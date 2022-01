Viime vuosikymmeninä Peter Bogdanovich näytteli enemmän kuin ohjasi. Hänet muistetaan esimerkiksi televisiosarjoista Get Shorty ja Sopranos.

Amerikkalainen elokuvaohjaaja Peter Bogdanovich on kuollut 82 vuoden iässä, uutisoivat kansainväliset mediat.

Vaikutusvaltaisena elokuvakriitikkona uransa aloittanut Bogdanovich ryhtyi elokuvaohjaajaksi 1960-luvun lopulla. Hänen ensimmäinen ohjauksensa oli Targets vuonna 1968, mutta jo kolme vuotta myöhemmin Bogdanovich ohjasi uransa keskeisimmän työn, josta hänet yhä muistetaan parhaiten.

Vuonna 1971 valmistunut mustavalkoinen Viimeinen elokuva (The Last Picture Show) oli Bogdanovichin läpimurto ja mestariteos, johon hän otti vaikutteita aikansa merkkiohjaajilta John Fordilta, Howard Hawksilta ja Orson Wellesiltä.

Pieneen 1950-luvun pikkukaupunkiin Texasiin sijoittuva Viimeinen elokuva kertoo kolmen teini-ikäisen kasvutarinan. Sen teemoja ovat perheen hajoaminen ja identiteetin etsintä.

Elokuva kuvaa hiljalleen murenevia amerikkalaisia arvoja ja sen sanotaan olevan yksi 1970-luvun amerikkalaisen elokuvan renessanssin avainelokuvista.

Elokuvan näyttelijäkaartiin kuului useita nuoria, jotka tekivät sittemmin pitkän uran Hollywoodissa, kuten Cybill Shepherd, Jeff Bridges ja Ellen Burstyn. Viimeinen elokuva voitti useita palkintoja, lähinnä näyttelijäsuorituksista. Se oli ehdolla peräti kahdeksan Oscarin saajaksi ja sitä verrattiin monien elokuva-alan tuntijoiden parhaana pitämään elokuvaan Citizen Kaneen.

Lopulta Bogdanovichin elokuva voitti kaksi sivuosa-Oscaria, jotka saivat Ben Johnson ja Cloris Leachman.

”Olen järkyttynyt. Hän oli upea ja loistava taiteilija. En koskaan unohda Viimeisen elokuvan ensi-iltaa. Muistan, miten yleisö lopussa hyppäsi seisomaan ja taputti ainakin 15 minuuttia”, kertoo ohjaaja Francis Ford Coppola AFP:lle.

Vuonna 1939 syntynyt Bogdanovich muistetaan myös Barbra Streisandin tähdittämästä 1970-luvun elokuvasta Ottaaks’ päähän? (What’s Up, Doc?). Hänen muita elokuviaan ovat muun muassa She’s Funny That Way (2014), The Thing Called Love (1993), Texasville (1990), Mask (1985) ja Paperikuu (Paper Moon, 1973).

Sittemmin hänen ohjaajanuransa lähti laskuun, ja viime vuosikymmeninä Bogdanovich näytteli enemmän kuin ohjasi. Hänet muistetaan esimerkiksi televisiosarjoista Get Shorty (2017–2019) ja Sopranos.

Oikaisu 7.1.2022 klo 15.07: Toisin kuin jutussa luki, Bogdanovich toimi Kill Bill -elokuvissa lyhyesti vain ääninäyttelijänä eikä Barbra Streisand näytellyt elokuvassa Paperikuu. Korjattu myös Ben Johsonin ja Barbra Streisandin nimet. Elokuva nimi on Targets, ei Targerts.