Suomielokuvan varhaiseen historiaan tutustumista ei ole tehty helpoksi 2020-luvun kansalaiselle.

Nykykatsojaa tökkii 1930–50-luvun filmeissä yleensä yliteatraalisuus, epäluonteva replikointi ja heppoisat juonet.

Kulta-ajasta kiinnostuneille on kuitenkin tarjolla oikotie tunnelmiin: elokuvissa kuultava musiikki.

Parhaimmillaan leffoihin upotetut sävelmät ja ikivihreät toimivat ajasta ja paikasta riippumattomina elämyksinä.

Kun musiikki käy tutuksi, kynnys elokuvien katseluunkin madaltuu.

Keittiönoven sisäänpääsyn suomalaiseen elokuvahistoriaan tarjoaa Suomalainen elokuvamusiikki -cd-sarja, josta on on vastikään julkaistu kymmenes osa.

Tutkija Juha Seitajärvi on työskennellyt vapaa-ajallaan musiikkiprojektin parissa jo yli kymmenen vuotta.

Sarjan takana on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (Kavi) tutkija Juha Seitajärvi. Hän on urakoinut kotimaisissa elokuvissa kuultavan musiikin tutkimusprojektia jo yli kymmenen vuotta.

Levyillä kuullaan iskusävelmiä suomalaisista elokuvista vuodesta 1931 vuoteen 1961: foxtrotteja, valsseja, tangoja, jenkkoja ja rumbia.

Seija Lampila iltamien solistina laulamassa kappaletta Tytön sydän elokuvassa Taas tapaamme Suomisen perheen (Särkkä, 1959).

Valtaosaa sarjan 280 kappaleesta ei ole julkaistu 1930–60-lukujen jälkeen. Osasta on kuultu vain pätkiä.

”Sarjan musiikkiesityksistä tekee ainutlaatuisen se, että levyillä kappaleet kuullaan kokonaan. Leffassa ne jäävät kesken tai repliikkien alle tai miksataan kuulumattomiin”, Seitajärvi sanoo.

Suomalainen elokuvamusiikki -cd-sarja on edennyt kymmenenteen osaan.

Elokuvien sävelaarteiden restaurointi edellyttää vankkaa teknistä tietämystä. Yksi perusasioista on ääniraitojen todellisen äänenkorkeuden säätäminen kohdilleen.

Esimerkiksi televisiosta esitettynä vanhoissa suomileffoissa naisnäyttelijät tuntuvat aina kimittävän oudosti.

Ilmiön takana on erilaiset esitysformaatit: dvd-levyillä ja televisiossa elokuvien kuvataajuus on 25 kuvaa sekunnissa, kun teatterin esitysstandardi on 24 kuvaa. Formaattien ero kuuluu puolena sävelaskeleena.

Ero kuulostaa pieneltä, mutta alkuperäistä äänilähdettä nopeampi toisto tuottaa pikkuoravaefektin.

Sylva Rossi laulaa Eila Pellisen äänellä foxtrotin Kohtalon hetki lyö elokuvassa Kovaa peliä Pohjolassa (Särkkä, 1959). Elokuvassa jahdataan täytekyniin piilotettuja atomisalaisuuksia.

Eritahtisuus koskee myös elokuvissa kuultavaa musiikkia.

”Cd-sarjassa ääniraidoilta otetut musiikkikappaleet esitetään elokuvateatterikorkeudelta eli matalammalta alkuperäiskorkeudeltaan", Seitajärvi sanoo.

Päätyökseen Seitajärvi toimittaa Elonetin verkkotietokantaa eli Suomen kansallisfilmografiaa Kavissa, mutta levysarjaa hän työstää vapaa-ajallaan.

Päivätyö tukee oto-projektia. Osana Seitajärven työtä on kerätä tunnistuksia vanhojen kotimaisten elokuvien musiikkikappaleista, laulajista ja muusikoista.

