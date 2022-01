Yksi Marjut Kauppisen eli Romurinsessan viimeaikaisista töistä on Pena. Penalla on kalkkunan höyhenet ja jalat sekä tekohampaat. Teos on hirvittänyt joitakin kävijöitä.

Vuoden ite-taiteilija tekee taidetta kierrätysmateriaaleista, koska ihmiset heittävät niin paljon kaikkea hukkaan.

Lapinlahti

Ylä-Savo on eläinrakasta seutua. Ratsastajapatsas on tuttu konsepti, mutta harvassa keskustassa on Varpaisjärven tavoin patsasta pelkälle eläimelle. Ruuna Reippaan patsas seisoo kunniapaikalla nykyisin Lapinlahteen kuuluvan pikkupitäjän kylällä.

Täältä matka jatkuu Kärnän kautta Laakamäkeen, sieltä Jumisen kautta Korpijärvelle, ja sieltä pimeälle metsätielle, jota reunustavat kimalteleviksi minttukarkeiksi jäätyneet kuuset. Mittarissa on kuusitoista astetta pakkasta.

Paikannimet tuskin sanovat monille mitään, mutta tien perukoilla keskellä metsää odottaa Onnela, ei suinkaan Sedu Koskisen samanniminen yökerho, vaan Marjut Kauppisen eli Romurinsessan luoma taidekeidas.

Kauppinen, 47, on valittu juuri Vuoden ite-taiteilijaksi. Tunnustusta jakaa Maaseudun Sivistysliitto. Ite tulee sanoista itse tehty elämä, ja ite-taiteella viitataan instituutioiden ulkopuoliseen taiteeseen ja itseoppineihin tekijöihin.

Kauppinen tulee Harri-miehensä kanssa kuusien ympäröimälle pihalle vastaan ja toteaa savon murteella olennaisen: ”Tiällä sitä ollaan.”

”Pois ei lähetä.”

Marjut Kauppisen teos Valokeilassa elämä on talvisuojassa puoliso Harrin työpajassa.

Trump-biili odottaa kesää.

Syksyn lehdet piharakennuksen seinällä.

Piha on ihmeellinen, joten Kauppinen esittelee sen ihan ensimmäiseksi ja aloittaa eläimistä. Jouni Hynynen asuu pienessä tönössä pihalla. Hynynen on harmaa pupu, jolla on kämppiksinä Adolf-kukko sekä kanarouvat Armiida, Miranda ja Hulda.

Tönön takana on aitaus, josta kuuluu mylvintää. Pässit Pilli, Pulla ja Palli haluaisivat huomiota. Ne puskevat päitään aidan väleistä.

”Kaks hehtaaria on tässä vuan tätä. Mutta on sitä sen verran, että suapi omat puut metästä.”

Iso osa Kauppisen töistä on paksun lumen peitossa. Osa on säilössä Harri-miehen tekemissä hirsitönöissä. Mutta kaikkialla on silti kierrätysmateriaalista valmistettuja töitä, kuten pinkki betonikummitus, cd-levyillä päällystetty mallinukke sekä Trump-biili: kahtia sahattu ja maalattu Ford, jota ajaa Donald Trump -nukke.

Teoksia on myös pihasaunassa. Ite-taiteen eetokseen kuuluu, että teoksia syntyy jatkuvalla syötöllä.

Onnela on Marjut Kauppisen luoma taidekeidas.

Lieden yllä oleva mosaikki on sekin ite-taidetta.

Kauppinen aloitti taiteensa tekemisen vuonna 1992 posliinimaalauksilla, joiden tekemistä hän lopulta päätyi myös opettamaan kansalaisopistolla. Nyt hän ei ole kymmeneen vuoteen tehnyt posliinimaalauksia lainkaan.

Kymmenen vuotta sitten pariskunta muutti keskustan kerrostalosta tänne metsän keskelle ja taide sai lisää tilaa. Lapinlahdella alkoi rasittaa melu ja ihmispaljous, olihan kunnassa sentään noin 10 000 asukasta. Nyt lähin naapuri on kilometrin päässä.

Tuvan seinillä roikkuu Kauppisen teoksia sekä erikoisia sisustusesineitä. Kauppinen halusi välttämättä seinälle valtavan hirven pään, koska tupa on niin pieni, että pään ripustamisessa näin pieneen tilaan ei ollut mitään järkeä.

