vaihtelee ja lehden tulee elää osin tuon kiinnostavuuden mukana ja osin luoda kiinnostavuutta yli pintatrendien.

5. Kysymys on outo digimaailman yksinkertaistus.

6. Ei tarvitse. Kritiikillä on merkittävä rooli kulttuurisisällössä. Eikä vain kulttuurissa. Samalla tavalla myös vaikkapa urheilun lukijat odottavat asiantuntevaa arviota juuri päättyneestä pelistä. Tai yhteiskunnallisten asioiden seuraajat pääkirjoituksen arvioita viimeisimmästä poliittisesta tapahtumasta.

7. Sanomalehtien arvo on sen toimituksellisessa asiantuntemuksessa ja sisällön laadussa sekä kiinnostavuudessa. Sanomalehden rooli ei ole olla pulinaboksi tai faniäänitorvi.

8. Ei missään tapauksessa. Ylen ei pidä laventaa roolejaan lehdistön rooleihin eikä tekstimuotoiseen sisältöön. Jo nyt Yleisradio on verovaroilla maksettu suuri verkkosanomalehti. Ja se ei ole julkisen palvelun rooli. Ylen oikea rooli on välittää katsojille ja kuulijoille esimerkiksi kulttuuritapahtumia.

”Näen monia hyötyjä siitä, että eroa ammattimaisen median ja sosiaalisen median välillä pidetään ainakin jossain määrin yllä”, Antti Kokkonen summaa.

Lapin kansa, Antti Kokkonen

1. Kritiikkejä julkaistiin 2021 reilut 200 kappaletta. Uniikkeja (vain LK) ehkä 40 prosenttia, yhteistuotannosta (pääosin konsernilehti Kalevasta) 60 prosenttia.

2. Verkossa kritiikit eivät ole olleet lukijamagneetteja. Osin johtuu otsikoinnista. Kriitikoiden omat otsikot eivät verkossa toimi ja niiden muuttaminen ei ole ollut soveliasta, sillä kritiikki on ”teos, ei juttu”. Kritiikki-instituution verkkoulottuvuus on parhaillaan pohdinnassa: mitä, miten ja paljonko ovat keskeisiä kysymyksiä.

3. Paikallisuus (aihe tai tekijä) on keskeinen kriteeri julkaisulle. Omat uniikit kritiikit lähes poikkeuksetta paikallisista kulttuurituotteista. Yhteistuotannon kautta saamme kritiikkejä kansallisesti ja kansainvälisesti (elokuvat ja kirjat) kiinnostavista teoksista.

4. Ei ole merkittävää eroa. Kirja-arvosteluita julkaistaan ehkä eniten. Musiikkikritiikkejä (pääosin klassista) julkaistaan myös paljon, samoin näyttelyistä. Elokuvat ja levyt saavat ehkä vähiten palstatilaa.

5. Sivunäytöille ja lukuajalle ei ole asetettu tavoitetta ja kehittämme parhaillaan kulttuurisisältöjen verkkoulottuvuutta (ks. edellä).

6. Varmasti pitäisi. Asiantuntemukseni ei riitä keksimään mullistusta.

7. En ole varma siitä, onko ammattimedian järkevää lähteä kilpailemaan sosiaalisen median kanssa sen omilla keinoilla. Näen monia hyötyjä siitä, että eroa ammattimaisen median ja sosiaalisen median välillä pidetään ainakin jossain määrin yllä.

8. En ryhdy opastamaan Yleisradiota siitä, mitä sen pitäisi tehdä tai jättää tekemättä. Siellä on viisautta omasta takaa.

Seppo Rönkön katsannossa ”kritiikit ovat osa yhteiskunnallista tehtävää, jota medioiden on hyvä osaltaan vaalia”.

Savon Sanomat, Seppo Rönkkö

1. Savon Sanomissa julkaistiin viime vuonna kulttuurissa noin 460 arviota. Näistä noin 270 oli kirja-arvioita, 80 levyarvioita, 50 elokuva-arvioita, 30 konserttiarvioita ja 30 teatteri/kuvataidearvioita.