Tuntemattomien artistien tunnistajina ovat olleet vuosien varrella muun muassa musiikkineuvos Ossi Runne, viulunsoiton professori emeritus Tuomas Haapanen, laulaja Kai Lind sekä soittajien omaiset ja tuttavat.

Tauno Palo esittää Raitiovaunulaulua elokuvassa Onnellinen ministeri (Särkkä, 1941). Takana Harmony sistersin Vera Valtonen, Lasse Pöysti ja Toini Vartiainen.

Sarja sai alkunsa, kun Seitajärvi tutustui turkulaiseen Artie Music -levy-yhtiöön.

Pieni putiikki oli julkaissut vanhoilta savikiekoilta ja radionauhoilta poimittuja äänitteitä cd-muodossa vuosituhannen alusta lähtien.

Seitajärvi sai idean elokuvamusiikkilevytyksien digitoimisesta ja tuomisesta kaikkien kuultavaksi. Yhteistyö Artie Musicin tuottajien Ari Hakulisen ja Timo Wuoren kanssa alkoi vuonna 2010.

Kappaleiden jäljittäminen on ollut parhaimmillaan salapoliisityötä.

”Usein leffoissa kuultavien laulujen sanat muutettiin levyversioon tai instrumentaalikappaleesta tehtiin laulettu versio. Elokuvan ja levyn välillä saattoi olla useita vuosia, joskus jopa vuosikymmen”, Seitajärvi kertoo.

Levysarjassa kuultavia kappaleita on poimittu pika- eli lakkalevyiltä, vinyylilevyiltä, Yleisradion kantanauhoilta, elokuvien ääniraidoilta ja tietysti savikiekoilta.

Lavastettu pariisilainen laitakatu elokuvassa Vain laulajapoikia (Elstelä, 1951). Keskellä naispääosanesittäjä Pirkko Niemelä ja laulaja Henry Theel.

Vanhojen hyväkuntoisten gramofonilevyjen löytäminen on kimuranttia. Tässä apuna on ollut sarjan tuottaja Timo Wuori, jolla on hyvät kontaktit levykeräilijöihin.

”Hän on aina pystynyt metsästämään kustakin kappaleesta parhaiten soivat levyt, joskin korona-aikana keräilijöiden tapaaminen on ollut hankalaa.”

Wuori myös tekee restaurointityön, jossa ääniraidoilta siivotaan napsuja ja rahinaa pois.

Osaa elokuvamusiikista ei koskaan enää kuulla.

Suomalaisen elokuvan 115-vuotisen historian aikana kymmeniä leffoja on kadonnut jäljettömiin. Osa paloi Adams Filmin pääkonttorin tulipalossa heinäkuussa 1959.

Seitajärvi harmittelee, että kadonneiden joukossa on ensimmäinen äänielokuva Sano se suomeksi vuodelta 1931.

Ensimmäistä suomalaista äänielokuvaa Sano se suomeksi (Nyberg, 1931) ei ole säilynyt. Sen kohtauksista koostetussa valokuvakollaasissa esiintyy Niki and His Ah-ha Orchestra.

Se sisälsi näytelmäkuvaelmien ja tanssiesityksen lisäksi useita musiikkinumeroita, joista yksi oli Georg Malmsténin Tui tui Tuulikki. Levysarjan ensimmäisessä osassa siitä kuullaan levytetty versio.

Seitajärven jäljitystyöhön on kuitenkin mahtunut iloisia arkistoyllätyksiä.

”Esimerkiksi Leif Wagerin julkaisematta jäänyt sota-ajan originaalilevytys Romanssista löytyi pikalevyltä.”

Myös perikuntien edustajat ovat ottaneet yhteyttä levylöytöineen.

Perämies Pertti Jarkamo (Leif Wager) laulaa serenadia tyttöystävälleen Niinalle (Gunvor Sandkvist) elokuvassa Läpi usvan (af Hällström, 1948). Kuvauspaikkana Vantaanjoen ranta.

