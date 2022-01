Kotimainen uutuussarja kohtalon toisiinsa kahlitsemista naisista on tunnelmaltaan hieno mutta laimenee loppua kohden

Mieheni vaimo -sarjassa aviomiehen salainen elämä paljastuu.

Kun vaimo saa miehen kuoleman jälkeen selville, että miehellä on ollut toinenkin perhe, kuuluu klassinen kysymys: mitä toisesta ihmisestä voi lopulta todella tietää?

Tämän kysymyksen ympärille rakentui muun muassa hieno tosipohjainen brittisarja Mrs. Wilson (2018), joka sai trillerivääntöä salaisessa tiedustelupalvelussa työskennelleen miehen kohtalosta.

Ylen uudessa draamasarjassa Mieheni vaimo lähtökohta on sama: miehen kuoleman jälkeen tämän salattu elämä alkaa paljastua pala palalta. Perheyritystä luotsaava liikemies Ahti Kariluoto (Kristo Salminen) saa sydänkohtauksen työmatkalla Tallinnan-laivalla. Sairaalassa koomassa makaavan miehen vuoteen äärellä kohtaavat tämän kaksi vaimoa lapsineen, suomalaiset Katri ja Aleksi (Pirjo Lonka ja Bruno Baer) sekä virolaiset Evelin ja Aile (Sara Soulié ja Ella Kangas).

Sarja on Juuli Niemen käsikirjoittama ja Inari Niemen ohjaama. Sisarus- ja työparin aiempia töitä on muun muassa elokuva Kesäkaverit (2014).

Mieheni vaimo -sarja ei kuitenkaan kierry sen ilmeisimmän kysymyksenasettelun ympärille. Toisin kuin alku antaa odottaa, nyt ei rakennella paljastussaagaa. Pettäjämiehen ajatuksenkulun ja menneen kaksoiselämän kaivamisen sijasta sarja keskittyy kuvaamaan kohtalon toisiinsa kahlitsemien naisten suhdetta ja sitä, miten ja millä ehdoin elämä voi jatkua.

Lähtökohta on sekä raikas että katsojaa ajoittain turhauttava: kysymykseen, miten tällainen kaksoiselämä on oikein ollut mahdollista, ei saada aivan lopullista selitystä. Vaatefirman virolainen tehdas on kyllä toiminut hienosti miehen alibina.

Kariluotojen vaateyritys Kontu sitoo naiset toisiinsa taloudellisesti. Merkittävä osa sarjan juonta kuluukin Konnun tulevaisuuden varmistamisen ja firmaan liittyvien epäselvyyksien selvittämiseen, mikä lisää muuten hienon herkkätunnelmaiseen sarjaan hyvin arkisen tason.

Sarjassa ei etsitä syyllisiä, vaan se suhtautuu myötätunnolla kaikkiin hahmoihinsa.

Näyttelijäntyössä keskitytään tarkkaan pienieleiseen ilmaisuun, minkä etenkin Pirjo Lonka hallitsee loistavasti. Samaa pienieleisyyttä olisi toivonut sarjan kestolta. Olennaisin olisi saatu sanottua huomattavasti lyhyemmässä ajassa kuin kahdeksassa 45-minuuttisessa jaksossa.

Juonen intensiteetti alkaa kärsiä loppua kohden, kun jännite siirtyy enemmän perheen dynamiikkaan.

Mieheni vaimo, TV1 klo 21.05 ja Yle Areena. (K12)