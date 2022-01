Markus Heikkerön taiteilijanura alkoi kohutöistä teini-ikäisenä, sittemmin hän on edennyt kansainväliseksi luennoitsijaksi taideyliopistoihin

Markus Heikkerö tunnetaan myös muusikkona, muun muassa underground-ryhmä Spermistä ja Sleepy Sleepersistä.

”Minun töissäni kuoleman ja seksuaalisuuden tabut ovat olleet aina keskeisiä”, kuvataiteilija Markus Heikkerö sanoo ateljeessaan Vallilassa. Maalaus hänen takanaan on osa triptyykistä Berlin Trilogie, Störung des Himmels uber Intimitat.

Moni suomalainen on oppinut lukemaan ennen kouluikää Aku Ankasta. Niin Markus Heikkerökin. Sen lisäksi hän ponkaisi teini-ikäisenä Akulla ja Mikki Hiirellä sensuurin partaalle. Heikkerön maalaus Aku masturboi (1970) herätti kyseenalaista huomiota.

”Olin varhaislahjakkuus, kypsempi taiteilijana kuin ihmisenä. Jo ensimmäiselle yksityisnäyttelylleni vuonna 1969 vaadittiin ikärajaa, joka olisi merkinnyt, etten olisi itse päässyt sisään”, Heikkerö muistelee.

Esikoisnäyttelystä poistettiin työ, jossa Pegasos oli parimetrinen fallos ja Afrodite iso vulva. Se edusti interaktiivisuutta ennen kuin termi yleistyi. Yleisö voi pukeutua vulvaan ja ratsastaa falloksella. Tai olisi voinut, ellei työtä olisi poistettu.

Maalauksissa oli seksiä, mutta niiden pop-taiteellinen ja surrealistinen tyyli oli kaukana erotiikan perinteistä. Heikkerö sanoo, että halusi tehdä kunnianosoituksen Ankalle ja jatkaa näkemiään ajankohtaisia kansainvälisiä virtauksia.

”En yrittänyt koskaan provosoida mutta en miellyttääkään. Vaikka töissäni oli seksiä, en ajatellut tekeväni kiihottavaa taidetta. Tehdessään ei koskaan tiedä, syntyykö menestys. Työni herättivät jo varhain huomiota, ja niistä kirjoitettiin.”

Heikkerö oli alkanut maalata tosissaan 15-vuotiaana. Äiti oli runoilija ja nykytaiteen keräilijä. Kotiin tuli Aku Ankan lisäksi koti- ja ulkomaisia taidelehtiä. Isälle tuli Life, joka julkaisi isoja juttuja taiteilijoista kuten Jackson Pollockista. Markus selasi niitä kaikkia innokkaasti pienestä pitäen.

Kotona myös kyläili eri alojen taiteilijoita: elokuvaohjaajia, kirjailijoita ja kuvataiteilijoita. Heikkerö ei koskaan tehnyt päätöstä ryhtyä taiteilijaksi.

”Maailmankuvani oli jo absurdi, mutta töideni koomisuutta ei ymmärretty. Minulla oli kuitenkin paljon näyttelyitä ympäri Suomea 70-luvulla. Alun vuoksi niitä ympäröi aina sensuurin uhka, joka toi lehdistön paikalle. Se ruokki itseään.”

Heikkerö tunnetaan myös muusikkona. Vanhemmat panivat hänet kymmenvuotiaana musiikkiopistoon opettelemaan klassista lyömäsoittimilla. Hän aloitti underground-yhtye Spermissä, soitti progebändi Haikarassa ja lopulta Sleepy Sleepersissä.

”Soitin jo aiemmin Jukka-Pekka Sarasteen kanssa teiniorkesterissa. Sperm oli avantgarde-taiteilijaryhmä eikä yhtye. Maalausten perusteella minut kutsuttiin asumaan heidän taloonsa vuonna 1968. Enimmäkseen tein lavasteita ryhmän happeningeihin, jotka olivat Spermin pääjuttu.”

