Gaalakauden surkean alun pelätään vaikuttavan laajemminkin elokuvabisneksen tulevaisuuteen. ”Elokuvabisnes on kuin jättimäinen kivi, ja olemme lähellä, että näemme sen murenevan”, kuvaili elokuva-alan asiantuntija.

Hyväntekeväisyysjärjestön edustaja jakoi parhaan naissivuosan palkinnon West Side Story -elokuvan näyttelijälle Ariana DeBoselle Golden Globe -gaalassa. Elokuva sai kaikkiaan kolme palkintoa ja oli illan suurimpia menestyjiä The Power of the Dog -elokuvan ohella.

Hollywoodin kuumimpiin juhliin vuosien ajan lukeutunut elokuva- ja televisioalan Golden Globe -palkintogaala on kohdannut viime vuosina niin paljon vastoinkäymisiä, ettei se ehkä koskaan enää toivu ennalleen.

Tämän vuoden juhlasta tuli monella tavoin kaikkien aikojen pannukakku. Nimekkäät näyttelijät Scarlett Johanssonin vanavedessä kieltäytyivät osallistumasta sunnuntain juhlaan, jossa ei nähty punaista mattoa eikä yleisöä. Ei merkkiäkään glamourista, julkkiksista ja tähtisateesta.

Tom Cruisekin ehti palauttaa kolme aiemmin saamaansa Kultaista maapalloa.

Yksi kovimmista iskuista oli silti tv-kanava NBC:n päätös olla televisioimatta tapahtumaa, jonka se on lähettänyt suorana vuodesta 1996 lähtien. Juhlaa ei edes striimattu, vaan se järjestettiin yksityistilaisuutena.

The Guardianin mukaan yksikään elokuva-alan lehdistä ei ollut edes mainostanut tapahtumaa tänä vuonna. Jo viime vuoden maaliskuussa yli sata pr-yritystä ilmoitti lopettavansa yhteistyön paljon kritiikkiä viime vuosina keränneen Golden Globe -gaalan kanssa.

Los Angeles Timesin mukaan Beverly Hilton -hotellissa järjestetty 79. gaala muistutti lähinnä yksityistä verolakimiesten kokousta. Eräs nimettömästi lehdelle kommentoinut yhdistyksen jäsen sanoi tunnelman muistuttaneen gaalan järjestävän Hollywood Foreign Press Associationin (HFPA) vuotuista apurahajuhlaa, jossa organisaatio perinteisesti julkistaa tukemansa hyväntekeväisyysjärjestöt.

Glamourin sijaan tapahtumassa keskityttiin nyt HFPA:n hyväntekeväisyyteen ja sen uuteen viisivuotiseen kumppanuuteen NAACP:n kanssa, sillä HFPA haluaa edistää afroamerikkalaisten osallisuutta elokuvateollisuudessa. NAACP on yhdysvaltalainen järjestö, joka ajaa afroamerikkalaisten kansalaisoikeuksia.

Juhlan esiintyjiksi oli kutsuttu taidejärjestön edustajia muun muassa Los Angelesin New Filmmakersista sekä Latino Film Institutesta.

Perinteisesti palkintogaalassa on nähty elokuvista ja televisiosta tuttuja julkkiksia ja näyttelijätähtiä jakamassa Kultaiset maapallot. Koska järjestäjätaho ei ollut nyt onnistunut houkuttelemaan heitä paikalle, hyväntekeväisyysjärjestöjen edustajia pyydettiin jakamaan palkinnot.

”Apurahan saajat kutsutaan lavalle esittelemään ehdokkaat, mutta ennen kuin he pääsevät kategoriaan, he saavat puhua omasta organisaatiostaan”, eräs Varietylle puhunut henkilö kertoi etukäteen.

Jamie Lee Curtis oli yksi harvoja julkisuuden henkilöitä, joita Golden Globe -gaalassa nähtiin. Hänkin esiintyi vain etukäteen nauhoitetulla videolla.

Näyttelijöistä ”paikalla” olivat ainakin Jamie Lee Curtis ja Arnold Schwarzenegger, joiden ennalta nauhoitetut onnentoivotukset näytettiin julkistettujen hyväntekeväisyyslahjoitusten yhteydessä.

Lehden mukaan vieraille ei ollut seremonian aikana tarjolla edes ruokaa ja juomaa. Lisäksi nimettömän jäsenen mukaan seremonia kesti ”noin puoli tuntia”, kun perinteisesti juhlahumussa on vierähtänyt kolme tuntia.

Arnold Schwarzenegger puhui etukäteen nauhoitetulla videolla Golden Globe -gaalassa.

Golden Globe -gaalan alamäki ja boikotti johtuu sen järjestäjätahon eli Hollywood Foreign Press Associationin (HFPA) kyseenalaisista käytännöistä ja monimuotoisuuden puutteista.

Alle satajäseninen viihdetoimittajien yhdistys on saanut runsaasti kritiikkiä sen salatusta jäsenistöpolitiikasta, rahankäytöstä ja eduista, joiden nähdään vaikuttavan Golden Globe -palkintovalintoihin.

Helmikuussa 2021 Los Angeles Times raportoi verovapaan yhdistyksen kerryttäneen yhä enemmän omaisuuttaan viime vuosina. Saman lehden HFPA:n jäsenistöä koskeva artikkeli paljasti, että 87 jäsenestä yksikään ei ole mustaihoinen.

Yhdistys on luvannut ja yrittänyt tehdä uudistuksia, mutta se ei ole vakuuttanut kaikkia.

