”Me vain heittäydyimme, ja kova into ja halu korvasivat puuttuvaa näyttelijäkoulutusta”, Ilkka Lähteenmäki muistelee viihdekvartetin alkuvuosia.

”Elämä on oikein mukavaa, kun voi katsoa vähän rauhallisemmin. Olen aikoinaan tehnyt levyn Kiire ei minnekään, ja kyllä se näin on”, Ilkka Lähteenmäki sanoo kotonaan Espoossa.

Viihderyhmä Kivikasvot sai 1970-luvulla televisiosarjoilleen parhaimmillaan kaksi ja puoli miljoonaa katsojaa. Matti ”Fredi” Siitosen, Ismo Sajakorven, Georg Dolivon ja Ilkka Lähteenmäen muodostama kvartetti ehti myös kiertää keikoilla ja levyttää.

Ryhmän vanhimman jäsenen Lähteenmäen mukaan roolit Kivikasvoissa olivat selvät.

”Sajakorpi ja Dolivo olivat ryhmän ideanikkarit, ja heidän tekstinsä olivat kyllä hyviä. Me olimme Fredin kanssa heidän tukenaan. He neuvoivat meitä ja me toteutimme heidän ohjeensa”, Lähteenmäki sanoo.

”Me vain heittäydyimme, ja kova into ja halu korvasivat puuttuvaa näyttelijäkoulutusta. En minä koskaan ajatellutkaan teatterikoulua. Fredillä oli teoria, että kun olimme neljästään lavalla, siitä tuli voima, jonka yleisö aisti. Olimme yksilöitä, mutta sulauduimme yhteisesiintymiseen.”

Kivikasvojen suurimman suosion aikaan Lähteenmäki opiskeli yliopistossa. Tenttikirjat kulkivat joskus mukana keikkamatkoilla, mutta hän pääsi rahoittamaan opiskelunsa harvinaisen mielenkiintoisilla töillä.

”Yleisön vastaanotto oli sykähdyttävän lämmin. Se oli hienoa aikaa, kun keskusteli ihmisten kanssa show’stamme ja havaitsi, että on todella pystynyt tuottamaan heille elämyksiä.”

Kivikasvot perustettiin vuonna 1965 reserviupseerikoulussa, jonne ryhmän jäsenet sattuivat yhtä aikaa. Ennen armeijaa Lähteenmäki oli harrastanut laulua ja toiminut tanssimuusikkona Turun seudulla.

Frediin hän tutustui jo ennen RUK:ta, kun hän osui samaan komppaniaan tämän kanssa.

”Asuimme samassa kerroksessa, ja Fredillä oli kitara mukana. Laulaa hoilotimme kahdestaan käymälässä, koska siellä oli kaikua. Hän oli kiva ihminen, ja hänen musikaalinen lahjakkuutensa oli järkyttävän kova.”

Valokuva Kivikasvojen ravintolaesiintymisestä on paraatipaikalla Ilkka Lähteenmäen kotona. ”Käsikirjoitettu ravintolaviihde on ihan oma viihteen lajinsa. Teimme monta show'ta Kalastajatorpalla, ja pyöreä sali oli hieno estradi esiintyä, kun yleisö oli ympärillä ja bändi korokkeella takana.”

Musikaalisuutta löytyi myös Lähteenmäeltä, sillä Kivikasvojen ensimmäisten tv-ohjelmien jälkeen häntäkin pyydettiin levyttämään. Hänestä tuli sooloartisti Ilkka Hemming, joka keikkaili oman yhtyeensä kanssa, kun Kivikasvoilta ehti.

”Tykkäsin laulaa melodisia suomalaisia iskelmiä, mutta levylaulajaksi en ollut koskaan kuvitellutkaan pääseväni. Juontaminen ja estradiesiintyminen olivat lähempänä”, Lähteenmäki kertoo.

”Auran Nuortentalolla osuin keikalle samaan aikaan Olavi Virran kanssa. Juttelimme, kunnes hän aloitti, ja menin yleisön joukkoon. Hän oli pieni mies, jolla oli ihan pieni viskipullo mukana. Hän meni lavalle kävelykepin kanssa, mutta oli hämmästyttävää, kuinka hyvässä kunnossa ääni oli. Kukaan ei tanssinut, kaikki vain kuuntelivat.”

Kun Lähteenmäki sai opiskelut valmiiksi, se oli merkkitapaus erityisesti hänen isoäidilleen. Tämä oli aina muistuttanut opintojen tärkeydestä.

”Kun sain Porthaniasta maisterin paperin, suuntasin ensimmäiseksi Paimioon isoäidin kahvipöytään. Se oli herkkä hetki.”

Opintojen jälkeen Lähteenmäki aloitti päivätyöt Tukossa. T-kauppoja avattiin ympäri Suomen, ja Lähteenmäki vastasi esiintymisrutiininsa pohjalta kauppojen avajaisista.

1980-luvulla hän pääsi hyvinkääläisen Radio Pikkupäkän toimitusjohtajana mukaan suomalaisten paikallisradioiden alkuvaiheeseen. Sen jälkeen alkoi yrittäjäura, joka jatkuu pienimuotoisesti edelleen. Lähteenmäki kustansi yrittäjälehtiä ja suunnitteli markkinointiprojekteja.

Merkittävän osan ajasta vei kunnallispolitiikka. Lähteenmäki oli jo Helsingissä asuessaan varavaltuutettu, mutta Lohjalle muutettuaan hän istui kaupunginvaltuustossa 20 vuotta. Luottamustoimet loppuivat vasta reilu vuosi sitten Espooseen muuton myötä.

Rauhallinen perjantai-illan vietto uudessa kodissa katkesi viime huhtikuussa puhelinsoittoon.

”Fredin kuolema oli niin kamala tapaus, että sen illan ohjelma meni uusiksi. Olimme sentään vuodesta 1965 ystävyys- ja työsuhteessa, joten oli se järkytys ja kova paikka.”

Kivikasvot ei ole lopettanut toimintaansa mutta ei ole Fredin kuoleman jälkeen myöskään esiintynyt. Lähteenmäki on vähitellen hiljentänyt tahtia ja keskittynyt eläkepäivien viettoon.

”Elämä on oikein mukavaa, kun voi katsoa vähän rauhallisemmin. Hosuminen on jäänyt eikä tarvitse enää kiirehtiä. Olen aikoinaan tehnyt levyn Kiire ei minnekään, ja kyllä se näin on.”