Heikkerö muutti kotoa Spermin purkukuntoiseen taloon Lönnrotinkadulla. Hän sanoo löytäneensä ryhmästä uuden perheen. Heikkeröstä oli tullut yksi suomalaisen undergroundin taiteilijoista.

Spermin hurjan tahdin jälkeen Haikara tuntui Heikkeröstä kuin lomalta. Sekin teki muun muassa kuukauden kiertueen Itä-Saksassa vuonna 1975. Joillakin paikkakunnilla Haikara oli ensimmäinen rockbändi.

Myös Sleepy Sleepers muistutti Heikkerön mukaan performanssi-ryhmää, kun hän oli siinä mukana 1970-luvulla. Hän soitti rumpuja ja toisinaan lauloi. 1980-luvulle tultaessa Sleepy Sleepersistä tuli Heikkerön mielestä viihteellinen, ja se alkoi muistuttaa tavallista bändiä.

”Pääsin opiskelemaan Taideteolliseen korkeakouluun samaan aikaan kuin pyydettiin Sleeppareihin. Lopulta piti valita kiertueiden ja opiskelun välillä. Opiskelu osoittautui tärkeäksi myös, koska tein myöhemmin uran taideyliopistojen opettajana. Taikissa opin, miten se tapahtuu.”

Heikkerö on muun muassa vieraillut opettajana Tennesseen yliopistossa 1992, luennoinut ympäri Eurooppaa, opettanut Kuvataideakatemiassa ja työskennellyt pitkään Taideteollisen korkeakoulun väitöskirjojen esitarkastajana. Hän asui muutaman vuoden San Franciscossa 1990-luvulla.

”Kalifornian valo on hienointa. Sikäläisessä maalaustyylissä käytetään koko spektriä. Jopa heittovarjot esitetään väreinä eikä harmaana kuten meillä. Sain green cardin ja olisin voinut jäädä sinne, mutta kaipasin takaisin pohjoismaiseen demokratiaan.”

Opettaminen lohkaisi suurimman osan Heikkerön ajasta arkisin, mutta hän maalaisi aina kaikki viikonloput ja juhlapyhät. 1990-luvun puolivälissä maalausten koko kasvoi. Isoin on yli 30 neliömetriä, ja sen valmistuminen vei kolme vuotta.

”Vuonna 1994 päätin maalata ensimmäisen ihmistä isomman työn, Under Construction and Structural Breakdown. En uskonut, että kukaan ostaisi sitä, mutta seuraavana vuonna näyttelyn viime hetkillä Kiasma osti sen. Sen jälkeen olen luonut uusia maailmoja suuressa koossa.”

Vuonna 2013 Heikkerö lahjoitti Kiasmalle 111 työtään, pääosan tuotannostaan. Niistä pidettiin näyttely 2015–2016. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on luopunut suurimmasta osasta opetustöitään ja keskittynyt maalaamaan.

”Lapsesta lähtien olen ollut hämilläni suurten kysymysten äärellä: mitä ovat maailma ja elämä. Niitä olen käsitellyt. Minun työni on uuden luominen, joka on tuhoamisen vastakohta. Se on aina vienyt myönteiseen suuntaan.”

Heikkerö sanoo, ettei ollut aikoinaan hippi vaan underground-taiteilija, mikä on eri juttu. Eikä hän ole koskaan ollut poliittinen. Zeniläisyydestä hän kiinnostui vasta 1990-luvulla. Georges Bataillen filosofian hän löysi Amerikassa.

”Minua kiinnostaa hänen ajatuksensa siitä, mikä erottaa ihmisen eläimistä. Hänellä tabut ja karnevaalitila ovat keskeisiä. Ja minun töissäni kuoleman ja seksuaalisuuden tabut ovat olleet aina keskeisiä. Bataille on avannut minulle maailmaa ja elämää.”