Muualla julkaisemattomia arvioita eli ainoastaan Savon Sanomissa näistä 460 arviosta julkaistiin noin 60. Nämä olivat pitkälti ns. paikallisia arvioita eli teatteri- ja kesäteatteriarvioita, konserttiarvioita ja kuvataidearvioita alueeltamme. Tässä vaiheessa on hyvä huomata, että koronapandemian vuoksi esittävien taiteiden tapahtumat olivat pitkälti paitsiossa koko kevään ajan eikä ensi-iltoja ollut normaalisti, mikä näkyy esimerkiksi konsertti- ja teatteriarvioiden sekä myös osittain elokuva-arvioiden normaalia pienemmässä määrässä.

Savon Sanomat kuuluu osana Mediatalo Keskisuomalaiseen, jossa kirja-arviot hoidetaan pääsääntöisesti keskitetysti. Kirjakoordinaattori hoitaa kirjojen arvioinnit (eli valikoi, hoitaa kirjat kriitikoille, huolehtii julkaisuaikataulut, käsittelee kritiikit julkaisukuntoon ja lähettää ne käytettäväksi) palvelussa mukana oleville lehdille. Sama toimii pitkälti levyjen suhteen. Myös elokuva-arvioita, joskaan ei niin järjestelmällisesti, kierrätetään.

Savon Sanomissa julkaistaan myös muutamia pääkaupunkiseudun ja Tampereen teattereiden arvioita, joita saamme yhteistyökumppaneilta.

2. Journalismin muotona kritiikit ovat tärkeitä. Ne eivät kerää klikkejä esimerkiksi onnettomuus-, rikos- tai koronauutisten tavoin, mutta kritiikit ovat osa yhteiskunnallista tehtävää, jota medioiden on hyvä osaltaan vaalia.

3. Maakuntalehdelle paikallisuus on tärkeää. Jos me emme kerro paikallisesta kulttuurista, kuka kertoo? Tärkeä tehtävämme on uutisoida paikallisesta kulttuuri- ja taidekentästä niin haastatteluin, analyysein kuin kritiikeinkin. Paikallisuudeksi kuitenkin riittää se, että esitys tapahtuu alueellamme: kerromme sekä siitä, mitä savolaiset (savolaislähtöiset) taiteilijat tekevät, mutta myös siitä, millaista taidetta ja kulttuuria Savossa esittäytyy muidenkin kuin savolaistaiteilijoiden tekemänä. Tietenkin massatuotteissa kuten levyissä, kirjoissa ja elokuvissa arvioissa huomioidaan yleiskiinnostavuus ja ilmiöt. Esimerkiksi ennen koronaa teimme valikoiden isojen massakonserttien arvioita muun muassa Helsingistä ilman, että tapahtumissa tai esiintyjissä oli minkäänlaisia kytköksiä Savoon

4. Hyvä kysymys olisi, pitäisikö maakuntalehtien keskittyä osittain uusillekin kritiikkien alueille kuten pelijournalismiin ja erilaisten striimauspalveluiden tuotteiden arviointiin. Suomalaisista nuorista aikuisista hyvin suuri osa pelaa erilaisia konsoli- ja tietokonepelejä, ja Netflix ja muut vastaavat suoratoistopalvelut luovat koko ajan uutta kulttuurituotetta, jota ei ennätetä kovinkaan kattavasti arvioimaan.

5. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että myös kirja-arvostelujen kiinnostavuus ja suorituskyky verkossa nousisi. Tarkkoja tavoitteita emme ole asettaneet toistaiseksi. Toki on muistettava, että teemme lehteämme lukijoille. Kritiikkien on myös tavoittava lukijansa.

6. Kritiikin kuolemasta on puhuttu pitkään. Hyvällä kielellä kirjoitetulle, näkökulmatulle ja asiantuntevalle kritiikille on sijaa. Se koskee kaikkea sisältöä.

