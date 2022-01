Wide ContentPlaceholder

Kirjallisuuden Nobelin lokakuussa 2021 voittanut Abdulrazak Gurnah ei koskaan suunnitellut ryhtyvänsä kirjailijaksi. Hän ryhtyi kirjoittamaan, jotta saisi ”tolkkua asioista”. Kuvassa Gurnah on kotonaan Englannin Kentissä.

Kulttuuri | HS-haastattelu

Kolonialismin lapsi

Britanniassa yli puoli vuosisataa asunut Abdulrazak Gurnah on kriitikoiden kiittämä, mutta suurelle yleisölle tuntematon. Nobelin kirjallisuudenpalkinto teki hänestä hetkessä maailmankuulun. Suunnitteilla on myös matka Skandinaviaan ja Suomeen. Vanhassa kotimaassaan Tansaniassa hänen kirjojaan on heikosti tarjolla, koska ”sieltä puuttuu lukemisen kulttuuri”.

Lontoo Viime syksynä kirjailija Abdulrazak Gurnah oli työstämässä kaikessa rauhassa yhdettätoista romaaniaan. Käsikirjoitus oli jo puolessavälissä, kun uurastuksen katkaisi yllätyssoitto. Ruotsin Akatemian Nobelin kirjallisuuspalkinto oli myönnetty Gurnahille. Miten kirjoitustyö on edistynyt voiton jälkeen? ”Älä naurata”, Gurnah sanoo ja alkaa hekottaa ääneen. Nobel-voittajan elämä on ollut jatkuvaa myllytystä, toki mieluisaa sellaista. ”En ole ehtinyt kirjoittaa mitään muuta kuin vastata sähköposteihin. Pitäähän sitä yrittää elääkin.” Yllätys oli suuri paitsi kirjailijalle, myös monelle muullekin, vaikka Ruotsin Akatemia on tehnyt yllättäviä valintoja ennenkin. Gurnah, 73, on kriitikoiden kiittämä ja aiemminkin palkittu, mutta isolle lukevalle yleisölle hänen tuotantonsa on melko tuntematon. Kun tieto Nobel-voitosta tuli julki, kysyi moni, että kuka ihmeen Gurnah. Britannian kirjakaupoista ei edes löytynyt Gurnahin kirjoja kaikille halukkaille. Kustantajille tuli syksyllä kiire ottaa uusia painoksia. Gurnah antaa HS:lle haastattelun Zoomin välityksellä kotoaan käsin. Koti on kylässä Canterburyn kupeessa Kentin kreivikunnassa Kaakkois-Englannissa. Kirjailija Abdulrazak Gurnah kotipihallaan lokakuussa. Nobelin jälkeen aikaa ei ole jäänyt uuden romaanin kirjoittamiseen. ”Sen sijaan puhun paljon enemmän kuin ennen. Niin moni ottaa yhteyttä – – sähköpostinikin on tupaten täynnä, mutta tietysti olen iloinen ja ylpeä tästä kaikesta.” Kirjailija ottaa Zoom-yhteyden minuutilleen sovittuun aikaan. Hän istuu korkeaselkäisessä tuolissa työpöytänsä ääressä. Taustalla näkyy koristelautanen ja osa jykevää kirjahyllyä. ”En koe tulleeni hyljeksityksi kirjailijana. Minulla on ollut oma lukijakuntani. Siinä mielessä ei ole yhtään kummallista, että kirjojani ei ole ollut heti helposti saatavilla”, Gurnah sanoo. Ensimmäinen Gurnah-suomennos ilmestyy huhtikuussa. Käännösoikeudet osti Tammi. Gurnahin Afterlives-romaanin (2020) kääntää Einari Aaltonen. Suomennoksen nimi on Loppuelämät, ja se ilmestyy Keltaisessa kirjastossa. Gurnahia pääsee lukemaan suomeksi keväällä. Gurnah tunnetaan ulkopuolisuuden ja kolonialismin vaikutusten kuvaajana. Hänen