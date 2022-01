Vielä vajaan viikon ajan Yle Areenassa on nähtävissä suuri joukko viime vuosien erinomaisia kotimaisia elokuvia. Tässä niistä poimitaan esille kolme.

Kolmannen koronavuoden alussa kulttuurisuositusten kirjoittaminen tuntuu hieman tympeältä hommalta, kun omikronvariantti on sulkenut lähes kaikki kulttuuritilat ja siirtänyt kaikki tapahtumat jälleen hamaan tulevaisuuteen.

Koska tällä hetkellä turvallisinta on pysytellä neljän seinän sisällä, kannattaa tulevana viikonloppuna tutustua Yle Areenan tarjontaan. Torstaina 13. tammikuuta saakka Areenassa on katsottavissa iso joukko erinomaisia, viime vuosina julkaistuja kotimaisia elokuvia. Osa on katsottavissa pidempäänkin. Tässä poimittuna kolme malliesimerkkiä huipputarjonnasta.

Aurora (2019)

Seitsemän Jussi-palkintoa voittaneen Auroran suosittelu tuntuu toki yhtä omaperäiseltä kuin Finlandian suosittelu Jean Sibeliuksen tuotannosta, mutta eihän sitä voi olla nostamatta esille. Miia Tervon ohjaama ja käsikirjoittama elokuva on 2010-luvun hienoimpia suomalaisia elokuvia, joka saavuttaa toivottavasti tulevaisuudessa ansaitsemansa klassikkoaseman. Harva elokuva onnistuu olemaan näin hyvin samaan aikaan hauska, koskettava ja aidon tuntuinen. Mimosa Willamo loistaa pääroolissa.

Aurora, Yle Areenassa 13.1. asti.

Krista Kosonen (vas.) ja Sonja Kuittinen ovat erinomaisia Miami-elokuvan siskoksina.

Miami (2017)

Zaida Bergroth on ollut viime aikoina ensisijaisesti esillä Tove-elokuvastaan, joka Auroran tavoin nappasi Jussi-gaalassa seitsemän palkintoa. Bergrothin aiemmasta tuotannosta on nyt Areenassa katsottavissa showtanssijasiskoksista kertova Miami, joka on niin ikään erittäin onnistunut kokonaisuus vaikkei saanutkaan osakseen vastaavaa suitsutusta kuin Tove. Rikostarinaa ja perinteistä draamaa rohkeasti yhdistelevä elokuva tuntuu hetkittäin siltä, että kokonaisuus on hajoamassa käsiin hetkenä minä hyvänsä, mutta niin vain tarina kulkee hienosti loppuun saakka. Krista Kosonen on odotetusti erinomainen pääroolissa, mutta erityisen suuren tunnustuksen ansaitsee Kososen roolihahmon Angelan siskoa näyttelevä Sonja Kuittinen.

Miami, Yle Areenassa 13.1. asti

Linnea Skog voitti Tyttö nimeltä Varpu -elokuvasta ansaitusti Jussi-palkinnon.

Tyttö nimeltä Varpu (2016)

Selma Vilhusen ensimmäisessä täyspitkässä elokuvassa kiistatta parasta on 12-vuotiaan Varpun (Linnea Skog) ja hänen äitinsä Sirun (Paula Vesala) keskinäinen kemia. Skog voitti roolisuorituksestaan parhaan naispääosan Jussin nuorimpana palkinnon koskaan voittaneena henkilönä, ja Skog on ehdottomasti palkintonsa ansainnut. Harvoin näkee aikuisiltakaan näyttelijöiltä yhtä kypsää roolisuoritusta, joka kantaa elokuvan alusta loppuun asti. Elokuvan juoni on sopivan simppeli, mutta tarina puhuttelee taatusti monia.

Tyttö nimeltä Varpu, Yle Areenassa 13.1. asti.

Helmet-kirjastojen varatuimmat kirjat 29.12.–5.1.

Varatuimmat kaunokirjat:

1) Charlotte McConaghy: Viimeinen muuttolintu

2) Meri Valkama: Sinun, Margot

3) Vladimir Nabokov: Väärin päin

4) Pirkko Saisio: Passio

5) Jenni Pääskysaari: Mielen maantiede

6) S. J. Bennett: Windsorin solmu

Varatuimmat tietokirjat:

1) Elinor Cleghorn: Sairas ja viallinen, naiset lääketieteen historiassa

2) Sanna-Mari Hovi: Viikingeistä Victoriaan, Ruotsin monarkian tarina

3) Leo Stranius: Tehokkuuden taika

4) Gordon F. Sander: Kansalainen Kekkonen, suuri suunnitelma

5) Virpi Harju: Kuninkaallisen mahdin näyttämöt, pohjoismaiset päälinnat

6) Satu Jaatinen: Paremmissakin piireissä, kuninkaallisia skandaaleja kautta aikojen