Hupsutkin elokuvarallatukset voivat kertoa paljon ajastaan.

Niissä on kuultu uusia kansainvälisiä tuulia swingin, jitterbugin, lattarimusiikin ja rockin muodossa.

”Leffamusiikki on oiva läpileikkaus elokuvien kuvausten aikaisesta populaarimusiikista ja klassisesta”, Seitajärvi kertoo.

Ennen kaikkea sävelmaailmassa heijastuu kansakunnan ja maailman tila.

”Sota-aikana eskapismi oli valloillaan ja propagandalaulut saattoivat olla hurjiakin. Esimerkiksi Sotainvaliidien laulussa potilaat olivat yhä valmiita syöksymään iivanan kimppuun vaikka pää kainalossa.”

Levysarjan keskeisiä artisteja ovat muun muassa Olavi Virta, Harmony Sisters, Kipparikvartetti, Metro-Tytöt ja nykyisin enää harvojen tietämä Rita Elmgren.

Ketkä sitten musiikkia tekivät?

Seitajärvi pitää yhtenä merkittävimmistä elokuvasäveltäjistä Harry Bergströmiä, joka teki pitkän uran 1930-luvulta 1970-luvulle.

Maaria Eira (oik.) esitti pääroolia elokuvassa Miesmalli (Elstelä, 1944). Swingkohtauksessa mukana myös Laila Rihte, Laila Jokimo ja Toini Vartiainen, joille antoi äänet Harmony Sisters.

Bergströmin ansiolistalle kuuluu myös kotimaisen elokuvamusiikin ensimmäisen levytetyn scoremusiikin eli elokuvamusiikin säveltäminen vuonna 1953.

Kappale Raskaat askeleet kuullaan Jälkeen syntiinlankeemuksen -elokuvan jaksossa, jossa nuorisovankilasta kotiin palaava nuorukainen palaa kotiinsa ja saa kuulla äitinsä kuolleen.

Tätä ennen levytykset olivat joko sanoitettuja musiikkikappaleita tai ne pohjautuivat elokuvien tanssimusiikkijaksoihin.

Toinen keskeinen musiikintekijä oli Georg Malmstén, joka toimi linkkinä elokuva- ja musiikkiteollisuuden välillä. Äänilevy- ja nuottibisnes kulkivat käsi kädessä.

Vaikka kymmenen on nätti pyöreä luku, Suomalainen elokuvamusiikki -cd-sarja ei pääty tähän.

Paraikaa tekijätiimillä on työn alla näyttelijä-muusikko Kalevi Hartin tuotanto.

Nuorena kuollut Hartti oli tullut suurelle yleisölle tutuksi Suomisen Olli -elokuvista, joissa hän näytteli Ollin (Lasse Pöysti) ystävää Ekaa. Hän ehti kuitenkin säveltää musiikkia yli kymmeneen elokuvaan.

Seuraavien levyjen teemoiksi on kaavailtu Fennada-Filmin levytyksiä, ja Toivo Kärjen tuotannon esittelyä jatketaan Puupää-elokuvien musiikilla. Myös vuosilta 1952–62 riittää paljon julkaistavaa, lupaa Seitajärvi.

Henry Theel ja Esa Pakarinen Amerikasta palaavina siirtolaisina elokuvassa Lännen lokarin veli (Nortimo, 1952).

Lue lisää: Kadonneiden elokuvakäsikirjoitusten ja kuvauspaikkojen jäljittäminen muistuttaa usein salapoliisityötä, sanoo Juha Seitajärvi

Lue lisää: Monien legendaaristen Suomi-elokuvien kuvauspaikat ovat täysi mysteeri tutkijoillekin – Tunnistatko sinä nämä paikat?

Lue lisää: Suomalaiset elokuvat ovat täynnä selvittämättömiä mysteerejä – Juha Seitajärvi jäljittää muistitietoa kuvauspaikoista