teoksissaan pienet ihmiset löytävät itsensä puristuksissa eri kulttuurien välistä. Kärsimyksiä riittää, mutta niin riittää myös inhimillistä sitkeyttä. Afterlives-romaanissa lukija jännittää ihmiskohtaloita, ja naisnäkökulmaakin löytyy. Teosta voi lukea kuitenkin myös historian ja kolonialismin kautta: näin eurooppalaiset jakoivat Afrikkaa ja afrikkalaisia. Ja ei, kaikki eurooppalaiset eivät olleet pahoja, vaikka jotkut olivat hyvin pahoja. Monet Gurnahin teoksista sijoittuvatkin Itä-Afrikkaan. Sieltä kirjailija on itsekin alun perin kotoisin. Abdulrazak Gurnah syntyi Sansibarin sulttaanikunnassa vuonna 1948. Sansibarin saariryhmä oli siihen aikaan Britannian vallan alainen protektoraatti. Gurnah kuvaa omaa sukupolveaan ”kolonialismin lapsiksi”. Koska Sansibar oli joutunut brittivallan alle suhteellisen myöhään eli vasta 1896, tuli Gurnahista ja häntä kymmenisen vuotta vanhemmista ensimmäisiä brittiperäisen koulutuksen saaneita. ”Saimme kolonialistisen koulutuksen ja jouduimme omaksumaan uudenlaista tietoa.” Isien ja äitien sukupolvella oli ollut oma brittivaltaa edeltävä maailmankäsityksensä. Gurnahia nuoremmat puolestaan oppivat hylkäämään kolonialismin perinnön. Gurnah ikätovereineen jäi siihen väliin – kahden maailman väliin. ”Omaksuimme kaksi keskenään taistelevaa [maailmankäsitystä] – – mikä sinänsä on ok, niinhän sitä oppii.” Joulukuussa 1963 Sansibar itsenäistyi, mutta jo tammikuussa alkoi verinen vallankumous. Afrikkalaistaustaiset vallankumoukselliset häätivät arabiväestön vallasta. Gurnah pakeni kaaosta Englantiin syksyllä 1967. Alku maassa oli kivulias. Rahaa ei juuri ollut. ”Osa ongelmista oli odotettavissa olevia, osa yllätyksiä. Lähdin kotoa 18-vuotiaana ja vaikeissa olosuhteissa. Muutin vieraaseen maahan, josta en tiennyt paljoakaan, ja sekin vähä minkä tiesin, osoittautui vääräksi. Tilanne olisi ollut vaikea kelle tahansa.” Entä ne odottamattomat ongelmat? Britanniassa 1960-luvun loppua leimasivat vaikeat roturistiriidat. Rasismia ei edes yritetty peitellä. Huhtikuussa 1968 konservatiivikansanedustaja Enoch Powell piti sittemmin pahamaineisen puheensa, jossa hän arvosteli kovin sanoin Kansainyhteisöstä tulevaa maahanmuuttoa sekä tuoretta lainsäädäntöä, joka kielsi syrjinnän ihonvärin ja etnisen taustan perusteella. ”Istuin kotona silloisen tyttöystäväni kanssa, ja taustalla soi transistoriradio. Radiosta tuli uutiset, ja [Powellin] puheesta kuultiin pätkä, kuinka Englannin kaduilla virtaa pian veri”, Gurnah muistelee. Pahinta oli kuitenkin se, kuinka monet ihmiset omivat Powellin puheen sanoman ja käyttivät sitä maahanmuuttajia vastaan. ”Puheeseen viitattiin kaikkialla, ja hyvin epäystävälliseen tapaan. Sain kuulla siitä opiskelijatovereiltani yliopistossa ja jopa kadulla satunnaisilta vastaantulijoilta.” Viesti kuului, että et ole tervetullut. Monet kipeät ongelmat – niin taakse jääneessä Sansibarissa kuin uudessa kotimaassa Englannissakin – antoivat