HFPA:n jäsenyydestä viime kesänä irtisanoutunut kiinalainen Wenting Xu on kutsunut ryhmää toksiseksi ja sen uudistuspyrkimyksiä pelkäksi lasin puhdistamiseksi. Hänen mielestään organisaation olisi pitänyt keskittyä uudistuksiin eikä järjestää gaalaa NBC-kanavankin hylättyä sen.

”Minusta se ei ollut viisas päätös. Se vain asettaa koko yhdistyksen kiusalliseen asemaan, jossa se jakaa palkintoja alan ammattilaisille ja elokuvastudioille ilman heidän tukeaan”, Wenting Xu sanoi LA Timesille.

Niin ikään kesällä eronnut hollantilaisjäsen Diedrik van Hoogstraten on nimittänyt yhdistyksen hyväntekeväisyyteen keskittymistä ”älykkääksi strategiaksi” mutta on silti sitä mieltä, että sen avulla ”yhdistys ei pysty piilottamaan käytäntöjään eikä viemään huomiota pois siitä tosiasiasta, että kukaan alalla ei halua olla osa kyseistä seremoniaa.”

Observerille puhunut Naiset Hollywoodissa -lehden perustaja ja kustantaja Melissa Silverstein on sitä mieltä, että organisaatio sai mitä ansaitsi, kun kukaan ei halunnut osallistua juhlaa. Hänen mielestään se on kohdellut ihmisiä huonosti.

”Aiemmin naisnäyttelijät joutuivat lehdistön edessä vastaamaan heidän lapsiaan ja yksityiselämäänsä koskeviin kysymyksiin. Palkintojen järjestäjät kokivat, että heillä on kaikki valta. On häpeällistä kaikille, että sen annettiin jatkua niin kauan. Olen varma, että monet ehdokkaat ovat helpottuneita siitä, ettei heidän tarvitse enää käydä sitä läpi”, Silverstein sanoo.

Athena film -festivaalin johtajana toimiva Silverstein toivoo, että pienemmät elokuva-alan juhlat saisivat enemmän huomiota ilman ”glamouria ja korkokenkiäkin”.

Yksi Golden Globen suurimpia voittajia oli Steven Spielbergin musikaalielokuva West Side Story, joka voitti parhaan musikaali- ja komediaelokuvan palkinnon. Myös elokuvan päätähti Rachel Zegler (keskellä) palkittiin parhaana musikaali-. ja komediaelokuvan näyttelijättärenä. Kuva elokuvan ensi-illasta Los Angelesissa, kuvassa myös näyttelijät Carol Lawrence ja Rita Moreno.

Näyttää uhkaavasti siltä, että myös tästä vuodesta on tulossa ankea gaalavuosi elokuva-alalle, kiitos koronapandemian. Juuri nyt näyttää siltä, että vuodesta 2022 on tulossa toinen vuosi putkeen, jolloin gaaloja ei päästä järjestämään paikan päällä.

Jos Oscar-gaalakin joudutaan perumaan tai viemään läpi ilman suurta mediapöhinää, voi sillä The New York Timesin mukaan olla kauaskantoisia vaikutuksia jo tehtyihin elokuviin. Monet arvostetut elokuva julkaistaan vuosittain toivoen, että suurin osa niiden lipputuloista saataisiin Golden Globe - ja Oscar-palkintogaalojen välisinä viikkoina.

Lehden mukaan suoratoistopalvelut ruokkivat yleisömassoja nyt uudella tavalla, sillä vain Spide-Man: No Way Homen kaltaiset menestyselokuvat houkuttelevat valtavia määriä katsojia elokuviin. Saattaa olla, että muutos on tullut jäädäkseen.

”Elokuvabisnes on kuin jättimäinen kivi, ja olemme lähellä, että näemme sen murenevan”, elokuva-alan dekaani Stephen Galloway Chapmanin yliopistosta sanoo The New York Timesille.

”Ihmiset ovat päässeet eroon tavasta katsoa elokuvia suurelta näytöltä. Palkintokausi on maailman paras yksittäinen iso jytinä , joka pitää elokuvaa esillä. Kuinka monta vuotta voit olla ilman sitä?”

Jane Campionin elokuva The Power Of The Dog voitti parhaan draamaelokuvan palkinnon. Campion itse palkittiin parhaan ohjaajan palkinnolla.

Golden Globe ei ole ainoa palkintogaala, jota on syytetty muun muassa naisten ja mustien taiteilijoiden aliedustuksesta. Samaa kritiikkiä ovat saaneet Britannian Bafta- sekä Yhdysvaltain Oscar-palkintogaalat. Ne ovatkin seuraavat suuret elokuva-alan juhlat, joita alalla odotetaan ja jotka herättävät perinteisesti valtavasti pöhinää.

Bafta-gaala pitäisi näillä näkymin järjestetä 13. ja Oscar-gaala 27. maaliskuuta.

Screen Daily -lehden toimittajan Jeremy Kayn mukaan viimeisten viiden vuoden aikana monimuotoisuudesta on tullut tunnussana, ja ala on halunnut omaksua muutoksen.

”Sen voi nähdä gaalakaudella ja niistä kertovissa uutisissa, joissa nykyään listataan, kuinka monta naista tai mustaa on ehdokkaiden ja voittajien joukossa. Gotham Awards julkisti äskettäin ensimmäiset sukupuolineutraalit voittajansa näyttelijäkategorioissa, enkä olisi yllättynyt, jos muut ryhmät seuraavat tulevaisuudessa esimerkkiä ja näemme vielä uusia ’woke’-palkintoja.”