7. Sisällöntuotantoa ei ole perusteltua tällä tavoin ulkoistaa. Eri asia on vuorovaikutteisuuden lisääminen.

8. Kyllä.

”Suurimpia yleisöjä tavoittelevat mediat voivat hyvinkin siirtyä käyttäjäkokemuksien välittämiseen”, Matti Kalliokoski puntaroi, ”mutta kaikkien ei tarvitse seurata mallia.”

Suomen kuvalehti, Kanava ja Parnasso, Matti Kalliokoski

1. Vuonna 2021 Suomen Kuvalehdessä ilmestyi noin 200–250 kulttuurikritiikkiä, joista runsaat 120 oli kirjallisuuskritiikkejä. Jakaumaan vaikuttaa luonnollisesti pandemia, koska rajoitukset ovat osuneet teatteriin, oopperaan ja elokuviin, jotka normaalivuonna olisivat saaneet suuremman osuuden.

Parnassossa ilmestyi 66 kirja-arvostelua, joissa arvioitiin yhteensä 67 teosta. Teokset olivat joko kaunokirjallisuutta tai kaunokirjallisuutta käsittelevää tietokirjallisuutta.

Kanavassa ilmestyi 61 kirja-arvostelua, joissa arvioitiin yhteensä 64 teosta. Lähes poikkeuksetta teokset olivat tietokirjoja. Erityinen painotus oli historiassa. Arvosteluihin voi rinnastaa myös Kanava-tietokirjapalkinnon myöntämisen esitöineen. Kilpailuun lähetettiin 188 kotimaista politiikkaa, yhteiskuntaa, historiaa, taloutta ja kulttuuria käsittelevää ehdokaskirjaa 27 kustantajalta.

Kaikki kritiikit olivat uniikkeja, vain kyseiselle lehdelle tehtyjä. Ne ovat myös varsin pitkiä, Suomen Kuvalehdessä yleensä puolen sivun tai sivun mittaisia, Parnassossa merkittävä osa jopa aukeaman mittaisia ja Kanavassakin pääsääntöisesti päivälehtien kritiikkejä pitempiä.

2. Suomen Kuvalehden kulttuurisisältö on olennainen osa lehden tilaajasuhdetta ja kritiikit ovat olennainen osa kulttuurisisältöä. Tärkein mittari on silloin tilaajien määrä ja sitoutuneisuus. Kritiikkejä julkaistaan myös verkossa, mutta sielläkin niiden tavoite on palvella tilaajia, jolloin katse on tilaajien käyttäytymisessä verkossa, ei yksittäisen jutun klikkimäärissä.

Parnasso ja Kanava ovat edelleen vain fyysisessä muodossa ilmestyviä lehtiä, eikä niistä ole vielä digitaalista tilattavaa versiota. Kritiikit ovat kummankin lehden tärkeä tukijalka, osa lehden olemassaolon oikeutusta, yhteiskunnallista tehtävää ja tilaajasuhdetta. Lehtien yksittäisiä tekstejä julkaistaan Suomen Kuvalehden verkkosivuilla, mutta Parnasson tai Kanavan tunnusten alla.

3. Kaikki kolme lehteä ovat valtakunnallisia, joten kysymys paikallisuudesta ei ole relevantti.

4. Kanavan ja Parnasson kritiikit keskittyvät kirjallisuuteen. Myös Suomen Kuvalehti on luonteeltaan kirjanystävän lehti, mutta myös teatteri, ooppera ja elokuva sopivat kritiikkien kohteiksi. Taidenäyttelyistä ei julkaista varsinaisia kritiikkejä, mutta kuvataiteen tekijät ja tapahtumat ovat muissa juttutyypeissä esillä lehden kulttuurisivuilla.

5. Kysymys on relevantti vain Suomen Kuvalehden osalta. Sen toimintamalli perustuu kuitenkin tilauksiin, joten olennaista on tutustuttaa uusi lukija lehden kokonaisuuteen ja saada sitten hänet tyytyväiseksi ja pysyväksi tilaajaksi. Vahva kulttuuritarjonta kritiikkeineen on olennainen osa tätä kokonaisuutta.