kuitenkin sysäyksen kirjoittamiselle. ”Kirjoittaminen oli minulle keino yrittää ymmärtää, mitä oikein tapahtuu.” Englannissa Gurnah pääsi myös lukemisen ihanuuden makuun. Ja se oli iso ”plussa”. ”Sansibarissa ei ollut helppoa saada kirjoja käsiinsä. Jotain James Bond -seikkailukirjoja toki löytyi, mutta ei laajaa valikoimaa kirjallisuutta. Kun tulin Englantiin, oli ihanaa saada vain lukea, löytää kirjoja laidasta laitaan aina käännöksiä myöten.” Toinen iso plussa oli vapaus. Vaikka 1960-luvun lopun Englanti oli rasistinen, vallitsi maassa Sansibariin verrattuna suuri vapaus. ”Opin mitä vapaus tarkoittaa. Opin, että saan kävellä kadulla vapaasti, saan sanoa mitä haluan, ja saan mennä minne tahdon. Olin vapaa tavalla, jota en ollut ymmärtänyt aiemmin mahdolliseksi.” Britannia on ollut Gurnahin kotimaa jo yli 50 vuotta. Saako kysyä, tunteeko kirjailija itsensä britiksi vai ehkä tansanialaiseksi? Sansibarhan on nykyään osa Tansaniaa. ”Olen Zanzibari (sansibarilainen). Ehdottomasti. Tunnen itseni sansibarilaiseksi. Jos minut herätettäisiin kolmelta aamuyöllä ja kysyttäisiin, että kuka olet ja mistä tulet, vastaisin, että olen sansibarilainen.” Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö Gurnah olisi tarkka oikeuksistaan ja asemastaan myös brittinä. ”Olisin hyvin tyrmistynyt, jos joku sanoisi minulle, että minulla ei ole oikeutta olla Britanniassa. Olen antanut tälle maalle koko työurani.” Itse hän haluaa iloita sekä sansibarilaisesta että brittiläisestä puolestaan. 2020-luvun Britannia on kuitenkin jo aivan eri paikka kuin 1960-luvulla. ”Moni asia on muuttunut sen ansiosta, että me – minä ja muut tänne muuttaneet – olemme jaksaneet taistella sen puolesta. Olemme kirjoittaneet ja puhuneet ja kertoneet kokemuksistamme.” Gurnah muistelee, kuinka aiemmin musta pelaaja jalkapallokentällä ykkösdivisioonassa oli juhlan aihe. ”Nykyään joukkueen kuin joukkueen pelaajista puolet tulee Afrikasta.” Hän on kuitenkin huolissaan siitä, kuinka aina parin vuoden välein ”rotukiihko” ja maahanmuuttopaniikki nousee niin Britanniassa kuin muuallakin Euroopassa. Viimeksi kohteena ovat olleet Afganistanin ja Syyrian pakolaiset, aiemmin muun muassa Kongon demokraattisesta tasavallasta lähteneet. ”Narratiivit näkevät rikollisena sen, mikä pohjimmiltaan on joko pakoa väkivallasta, tai toisissa tapauksissa pakoa köyhyydestä. Kun eurooppalaiset auktoriteetit kriminalisoivat paon, tulee mieleen, että onkohan mikään pohjimmiltaan muuttunut.” Kirjailija Abdulrazak Gurnah sanoo miettivänsä usein, olisiko hänestä koskaan tullut kirjailijaa, jos hän ei olisi muuttanut nuorena Englantiin: ”Kirjoittamisen opettelu vie vuosia.” Kirjailijaksi ei kuulemma tulla niin, että vain istuutuu näppäimistön ääreen ja alkaa kirjoittaa. Vaikean alun jälkeen Gurnah kotiutui Englantiin. Hän opiskeli ja väitteli tohtoriksi. Akateemisen uransa Gurnha teki Kentin yliopistossa englannin kielen ja postkolonialistisen