Eläinhahmot toistuvat Kauppisen töissä. Hän hakee ”romuvarastosta” näytille muutaman taulun, joissa on ankan ja kirahvin kaltaisia hahmoja sekatekniikalla tehtynä. Viime aikoina häntä on kiinnostanut yhdistää akryylimaalia, mosaiikkia ja romua.

Käsillä tekeminen on peräisin vanhemmilta. Isä teki puutöitä, äiti puolestaan on aina neulonut perinnekäsitöitä.

”Mutta ei oo oikein minun juttu se neulominen”, Kauppinen kommentoi.

Kymmenisen vuotta sitten Iisalmen rompetorilla hän näki kädettömän mallinuken, josta kaikki alkoi.

”Minua alkoi ihan säälittää, kun se oli niin surullisen näköinen. Siellä sitten kuljettiin kädetön mallinukke kainalossa”, hän kertoo.

”Ja sitten ryöpsähti ihan käsistä tämä homma!”

Hän havahtui siihen, kuinka paljon tavaraa ihmiset heittävät hukkaan. Kierrätysmateriaalista tuli Kauppisen ensisijainen työväline.

Kierrätysmateriaali on ite-taiteessa tyypillistä. Myös edellinen Vuoden ite-taiteilija Jori Kalliola hyödyntää taiteessaan kierrätysmateriaalia.

”Mitään ei tarvitse ostaa uutena, kun kaiken saa käytettynä. Vanhat esineet ovat usein myös parempia kuin uudet”, Kauppinen sanoo.

Kauppisella on aktiivinen seuraajajoukko somessa, ja nykyään monet paikalliset ottavat häneen yhteyttä lahjoittaakseen tavaraa teoksia varten. Myös se takaa, että teoksia syntyy jatkuvasti.

”Pelkästään vessanpönttöjä meillä ois varmaan viiskymmentä, jos kaikki otettais vastaan. Yks saa riittää. Se on tuolla pihalla ja siinä kasvaa persiljaa. Eli pyllyheinää.”

Hiljattain paikallinen taidevalimo lahjoitti Kauppiselle kaksimetrisen keilan. Sitä oli käytetty muottina pronssiseen keilapatsaaseen, joka valmistettiin Espoon Keilaniemeen. Keilaa ei pitänyt tuoda sisälle, mutta joulun pyhinä Kauppinen maalasi liki tuvan kattoon ylettyvää keilaa olohuoneessa samalla, kun Harri yritti kuikuilla tv:tä sen ohitse. Nyt jättikeila on siihen maalattuine eläinhahmoineen autotallissa odottamassa jälkikäsittelyä.

Marjut Kauppinen on tallettanut valmiit teoksensa leikekirjaan.

Kierrätysideologia on läsnä myös Kauppisen arjessa. Hän on huolissaan ilmastosta ja haluaa elää mahdollisimman ekologisesti ja omavaraisesti. Lähimetsät tyhjennetään sienistä ja marjoista. Mitään ei heitetä hukkaan ja mahdolliset ruuantähteet syötetään eläimille.

”Kaikki mahollinen ite. No maitoa pitää ostaa, kun lehmiä ei oo.”

Jos pariskunta päättää irrotella oikein kunnolla, niin he käyvät Iisalmessa hampurilaisella tai ajavat jäätietä pitkin 20 kilometrin päähän Nilsiään pizzalle.

Kauppisen tekemä Elämänpyörä-teos kysyy: ”Haluaisitko olla elämänpyörässä etkä oravanpyörässä?”

Kolmena päivänä viikossa Kauppinen toimii viriketoiminnan ohjaajana ikäihmisille. Kolmipäiväisen työviikon ansiosta hänellä jää aikaa ”näille höpöhommille”.

Kun mies lähtee aamuviideltä töihin paikalliselle metallipajalle, hän vie Kauppisen samalla töihin. Työvuoro alkaa tosin vasta seitsemältä, mutta viiden ja seitsemän välillä ehtii työstää eteenpäin jotain kesken olevaa teosta.

Töiden jälkeen hän pääsee takaisin taiteen kimppuun.

