Muusikko Jaakko Kuusisto on kuollut

Kuusisto kuoli Oulussa keskiviikkona 23. helmikuuta. Hänellä oli diagnosoitu aivokasvain kesällä 2020.

Säveltäjä, viulisti ja kapellimestari Jaakko Kuusisto kuoli keskiviikkona 23. helmikuuta Oulussa. Kuusistolla oli diagnosoitu aivokasvain kesällä 2020. Kasvain leikattiin samana vuonna. Vuoden 2022 alussa Kuusiston veli, viulisti Pekka Kuusisto kuitenkin ilmoitti hänen tilansa huonontuneen ja hänen joutuneen sairaalahoitoon.

Kuusisto syntyi Helsingissä 17. tammikuuta 1974 ja oli kuollessaan 48-vuotias. Hän syntyi musiikkisukuun: hänen isoisänsä oli säveltäjä Taneli Kuusisto ja isänsä säveltäjä Ilkka Kuusisto. Veljekset Jaakko ja Pekka alkoivat jo nuorena soittaa viulua ja heidät nähtiin esimerkiksi vuonna 1986 televisiossa Viuluviikarit musiikkimaassa -ohjelmassa.

Kumpikin veljeksistä menestyi sittemmin viulistina loistavasti. Koko perhe muutti poikien kanssa 1990-luvun alussa Yhdysvaltoihin, jotta nämä voisivat opiskella viulunsoittoa Indianan yliopistossa Bloomingtonissa Miriam Friedin oppilaina. Jo sitä ennen Jaakko Kuusisto oli jakanut Kuopion viulukilpailun voiton Pekka Kauppisen kanssa vuonna 1989 ja yltänyt, Kauppisen tavoin, kansainvälisen Sibelius-viulukilpailun finaaliin vuonna 1990. Seuraavan Sibelius-kilpailun vuonna 1995 voitti pikkuveli Pekka Kuusisto.

Näin Miriam Fried vertaili viulistiveljeksiä vieraillessaan Suomessa vuonna 1998: ”Pekka soittaa vaistomaisemmin, kun taas Jaakko on intellektuaalisempi ja tutkivampi luonne."

Pekka (vas.) ja Jaakko Kuusisto entisen opettajansa Miriam Friedin seurassa Naantalin musiikkijuhlilla kesäkuussa 1998.

Soitettuaan vuonna 1997 Brysselissä Queen Elisabeth -viulukilpailun finaalissa Jaakko Kuusisto sai puhelun Lahden kaupunginorkesterin ylikapellimestarilta Osmo Vänskältä, joka pyysi Kuusistoa tuuraamaan orkesterin virkavapaalle jäänyttä silloista konserttimestaria.

Siitä alkoi Jaakko Kuusiston monivuotinen työ Sinfonia Lahden konserttimestarina. Siinä tehtävässä hän oli soittamassa monella orkesterin merkittävällä levytyksellä ja oli osaltaan nostamassa Sinfonia Lahtea kansainväliseksi huippuorkesteriksi Osmo Vänskän johdolla.

Kuusisto soitti solistina muun muassa Sinfonia Lahden ja Vänskän levytyksellä Einojuhani Rautavaaran viulukonsertosta ja Kalevi Ahon Sinfonia concertantesta. Hän levytti solistina myös Uljas Pulkkisin Enchanted Garden -viulukonserton kapellimestari Susanna Mälkin ja Stavangerin sinfoniaorkesterin kanssa sekä J. S. Bachin viulukonsertot yhdessä Pekka Kuusiston ja Tapiola Sinfoniettan kanssa. Pianisti Folke Gräsbeckin kanssa hän levytti Jean Sibeliuksen varhaista kamarimusiikkituotantoa.

Viulistinuransa edetessä Kuusisto myös työskenteli yhä enemmän säveltäjänä ja kapellimestarina, kunnes vuonna 2012 jätti Sinfonia Lahden konserttimestarin tehtävät ja alkoi vapaaksi taiteilijaksi. Hän vieraili useiden suomalaisten ja ulkomaisten orkesterien kapellimestarina ja työskenteli vuosina 2005–2009 Oulu Sinfonian päävierailijana. Kuopion kaupunginorkesterin ylikapellimestarina hän työskenteli vuodesta 2018 alkaen.

Sinfoniaorkesterien ohella hän työskenteli myös oopperakapellimestarina ja johti varsinkin omien oopperoidensa esityksiä Savonlinnan oopperajuhlilla, Kansallisoopperassa ja Ilmajoen musiikkijuhlilla.

Säveltäjänä hän saavutti ehkä suurimman suosionsa oopperallaan Jää, joka perustuu Ulla-Lena Lundbergin Finlandia-palkittuun romaaniin ja jonka tilasi Kansallisooppera. Se kantaesitettiin tammikuussa 2019 ja Kuusisto ehti laatia teoksesta myös pienempien esiintyjäjoukkojen version, jota pystyttiin esittämään syksyllä 2020 koronaviruspandemian aikana.

