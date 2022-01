Kitaristi Pauli Rantasalmi jättää The Rasmuksen

Muusikko kertoi päätöksestään Instagram-päivityksessään.

The Rasmuksessa soittivat 1990-luvulta viime aikoihin asti Pauli Rantasalmi (vas.), Aki Hakala, Lauri Ylönen ja Eero Heinonen. Kuva on vuonna 2017 julkaistun Dark Matters -albumin promomateriaalia.

Kansainvälisesti menestyneimpiin suomalais­yhtyeisiin lukeutuvan The Rasmuksen kitaristi Pauli Rantasalmi julkaisi sunnuntaina puolilta­päivin Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän kertoi jättävänsä yhtyeen.

Englanninkielisessä päivityksessään Rantasalmi kirjoittaa etsivänsä nyt uusia seikkailuja ja haasteita elämässään.

Rantasalmi kiittää menneistä vuosista yhtyeen faneja. Lämpimät kiitokset saavat myös muut yhtyeen jäsenet, laulaja Lauri Ylönen, rumpali Aki Hakala sekä basisti Eero Heinonen.

”Tämä ei ole loppu, on vain tullut aika kääntää sivua”, Rantasalmi kirjoittaa päivityksensä lopussa.

The Rasmus nousi maailman ykkösyhtyeiden joukkoon vuoden 2003 hitillään In the Shadows.

Yhtye on saanut lukuisia palkintoja ja saavuttanut lukuisia kulta- ja platinalevyjä useissa maissa. Yhtyeen levyjä on myyty maailman­laajuisesti yli viisi miljoonaa kappaletta.

Euroopan lisäksi The Rasmus on päässyt musiikkilistoille muun muassa Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Meksikossa ja Japanissa.

The Rasmuksen Pauli Rantasalmi ja Lauri Ylönen keikalla Tammerfest-festivaalilla Tampereella kesällä 2006.