kirjallisuuden professorina. ”Kun vielä opetin, oli tasapainottelua löytää aikaa muullekin kuin akateemiselle kirjoittamiselle. Jäätyäni eläkkeelle kolmisen vuotta sitten olen kirjoittanut vain fiktiota.” Nyt hän on emeritusprofessori. Romaaniensa lisäksi Gurnah on kirjoittanut novelleja ja esseitä. Booker-palkintoehdokkaaksi hänet on nimetty kahdesti. Hän on ollut myös Booker-raadin tuomari. ”Kun kirjoitan, aloitan työt aamulla, ja jatkan iltapäivään noin kello kahteen eli siihen asti kun mieli alkaa tylsyä ja näyttö ärsyttää. Iltapäivisin sitten lueskelen.” Vaikka Gurnahin äidinkieli on kiswahili (eli swahili), kirjoittaa hän englanniksi. Tansaniassa hänen kirjojaan on kuitenkin huonosti saatavilla. Muuttuuko tämä Nobelin myötä? ”En tiedä, se on kustantajien asia. Osasyy siihen, että kirjojani ei saa [Tansaniassa] sen enempää englanniksi kuin kiswahiliksikään, on se, että sieltä puuttuu lukemisen kulttuuri.” Tansaniassa kirjat ovat kalliita. Syytä on myös siinä, että lukeminen liitetään usein vain kouluihin ja oppimiseen. ”Ei ole yleistä lukea kirjallisuutta vain lukemisen ilon ja mielihyvän takia.” Gurnah kuitenkin painottaa, että tilanne on toinen monissa muissa osissa Afrikkaa. Etelä-Afrikan kirjallisuus on erityisen elinvoimainen. Hyvä tilanne on myös Nigeriassa ja Pohjois-Afrikassa. Gurnah ripottelee teoksiinsa kiswahilin ja muidenkin kielten sanoja, joita ei ainakaan alkuperäisteoksissa erikseen käännetä. Lukijan iloksi jää googlailla. Esimerkiksi Afterlives-romaanissa naisilla on yllään kangas, mikä saa suomalaisen lukijan hieromaan silmiään: mitä ihmettä, onko tämä suomea! Kyse on kuitenkin suorakaiteen muotoisesta afrikkalaisesta kanga-asustekankaasta. ”Ai voisiko se olla myös suomea? En tiennytkään”, Gurnah nauraa. Pandemian takia Nobel-juhlallisuudet jäivät syksyllä 2021 väliin. Gurnahia juhlittiin kuitenkin Lontoossa Ruotsin suurlähetystössä. Nobel-voittajaa juhlittiin joulukuun 6. päivänä Ruotsin suurlähetystössä Lontoossa. Kun pandemia helpottaa, matkaa Gurnah Pohjolaan. ”Olen ehdottomasti lähdössä keväällä Ruotsiin. Toinen suunnitelma on, että kun kirjat [tuoreet käännökset] ilmestyvät, on vuorossa Skandinavian-kiertue. Ja siihen kuuluu myös Suomi.” Kuka? Nobel-kirjailija Abdulrazak Gurnah Englannissa asuva kirjailija Abdulrazak Gurnah voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon syksyllä 2021.

Hän on kirjoittanut kymmenen romaania sekä novelli- ja esseekokoelmia.

Englanniksi kirjoittavan Gurnahin viimeisin romaani Afterlives ilmestyy keväällä suomeksi nimellä Loppuelämät.

Gurnahin romaani Paradise (1994) oli sekä Booker- että Whitbread-palkintoehdokas.

Romaani By the Sea (2001) oli Booker-ehdokas sekä Los Angeles Timesin kirjallisuuspalkintoehdokas.

Gurnah on Kentin yliopiston englannin kielen ja postkolonialistisen kirjallisuuden emeritusprofessori.

Hän on syntynyt Sansibarissa vuonna 1948. Sansibarin saariryhmä kuuluu nykyään Tansaniaan.