Koreografi ja taiteilija Sanna Kekäläinen on luonut peräti 80 omaa teosta.

Sanna Kekäläinen toivoo sen ymmärtämistä, että taide on välttämättömyys kaikille ihmisolennoille, jotka jollain tavalla tarvitsevat kommunikaatiota.

Liike alkoi heti pikkutyttönä.

”Liike on aina ollut se juttu”, taiteilija Sanna Kekäläinen kertoo. ”Oli itsestään selvää, että tämä ammatti valikoitui.”

Lehdistä olen lukenut, että hän on nykytanssin edelläkävijä ja kehopolitiikan pioneeri.

Hän on myös vanha tuttuni: edellisen kerran tapasimme rippikoulussa Laajasalossa 45 vuotta sitten. Tarkalleen ottaen Jollaksen kappelissa, joka on ilmeisesti purettu jo ajat sitten.

Sittemmin Kekäläisestä tuli ensin Zodiak-ryhmän perustajajäsen ja vähän myöhemmin oman vapaan ryhmänsä perustaja, joka on luonut peräti 80 teosta.

Eipä olisi kappelikaverista silloin arvannut.

Kekäläiselle baletin kaltainen kehotekniikan hallinta ja taitavuuden näyttäminen ei ole päämäärä vaan väline tarkastella kulttuurisia, poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä.

”Aina on kysymys siitä, mitä esiintyjä taitonsa kanssa tekee”, hän toteaa. ”Siitä, mikä on teoksen merkitys tässä maailmassa.”

Mieluummin kuin teoksista Kekäläinen puhuu tapahtumista. Katsojia hän kutsuu kanssakokijoiksi.

Syy moiseen liittyy ennen muuta taiteen kaupallistumiseen, jota hän kertoo seuranneensa vuosikymmenet. Olemme siirtyneet viihteellisyyden ja spektaakkelien aikaan, jossa olennaista on kasvu, tuotto ja voittaminen.

Kekäläisen mukaan kaupallistumisen ja tuoton vaatimus läpäisee myös koko taidekentän, ja juuri sitä vastaan hän kamppailee kaikin voimin.

”Vuonna 1996 tultiin tähän”, hän sanoo Kaapelitehtaan neljännen kerroksen studiolla. ”Olen viettänyt täällä aikaa varmaan moninkertaisesti enemmän kuin ikinä kotonani.”

On pelottavaa, jos ratkaisevaksi tekijäksi nousee käsitys, että esitys, jolla on paljon katsojia, on itsestään selvästi hyvä ja kannatettava.

”Tuottavuuden vaatimus pitää purkaa”, hän sanoo. ”Arvoksi pitäisi ottaa vaikkapa se, että ajateltaisiin esimerkiksi ihmisen mielenterveyttä. Tai biosfääriä, jota nyt tuhotaan oikein urakalla.”

Omissa töissään Kekäläinen miettii, miten epämukavat ja häiritsevät mutta yksilön olemassaolon ja kuulluksi tulemisen kannalta merkittävät teemat jakaantuvat paikalla oleville kanssakulkijoille.

”Entäpä jos tehtäisiinkin päinvastoin kuin nyt on tapana, väitettäisiin vastaan. Viihdyttämisen, tuotteistamisen ja voittamisen sijaan näytettäisiinkin hyvin yksityisiä ja inhimillisiä sisältöjä, yritettäisiin tunnistaa toinen.”

Onkohan suomalaisen ilmapiiri laiskistunut mukavuudenhaluiseksi, Kekäläinen miettii. Se selittäisi, miksi taiteesta haetaan turvallisuutta ja tuttuutta.

Itse hän haluaa todistaa moninaisuutta ja erilaisuutta. Niinpä hänen tanssiteoksissaan voi hyvin olla mukana vaikkapa vammainen tai vanha ihminen.

”En koe itseäni tanssijaksi vaan nykytaiteilijaksi. Teokseni eivät ole tanssia, vaan niissä käsitellään niin liikkeen kuin tekstien, esineiden tai vaikkapa kasvien kautta erilaisia asioita. Mukana voi olla ihan mitä tahansa mikäkin tilanne tai tapahtuma tarvitsee muodostuakseen.”

Ihmisten välinen kommunikaatio on päämäärä, totunnaiset ajatusmallit ja lokerointi vastuksia.

”Taiteessa yllättyminen on kaikkein parasta, ihanaa.”

Viimeisimmässä omassa tapahtumassaan Parvi – Flock Sanna Kekäläinen toi lavalle koronapandemia-ajan tiedotustilaisuuden. Kriitikon kiittävän arvion mukaan hän vangitsi nykypolitiikan mielipuolisuuden (HS 30.9.2021).

Kekäläinen & Company oli valmistelemassa keväällä 2020 jotakin ihan muuta, kun ilmestyi koronavirus painostavine uhkineen ja pelkoineen. Niinpä fyysisessä kontaktissa toimivat taiteilijat jättivät kaiken kosketuksen pois. If I Would Lose My Voice pääsi näyttämölle toukokuun 2020 sijasta vasta elokuun lopussa.

”Lähellä toisiamme kyllä olimme siinä, mutta väistelystä muodostui oma maailmansa”, Kekäläinen luonnehtii.

Kekäläisen laajan tuotannon tuntijoiden mukaan hän ei koskaan toista itseään. Miten se on mahdollista? Sentään 80 teosta.

Vastaus on ”ikiworkshoppi”. Toisin sanoen aina vain jatkuva tarve ja palava into luoda uutta, halu jakaa ja kommunikoida sekä kova kiinnostus työn alla oleviin yhteiskunnallisiin aiheisiin.

”En ole koskaan ottanut teoksia yksittäisinä ihmeinä, vaan kysymys on pidemmästä käynnissä olevasta jatkumosta. Jos toistaisin itseäni, nykyisellä itsekritiikin määrälläni toteaisin, että miksipä näitä enää ollenkaan tekemään.”