6. Kysymys on hyvä ja vaikea. Pitäisi lähteä liikkeelle ihmisten kiinnostuksesta kulttuuriin ja taiteeseen. Onko siellä tapahtunut muutoksia? Kritiikki journalismin muotona on edelleen kiinnostava osalle lukijoista, mutta mielipiteellistä tarjontaa on runsaasti. Kritiikit ovat menettäneet asemaansa laajoja väestöryhmiä tavoittelevissa välineissä, mutta juttumuoto voi edelleen hyvin SK:n, Parnasson ja Kanavan tyyppisissä rajatumman kohderyhmän lehdissä. Koska tilaaja maksaa lehdestään, hän voi myös vaatia laatua.

7. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toimia. Suurimpia yleisöjä tavoittelevat mediat voivat hyvinkin siirtyä käyttäjäkokemuksien välittämiseen, mutta kaikkien ei tarvitse seurata mallia.

8. On hyvä, että Yleisradio toimii omalla tavallaan. Se tekee palveluksen suomalaisille tekemällä tasokkaita kulttuuriohjelmia ja kiinnittämällä huomiota sen ilmiöihin ja henkilöihin. Kun kiinnostus kulttuuriin on hyvällä tasolla, on muissa välineissä kysyntää kritiikeille.

Jussi Orellin mielestä ”on tietysti tervetullutta, jos kritiikit herättävät niin paljon kiinnostusta, että ne poikivat jatkokeskustelua”.

Turun Sanomat: Jussi Orell & kulttuuritoimituksen päällikkö Tuomo Karhu

1. TK: Arvosteluja julkaistiin karkeasti arvioiden 500-600 kappaletta, niistä kirjallisuuskritiikkejä yli 200. Muutamia kymmeniä TS:n kritiikkejä julkaistiin myös Ilkka-Pohjalaisessa, kaikki muut pelkästään Turun Sanomissa. Turun Sanomissa julkaistaan vain Turun Sanomille tehtyjä arvosteluja.

2. JO: Kyllä. Yksittäiset kritiikit ovat osa kokonaisuutta, jossa kulttuurituotteita tarkastellaan asiantuntevin silmin osana lukijapalvelua. Ei silti ole pahitteeksi, jos kritiikki onnistuu houkuttelemaan luokseen myös muita kuin asiasta jo valmiiksi kiinnostuneita.

TK: Lahjomattomina asiantuntijanäkemyksinä kritiikit ovat edelleen vaikeasti korvattava juttutyyppi. Ilman kritiikkejä lukeva yleisö olisi liikaa kustantajien, teatterien, tuotantoyhtiöiden jne. mainospuheen armoilla.

3. TK: Etenkin teatteri-, näyttely- ja konserttikritiikkejä tehdään pitkälti Turun seudun tarjonnasta. Kirjallisuudessa paikallisuus on vain yksi lukuisista kriteereistä. Kaikki merkit näyttävät kuitenkin, että paikallisuus lisää kiinnostavuutta taiteenlajista riippumatta.

Tuomo Karhu

4. TK: Turun Sanomat on pyrkinyt olemaan lukemisen asialla. Siksi kirjallisuus on ollut yksi selvä painopiste viime vuosina. Lisäksi Turun Sanomilla on oma kirjallisuusklubi, TS Kirja -klubi, joka järjestetään kerran kuukaudessa Turun kaupunginteatterissa. Suuren suosion saavuttanut klubi oli Suuren journalistipalkinnon 2019 finalisti. Kulttuuriosasto pyrkii kuitenkin palvelemaan monipuolisesti, ja niin näyttämötaide-, näyttely-, konsertti- kuin elokuvakritiikkejä julkaistaan runsaasti. Periaatteena on, että kaikki Turkuun ensi-iltaan tulevat elokuvat ja valtaosa teatteriesityksistäkin arvioidaan lehdessä.