Kuusisto saavutti suosiota myös aiemmilla oopperoillaan, Savonlinnan oopperajuhlille sävelletyllä koko perheen oopperalla Koirien Kalevala (2003) sekä Makuukamarioopperan (2009) ja Leirintäalueoopperan (2012) muodostamalla teosparilla ja Oskar Merikannosta kertovalla oopperalla Elämälle (2015).

Kuusiston teosluettelossa on noin 40 sävellystä, ja oopperoiden lisäksi hän sävelsi myös kamari- ja orkesterimusiikkia. HS:n haastattelussa joulukuussa 2019 britannialaisen The Who -yhtyeen säveltäjä ja kitaristi Pete Townshend ilmoitti Jaakko Kuusiston viulukonserton ”räjäyttäneen hänen tajuntansa” – Kuusisto sävelsi konserton vuonna 2012 viulisti Elina Vähälän tilauksesta. Kuusisto sävelsi myös piano-, fagotti-, trumpetti- ja sellokonsertot.

Oopperoissa ja konsertoissa Kuusisto olikin säveltäjänä omimmillaan.

”Minähän olen melodikko, ilman muuta”, Jaakko Kuusisto sanoi HS:n haastattelussa ennen Jää-oopperan ensi-iltaa tammikuussa 2019.

”Koen että minulla on oma tapa ja tyyli hahmottaa melodiaa ja harmoniaa. Liikun niillä alueilla missä tonaalisuus alkaa hämärtyä.”

Isänsä Ilkka Kuusiston tavoin Jaakko Kuusisto oli luotettu musiikkielämän ammattilainen, joka pystyi toimimaan monessa tehtävässä. Omien sävellystensä lisäksi hän oli luotettu sovittaja ja orkestroija. Hän orkestroi esimerkiksi Iiro Rantalan pianokonserton GismajAs sekä Apocalyptica-sellistien Eicca Toppisen ja Perttu Kivilaakson Indigo-oopperan. Näiden teosten esityksiä Kuusisto myös johti, Rantalan konserton kantaesityksessä ja levytyksellä, Indigon esitykset puolestaan Kansallisoopperassa, joka tilasi teoksen.

Iiro Rantala (takana) ja Jaakko Kuusisto toukokuussa 2016. Rantala on Kuusiston Lotta-isosiskon puoliso.

Kuusisto toimi myös taiteellisena johtajana: Tuusulanjärven kamarimusiikissa veljensä Pekan kanssa vuosina 1999–2006 ja Oulun musiikkijuhlilla 2013–2021.

Niin ikään Jaakko Kuusisto toimi luottamustehtävissä. Vuosina 2016–2019 hän oli Taideneuvoston jäsen ja vuosina 2016–2017 hän toimi valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen tähdänneen työryhmän puheenjohtajana. Keväällä 2021 hänet valittiin kuntavaaleissa kotikaupunkinsa Oulun kaupunginvaltuustoon Vihreiden listalta. Hänelle oli myös myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen viisivuotinen taiteilijaprofessuuri vuoden 2022 alusta alkaen.

Puolisonsa Maija Kuusiston kanssa Jaakko Kuusisto perusti Savonlinnaan venetaksipalvelun, jolla he kesäisin kyyditsivät Savonlinnan oopperajuhlien vieraita esityksiin. ”Veneilemme kesät, ja minulle taisi vain pälkähtää viime kesänä päähän, miten hauskaa olisi ajaa oopperavieraita veneellä ja kertoa vaikka samalla jotain oopperoista”, Jaakko Kuusisto kertoi kesällä 2019 oululaisen Forum24-lehden haastattelussa.

Maija Kuusisto on Jaakko Kuusiston toinen puoliso, jonka hän tapasi Oulu Sinfonian kautta: tämä työskentelee Oulu Sinfonian intendenttinä. Aiemmasta liitosta Jaakko Kuusistolla on kaksi lasta.

Jaakko Kuusisto johti vuonna 2013 Porissa Täällä Pohjantähden alla -elokuvaan säveltämästään musiikista kootun orkesterisarjan.

Pekka (vas.) ja Jaakko Kuusisto Tuusulanjärven kamarimusiikkifestivaalin taiteellisina johtajina vuonna 1999.

Kesäkuussa 2017 Naantalin musiikkijuhlilla kuultiin Stingin teoksia Jaakko Kuusiston sovituksina. Niitä soittivat Lenni-Kalle Taipale (vas.), Marzi Nyman, Rami Eskelinen, Hannu Lepola, Joonatan Rautio ja Jaakko Kuusisto.

Jaakko Kuusisto johti orkesteria Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan päätapahtumassa Oulussa joulukuussa 2017.

Veljekset Pekka ja Jaakko Kuusisto isänsä Ilkan (kesk.) seurassa.