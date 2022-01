Tuure Kilpeläinen jättää Kaihon Karavaanin – Näin laulaja perustelee HS:lle päätöstä, jota on harkinnut pitkään

Tuure Kilpeläinen kertoo HS:lle ottavansa vastuun päätöksestä.

Muusikko ja musiikintekijä Tuure Kilpeläinen julkaisi maanantaina Instagram-tilillään tiedon, joka varmasti yllätti monet Kilpeläisen ja tämän yhtyeen Kaihon Karavaanin fanit.

”Täten ilmoitan, että Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää ensi kesän jälkeen pidemmälle tauolle”, Kilpeläinen kirjoitti pitkän tekstinsä aluksi.

Kirjoituksessa Kilpeläinen kertoi, että – rajoitusten niin salliessa – yhtye tekee konserttisalikiertueen vielä keväällä ja keikkailee kesällä festareilla. Sen jälkeen se lopettaa toimintansa nykyisessä muodossaan ainakin toistaiseksi, kun Kilpeläinen jättää yhtyeen. Kilpeläinen korosti myös, että päätökseen ei liity draamaa tai riitaa.

Omista tulevaisuudensuunnitelmistaan laulaja sanoi sen verran, että hän haluaa kokeilla jotain uutta.

”Minulle on vähitellen voimistunut olo, että täytyy katsoa mitä muuta täällä voisi tehdä. Luovan työn edellytys on, että antaa tilaa uudelle. Muutos on tässä kohdassa oikealta tuntuva ratkaisu, vaikka se pelottaa ja joka toinen päivä aiheuttaa sietämätöntä haikeutta”, Kilpeläinen kirjoitti.

HS:n puhelimitse tavoittama Kilpeläinen kertoo, että päätöstä tauolle jäämisestä on harkittu yli vuoden ajan.

”Minä otan tästä päätöksestä vastuun, tämä on lähtenyt minun aloitteestani. Karavaanin jätkät ovat joutuneet mukautumaan siihen päätökseen.”

Kilpeläinen sanoo pohtineensa jo pidemmän aikaa, että tauko Kaihon Karavaanin kanssa tehdystä musiikista voisi tehdä hyvää, jotta hän voisi tehdä jotain uutta ja erilaista.

”En halua, että mieleen jää kaihertamaan ajatus siitä, että olisi pitänyt kokeilla vielä jotain muuta”, Kilpeläinen sanoo.

Hän ei halua kommentoida vielä sen tarkemmin, minkä tyylistä musiikkia hän haluaa jatkossa tehdä ja tekeekö hän sitä soolotuotantona. Ennen kuin Kilpeläinen aloitti Kaihon Karavaani -yhtyeen kanssa vuonna 2010, hän julkaisi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana kolme soololevyä.

”En osaa vielä sanoa mitään varmaa. Pitää saada ensin pöytä putsattua nykyisestä. Siksi tulevasta on vielä liian varhaista puhua, vaikka ideoita on toki.”

Kaihon Karavaanin tulevaisuudesta Kilpeläinen ei osaa sanoa mitään varmaa. Hän kuitenkin toivoo, että voisi joskus tulevaisuudessa vielä palata yhteen bändin nykyisten soittajien kanssa. Vaikka kokoonpano jää siis nyt tauolle, ensi kesä ei ole välttämättä viimeinen kerta, kun Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani nähdään lavoilla.

”Riskihän tässä on se, että bändin jätkät sitoutuvat muihin asioihin. He ovat erittäin taitavia tekijöitä ja soittajia ja löytävät varmasti tekemistä muista inspiroivista kuvioista”, Kilpeläinen sanoo.

Hän ei myöskään aio asettua poikkiteloin, jos Kaihon Karavaani -yhtyeen jäsenet haluavat jatkaa musiikin tekemistä samalla yhtyeen nimellä toisen solistin kanssa. Yhtyeeseen kuuluva Kilpeläisen lisäksi rumpali Sampo Haapaniemi, kitaristi Rocka Merilahti, basisti Jarno T. Karjalainen, kosketinsoittaja Jiri Kuronen ja perkussionisti Aarne Riikonen.

12 vuotta toiminnassa ollut iskelmäyhtye tunnetaan muun muassa hittikappaleistaan Autiosaari, Valon pisaroita ja ¡Eloon!