5. JO: Vain yksittäisten juttujen klikkausten tuijottaminen ei ole mielekästä, koska jutun menestymiseen vaikuttaa moni seikka, kuten ulospano, ajankohdan muu tarjonta jne. Arvosteluista pitää silti pyrkiä tekemään mahdollisimman kiinnostavia ihan kuten muistakin jutuista. On lukijoiden, arvioinnin kohteen ja kirjoittajan etu, että juttu tulee luetuksi. Tärkeää on lukijalupaus laadusta. Sitouttaminen onnistuu vain silloin, kun lukija tietää saavansa lukupäätöksensä vastineeksi laatua.

6. JO: Ei alkanut, vaan kritiikit voivat jatkojalostua keskusteluksi sosiaalisessa mediassa. Somen vastavuoroisuus on hieno arvo, mutta aina se ei ole tae laadusta. Ammattilaisten työlle sekä sisällön moniäänisyydelle ja riippumattomuudelle on tilausta myös jatkossa. Toki myös kritiikit kehittyvät ajassa ja uusia toteutustapoja on tarpeen aika ajoin kehitellä.

TK: Lehtikritiikki keksii itseään koko ajan uudestaan. Jokaisella kirjoittajallamme on oma äänensä, ja kritiikkien valtteja onkin se, että niissä omalle äänelle on enemmän tilaa kuin monissa muissa juttutyypeissä. Tyylin lennokkuuteen voisi varmasti kannustaa nykyistä enemmän. Sosiaalinen media ja internet ylipäätään lisäävät sanomalehtikritiikin tarpeellisuutta, koska netti on tulvillaan kustantajien mainospuheen sävyttämiä kirjallisuusblogeja jne. Toki monet blogeista ovat erinomainen lisä kirjallisuuden kenttään.

7. JO: Ei pidä, koska kuten kysymyksestäkin käy ilmi, se voisi johtaa aidon arvioinnin sijaan fanittamiseen. Tällöin arvioiden perusidea katoaisi. Tervetullutta on tietysti, jos kritiikit herättävät niin paljon kiinnostusta, että ne poikivat jatkokeskustelua.

8. JO: Ei pitäisi. Ylen rooli on nykyisellään varmasti riittävä.

”Perusteltujen ja asiantuntevien näkökulmien tuominen julkiseen keskusteluun tuskin tehtävänä vanhenee niin kauan kuin on julkista keskustelua”, Emilia Kukkala muistuttaa.

Voima, Emilia Kukkala

1. Taiteenlajeittain 40–50 muualla julkaisematonta kustakin: kirjallisuus, musiikki, elokuva ja teatteri. Kuvataiteen alalta hieman vähemmän, koska meillä ei ole kuvataiteisiin laajasti perehtynyttä toimittajaa. On tosin katutaiteeseen ja graffitiin perehtynyt toimittaja.

2. Voima on kulttuurilehti ja otamme tämän tehtävän tosissamme. Emme kirjoita kritiikkejä statistiikka edellä, vaan taidetta ja kulttuuria tinkimättömän journalismin keinoin palvellen ja puolustaen. Mielestäni tämä on erityisen tärkeä tehtävä aikana, jolloin sisältö ja tasokas keskustelu siitä tahdotaan alistaa klikkausmäärille.

4. Kirjoitamme suhteellisen tasapuolisesti näistä kaikista.

5. Emme tee julkaisupäätöksiä statistiikan pohjalta, vaan journalistisin perustein.

6. Perusteltujen ja asiantuntevien näkökulmien tuominen julkiseen keskusteluun tuskin tehtävänä vanhenee niin kauan kuin on julkista keskustelua. Sometodellisuudessa ja todellisuudessa muutenkin kontekstoinnin taito on päinvastoin entistä kovempaa valuuttaa.

