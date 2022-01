Saksofonisti Linda Fredrikssonin debyyttisooloalbumi Juniper sai syksyllä 2021 erinomaisen vastaanoton.

Helsingin Sanomissa tämä levy sai viisi tähteä. Nettilehti Kulttuuritoimitus antoi viisi tähteä. Soundi antoi viisi tähteä ja sanoi levyn olevan parhaita suomalaisia jazzlevyjä vuosiin.

Saksofonisti Linda Fredrikssonin debyyttisooloalbumi Juniper sai syksyllä 2021 erinomaisen vastaanoton. Nyt se on myös ehdolla kahdessa eri Emma-palkintosarjassa, vuoden jazzalbumi- ja kriitikoiden valinta -sarjoissa.

Voidaan puhua liioittelematta vuoden 2021 kehutuimmasta kotimaisesta jazzlevystä.

Lauantaina Fredriksson yhtyeineen esittää Juniper-levyn kokonaisuudessaan Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa.

Keikan piti alun perin tapahtua liveyleisön edessä, mutta koronarajoitusten vuoksi yleisö ei pääse saliin.

Keikan pääsee kuitenkin kokemaan nyt kotisohvilla: HS näyttää keikan digitilaajilleen suorana lähetyksenä lauantaina 15.1. kello 19.

Fredriksson kertoi joulukuun alussa HS:n haastattelussa levynsä synnystä. Hänen mukaansa Juniperia edelsi aika, jolloin muusikolla oli tullut mitta täyteen popmusiikin sisällä rehottavan seksismin kanssa.

Jazz on ollut Suomessa pitkään hyvin miehinen genre. Kyseenalaiset vitsit olivat musiikkipiireissä ja kiertueilla arkea ja Fredriksson kertoi niitä myös itse ollakseen osa porukkaa.

Juniperilla hän halusi työskennellä uudella tavalla: tehdä itselleen omaehtoisen tilan ja luoda jotain turvallisessa ympäristössä.

”Halusin luoda puitteet, että mulla olisi hyvä olla ja viettäisin aikaa sellaisten ihmisten kanssa, jotka tukevat sitä. Antaisin itseni olla sellainen kuin olen. Mielestäni se kuuluu myös levyllä”, Fredriksson kertoi.

Levyn tekeminen oli pitkä prosessi. Vaati aikaa löytää oikea tunnelma ja oikealla tavalla soljuva kokonaisuus.

Fredriksson teki levylle esimerkiksi kenttä-äänityksiä oikean tunnelman saavuttamiseksi. Hän on äänittänyt työhuoneen patteria, sadetta, lähimetsän puuta ja kakun leipomista. Kun he leipoivat Fredrikssonin puolison 40-vuotisjuhliin kakkua, he äänittivät prosessin ja tekivät siitä synttäreille yllätysesityksen. Levyllä hän käytti samaa äänitystä.

Fredrikssonin kanssa lauantain keikalla soittavat Tuomo Prättälä, Olavi Louhivuori ja Mikael Saastamoinen. Samat muusikot ovat mukana myös levyllä, jolla heidän lisäkseen soittavat Matti Bye ja Minna Koivisto.

Linda Fredriksson soittaa yhtyeineen Juniper-levyn Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa lauantaina 15. tammikuuta. HS näyttää keikan suorana digitilaajilleen kello 19 alkaen.