”Moni ihmettelee, että enkö minä lepää ollenkaan. Minulle käsillä tekeminen on rentoutumista, siinä menee ajatus muualle. Kyllähän minä puoli yhdeksästä aina puoli viiteen asti nukun joka yö.”

Kauppinen ei edes muista, milloin olisi viimeksi ollut hereillä kymmenen uutisten aikaan. ”Vieläkö ne tullee?”

Kun Kauppiselta kysyy, onko lainkaan päiviä, ettei hän tekisi yhtään teosta, hän kääntyy miehensä puoleen: ”Onko sellaista päivää?”

”No sillon ku olit myyräkuumeessa ja jouvvuit terveyskeskukseen!”

Lopulta selviää, että myyräkuumeesta toipuessaan Kauppinen ei levännyt, vaan teki Onnela-nimisen värityskirjan, joka vilisee jälleen erilaisia eläimiä. Hän ja Harri esiintyvät siinä possuina.

”Mikähän se ois tämä luomisen tuska? Mulla on täällä kotona aikaa ja mä vaan teen semmoista, mistä mä tykkään.”

Kauppinen epäilee saavansa virtaa taiteen tekemiseen luonnosta ja ympäristöstä.

Sirappi-niminen teos.

Välillä Kauppinen tuo avustamiaan vanhuksia taidekeitaalle katsomaan töitä. Taiteilijanimikin syntyi yhden mummon suusta, joka ihmetteli Kauppisen töitä: ”Oot sinä melekonen romurinsessa.”

Kauppinen on toivottanut kaikki vieraat tervetulleeksi tiluksilleen kesästä 2020 alkaen. Hän päätti alkaa pitää avoimia ovia, koska niin moni oli kysellyt, voisiko tulla käymään. Viime kesänä vieraita kävi noin 400.

”Moni on ihmetellyt ja ihastellut teoksien materiaalia, että ei ois mieleenkään tullut tehdä mitään tämmöistä, roskiin oisivat vaan heittäneet.”

Osaan pihalla olevista veistoksista on jo alkanut kasvaa sammalta ja jäkälää kuin Veijo Rönkkösen Parikkalan patsaspuistossa konsanaan.

Maaseudun Sivistysliiton kulttuurituottaja Raija Kallioinen sanoo, että tämän vuoden valinnan myötä haluttiin mennä ite-taiteen juurille, eli kokonaisiin ympäristöihin ja elämänmuotoon.

”Romurinsessa on tehnyt taidettaan jo kauan ja hänellä on laajat fanittajien joukot. Ite-taiteen areenoilla hän on kuitenkin ollut esiteltynä vasta vuoden verran, joten hän on tittelin haltijaksi siinäkin mielessä kiinnostava henkilö”, Kallioinen sanoo.

Ite-taide on ollut julkisuudessa perinteisesti hyvin miehinen kenttä, mutta naisia löytyy koko ajan enemmän. Kauppinen on osa tätä aaltoa ja hänen tyylinsä on leimallista ite-estetiikkaa: teoksissa on esimerkiksi usein tekstiä ja lempeän mustaa huumoria.

Kuala kukkahattutäti.

Kauppinen itse ei ajatellut itseään taiteilijana ennen kuin Maaseudun Sivistysliitto pyysi häntä osallistumaan viime kesänä Ilomantsissa järjestettyyn ite-taiteen näyttelyyn. Vuoden ite-taiteilijan titteli tuli jos nyt ei järkytyksenä, niin vähintään yllätyksenä. Valinnan myötä toukokuussa avautuu Kauppisen oma näyttely Kuopion korttelimuseossa.

Onnelassa taide on pitkälti yhteistyötä.

”Enhän minä yksin sais näitä kaikkia älyttömiä ideoita tehtyä… Harri tekee hitsauksia ja tollasia puuhommia. Voinhan minä näyttää taas yhen älyttömän idean…”

Kauppinen hakee romuvarastosta yhden viimeaikaisista teoksista. Se on veistos, jolla on heidän itsensä kasvattamansa kalkkunan höyhenet ja jalat sekä tekohampaiden tarjoama irvistys, joka on hirvittänyt joitain kävijöitä.

Vaan turha on kai pelätä, Pena se vain on.

Romurinsessan näyttely avautuu Kuopion korttelimuseossa 6.5.2022.