Kritiikin kentällä on viime vuosina myös käyty mielestäni kiinnostavaa keskustelua kritiikin tarkoituksesta ja merkityksestä. Itse uskon, että maailmassa, jossa jaettu merkityksettömyyden pelko on saanut uudet mittasuhteet ekokriisin myötä, kritiikillä voisi olla paljon annettavaa, mitä tulee etenkin merkitysten purkamiseen ja rakentamiseen. Siis jopa oman perinteisen kenttänsä ulkopuolella.

7. En usko, että journalismia sen enempää kuin kritiikkiäkään voi rakentaa kuluttaja-arvioille.

8. Ehdottomasti pitäisi! Se olisi mahtavaa.

Jouko Jokinen on havainnut, että ”kirjallisuusjournalismi ei tunnu olevan kaupallisella puolella kovin hottia sisältöä”.

Yleisradio, Jouko Jokinen

Vastaa kahdessa roolissa: A, Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan päätoimittajana. B, lehtien kulttuurisivujen suurkuluttajana.

1. A: Yle ei julkaise perinteisiä kritiikkejä.

B: Kritiikkien määrä tuntuisi jonkin verran vähentyneen ja yhteiskritiikkien määrä kasvaneen.

2. B: Kritiikki on lehden keskeistä kulttuurityötä, jota kukaan tai mikään muu ei tee. Maakunta- ja aluelehdillä pitäisi olla tärkeä rooli "omien" kirjailijoiden esittelyssä ja seuraamisessa. Soisi, että maakuntamedia toisi esiin myös vähän erikoisempia alueellisia toimijoita (omakustanteet, paikallishistoriat yms.) Kirjallisuuden kautta voidaan nostaa esiin monenlaisia asioita, jotka eivät ehkä muuten journalismissa näkyisi. Kansallisen kulttuurin kannalta kirjallisuudella ja medialla on keskeinen rooli.

3. B: Edellinen vastaus. Kirjallisuus on myös paikallista ja alueellista.

4. B: Alueilla on oma kulttuurihistoriansa. Tampere on edelleen kova teatterikaupunki. Lieneekö Pori Jazzin perintöä, mutta Porissa julkaistaan hyvää musiikkijournalismia.

5. (ei vastausta)

6. A: Mitä nuoremmat kohderyhmät, sitä enemmän kaivataan vuorovaikutteisuutta. Se ei ole osallistamista vaan enemmän, osallisuutta. Tällaisessa kirjallisuusjournalismissa myös Ylellä pitää olla nykyistä vahvempi rooli.

B: Kritiikille kävi niin kuin muullekin portinvartijajournalismille. Rooli on supistunut kissanluukun vahtimiseksi. Eikä se ole pelkästään huono asia. Ehkä uusi rooli löytyy juuri vuorovaikutteisuudesta, sillä vastuullinen media pystyy edelleen tarjoamaan laajemman näkyvyyden kuin sosiaalisen median keskustelunurkkaukset. Sirpaleisessa kulttuurimaailmassa olisi kova kysyntä analyysi/katsaustyyppisillä jutuilla. Mitä lastenkirjallisuus juuri nyt oikeasti tarjoaa? Mikä on muuttunut kymmenessä tai 30 vuodessa? Mitä suomalainen nykydekkari kertoo genren - ja yhteiskunnankin - muutoksesta? Miten suomalaisen nykykirjallisuuden naiskuva on muuttunut 20 vuodessa? Tällaisilla jutuilla olisi kritiikkien sijaan tai ohessa iso merkitys. Jos vain joku ehtisi ja osaisi tehdä ja lehti jaksaisi maksaa...

7. B: Pitäisi. Viittaan edellisiin vastauksiin. Tuskin käyttäjäkokemus negatiivisuutta hävittäisi.

8. A: Ei välttämättä ainakaan kovin laajasti, mutta kirjallisuusjournalismille sinänsä olisi muuten kysyntää ja julkisen palvelun kulttuuritehtävään se sopii enemmän kuin mainiosti. Kirjallisuusjournalismi ei tunnu olevan kaupallisella puolella kovin hottia sisältöä.