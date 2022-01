Huijauksilla on yritetty saada haltuun esimerkiksi Margaret Atwoodin, Sally Rooneyn ja näyttelijä Ethan Hawken tulevia käsikirjoituksia.

Kustannusalaa pitkään kiusannut huijari on saatu mahdollisesti vihdoin kiinni. Liittovaltion poliisi FBI pidätti keskiviikkona lentokentällä New Yorkissa italialaisen miehen, jonka kerrotaan vuosien ajan yrittäneen petkuttamalla saada käsiinsä julkaisemattomia käsikirjoituksia ja romaaneja, kertoo muun muassa BBC.

29-vuotiasta Filippo Bernardinia syytetään New Yorkin käräjäoikeudessa petoksesta ja identiteettivarkaudesta. Syytteiden mukaan hänen väitetään rekisteröineen yli 160 väärennettyä verkkotunnusta vuodesta 2016 lähtien. Miehen epäillään pettäneen ja yrittäneen huijata satoja henkilöitä tarkoituksenaan hankkia julkaisemattomia luonnoksia.

The Guardianin mukaan Bernardinin pidättäminen saattaa merkitä viimein loppua mysteerille, joka on ”kiehtonut ja kauhistuttanut kirjallisuusmaailmaa viiden vuoden ajan.” Lehden mukaan jotkut kirjailijat, agentit, kustannustoimittajat, kykyjenetsijät ja jopa Booker-kirjapalkintoraadin jäsenet ovat joutuneet uhreiksi huijauksissa, joilla on yritetty saada haltuun esimerkiksi Margaret Atwoodin, Sally Rooneyn ja näyttelijä Ethan Hawken tulevia käsikirjoituksia.

Atwood vahvisti vuonna 2019 The Bookseller -lehden haastattelussa, että hänen romaaninsa The Testaments oli yritetty varastaa ennen sen julkaisua.

Tuolloin Atwood kertoi kuulleensa, että käsikirjoituksia saatettaisiin käyttää keinona, jonka avulla huijari saisi ladattua haittaohjelmia ihmisten tietokoneille. Romaanikäsikirjoitus toimisi silloin syöttinä, jonka lataaminen laukaisisi haittaohjelman.

Huijari on tekeytynyt kustannusalan henkilöksi käyttäen esimerkiksi väärennettyjä sähköpostiosoitteita, jotka muistuttavat hyvin paljon virallisten kustantamoiden nimiä.

Aina petkutusyritykset eivät ole jääneet vain yrityksiksi. Huijaussähköpostiviestit ovat olleet niin hyvin tehtyjä, että jotkut ovat luovuttaneet erehdyksessä käsikirjoituksia ja tietoja tulevista projekteista tai elokuvan oikeuksista.

Nyt pidätetty Filippo Bernardini työskentelee oikeastikin kustannusalalla. Hän kuuluu brittiläiskustantamo Simon & Schusteriin, jonka tiedottaja sanoi kustantamon olevan järkyttynyt ja kauhistunut ilmi tulleista syytöksistä.

”Kirjoittajien immateriaaliomaisuuden säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää Simon & Schusterille ja kaikille kustannusalalla. Olemme kiitollisia FBI:lle näiden tapausten tutkimisesta ja syytteiden nostamisesta väitettyä tekijää vastaan”, tiedottaja sanoi.

Simon & Schuster -kustantamo ei kuitenkaan ole syytettynä.

Vielä ei ole tiedossa, miksi Bernardini olisi yrittänyt hankkia tekstejä etukäteen haltuunsa.

The Guardianin mukaan niin kustannusala kuin viranomaiset ovat vuosien ajan olleet ymmällään motiiveista, jotka huijausyritysten taustalla ovat, sillä mitään lunnaita tai kiristysvaatimuksia ei koskaan ole ilmaantunut sen jälkeen, kun käsikirjoitukset on vahingossa lähetetty.

”Mikään kirjoista ei koskaan ilmestynyt internettiin, ja kiinnostuksen kohteiksi ovat joutuneet niin julkkisten julkaisut kuin tuntemattomien kirjailijoiden debyyttiromaanit”, The Guardian kirjoittaa.

Lehden mukaan jotkut ovat epäilleet, että kyseessä olisikin ollut jonkinlainen ”kirjallisuusvakooja”, joka on yrittänyt saada tietoja etukäteen voidakseen tehdä elokuva- ja televisiosopimuksia ennen muita.