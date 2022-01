Suomeen vuonna 1970 muuttanut itävaltalaissyntyinen säveltäjä teki laajan tuotannon. ”Minulle on tullut entistä selvemmäksi, että musiikki on paljon enemmän kuin taidemuoto”, hän sanoi vuonna 2007.

Säveltäjä Herman Rechberger kuoli tiistaina 11. tammikuuta 2022, hänen vaimonsa Soile Rechberger kertoi sosiaalisessa mediassa. Herman Rechberger oli 74-vuotias, syntynyt Itävallan Linzissä 14. helmikuuta 1947.

Rechberger opiskeli graafista suunnittelua ja kitaransoittoa synnyinkaupungissaan Linzissä. Kitaraopinnot jatkuivat Zürichissä ja Brysselissä.

Suomeen hän muutti vuonna 1970 ja alkoi opiskella Sibelius-Akatemiassa kitaran- ja huilunsoittoa sekä säveltämistä. Hän valmistui Akatemiasta 1976 ja oli seuraavana vuonna perustamassa Korvat auki -yhdistystä, jonka avulla ajan nuoret säveltäjät pyrkivät saamaan teoksiaan julki. Rechberger työskenteli tuohon aikaan myös Yleisradion musiikkitoimittajana ja oli Yleisradion kokeilustudion taiteellinen johtaja vuosina 1979–1984.

Säveltäjänä Rechberger otti vaikutteita laajasti, ja esimerkiksi 60-vuotishaastattelussaan vuonna 2007 hän kertoi vaikuttuneensa afrikkalaisista voodoo-rituaaleista.

”Minulle on tullut entistä selvemmäksi, että musiikki on paljon enemmän kuin taidemuoto. Se on syvä elämänkatsomus. Koen, että kynä kädessä säveltäminen ei ole enää niin tärkeää kuin joskus aikaisemmin. Usein on paljon mielekkäämpää tehdä musiikkia vapaasti itse soittamalla”, hän sanoi tuolloin.

Rechbergerin musiikissa kuului kaikuja eri aikakausilta ja alueilta. Hän sävelsi laajan tuotannon, johon kuuluu niin oopperoita, soitinsävellyksiä kuin radiofonisia teoksia. Hän muun muassa sävelsi …nunc et semper… -teoksen ensimmäiseksi osaksi kolmen säveltäjän Aika ja uni -oopperatrilogiaa, joka esitettiin 2000-luvun alussa Savonlinnan oopperajuhlilla. Toisen ja kolmannen osan sävelsivät Olli Kortekangas ja Kalevi Aho.

Rechbergerin teosluettelossa on myös kolme sinfoniaa, jotka kaikki valmistuivat 2000-luvun alkuvuosina.