Kun ”pyörryttävän upeiksi” kuvatut Kuvataide­akatemian uudet tilat avattiin, opiskelijat järjestivät mielen­osoituksen: Talossa on niin hankala opiskella, että he pitävät itseään ”ulkopuolisina haitta­tekijöitä”

Monet opiskelijat ovat vuokranneet työhuoneita, koska syksyllä Sörnäisissä avautuneen Mylly-rakennuksen tilat ovat hälyisiä ja ahtaita taiteentekemiseen.

Kolme opiskelijaa astuu Kuvataideakatemiaan ja vitsailee keskenään.

”Tää on kielletty tila, älä tuu tänne.”

He astuvat hissiin.

Keskellä kohoaa koko rakennuksen korkuinen ”valopiha”, julkinen tila, jota halkovat ristikkäin kulkevat portaat.

Sopivasta kulmasta katsoessa ne muodostavat x-kirjaimen, Taideyliopiston logon.

”Pyörryttävän upeat tilat”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén kuvaili uutta rakennusta, kun se avautui syyskuussa. Hetki oli juhlallinen: vuosiksi väistötiloihin Vallilaan sijoitettu taidekoulu sai vihdoin oman talon. Opettajien kerrottiin antaneen ”ihanaa palautetta”.

Päämääränä oli tehdä tiloista mahdollisimman muunneltavat.

Valopiha on suunniteltu yhteisölliseksi: siellä voi kokoontua ja opiskella. Pihalla taas on ”kehys, jonka sisällä voi rakentua kaikenlaista yllättävää”, pääarkkitehti Asmo Jaaksi JKMM-arkkitehdeiltä sanoi Arkkitehtiuutisille joulukuussa.

Valosuunnittelun opiskelija Lyydia Johansson johdattaa Myllyn kiisteltyihin tiloihin.

Opiskelijat eivät kuitenkaan ole olleet erityisen haltioissaan. He järjestivät avajaisissa hiljaisen performanssin, jossa jakoivat tekstilappuja osallistujille. Lapun mukaan opiskelijat välttelevät koulurakennusta, koska kokevat olevansa ”ulkopuolisia haittatekijöitä”.

Valosuunnittelun maisteriopiskelija Lyydia Johansson johdattaa yläkertaan.

Taukotilat, ”kohtaamot”, sijaitsevat jokaisen kerroksen aulassa, keskellä kulkureittiä.

Yhteisöllisyys ja yllätyksellisyys tarkoittavat erityisesti sitä, että tilassa kaikuvat sekalaiset äänet.

”Kun on oltu tauolla kohtaamossa, meille on tultu sanomaan, että voitteko olla hiljaa”, Johansson sanoo.

Toisen kerroksen seinä on teipattu täyteen lappuja, jossa kritisoidaan taideopiskelun tulevaisuutta. Lapuissa julistetaan, että rakennus on Taideyliopiston ja JKMM:n esittelykohde, jossa opiskelijat ovat vain osa sisustusta.

Taukotilat sijaitsevat avoimissa auloissa.

Useat Taideyliopiston Helsingin Sanomien haastattelemat opiskelijat ovat sitä mieltä, että uudet tilat vaikeuttavat opiskelua.

”Herää kysymys, kenelle tämä on rakennettu: opiskelijoita varten vai sitä varten, että kuka vain saa tulla katsomaan Suomen kalleinta taidekoulutusta”, Johansson sanoo.

Yksityisyyden puute on aiheuttanut monia ongelmia. Yleisissä tiloissa kulkee jatkuvasti ihmisiä, ja taideteoksia on jouduttu siivoamaan käytäviltä.

Monet opiskelijoiden kokemista harmeista ovat toki johtuneet alkukankeudesta: Kalusteita on puuttunut. Ilmastointi ei ole toiminut toivotusti. Kulkuluvissa on ollut säätämistä.

On kuitenkin asioita, joita on hankalaa säätää. Neliöitä tuntuu olevan liian vähän.

11 200 neliömetrissä, hieman Kiasmaa pienemmässä tilassa, opiskelee Kuvataideakatemian lisäksi Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelu sekä lavastus.

Käytävä vie uudesta Mylly-rakennuksesta suoraan vanhaan Teatterikorkeakoulun Kookos-rakennukseen. Yhdessä ne muodostavat Sörnäisten kampuksen, jossa opiskelee noin 560 perustutkinto-opiskelijaa. Kuvataideakatemialla on noin 250 opiskelijaa.

Taideyliopistoon kuuluu myös Sibelius-Akatemia, joka sijaitsee Töölössä.

Opiskelijat eivät ole huolineen yksin. Maalaustaiteen professori Tarja Pitkänen-Walter suhtautuu tiloihin ”aika kriittisesti”.

Maalaustaiteen tilanne on hänestä huonoin, sillä opiskelijat eivät erityisesti tarvitse uuden kampuksen mukanaan tuomia teknologisia parannuksia. Tärkeämpää on yksityisyys ja riittävä määrä työtilaa.

”Tilalta edellytetään, että on rauha syventyä. Kaikki, joka estää keskittymistä, voi laskea työn tasoa”, Pitkänen-Walter sanoo.

Maalausta opiskelee yli 80 opiskelijaa. Yli 60:llä heistä on oikeus omaan koulun tarjoamaan työtilaan – oikeus lakkaa, jos ei valmistu ajoissa – mutta monet eivät ole käyttäneet sitä.

Syksyllä kymmenkunta opiskelijaa vuokrasi itse paremmin soveltuvat tilat koulun ulkopuolelta. Kevätlukukaudelle tiloja on järjestelty uudelleen, mutta edelleenkin muutamat työskentelevät muualla.

Opintoihin kuuluvia viikoittaisia seminaareja on toisinaan jouduttu järjestämään koulun ulkopuolella, koska vapaata tilaa keskustelevalle opiskelijaryhmälle ei ole löytynyt.

Opiskelijat eivät voi juuri vaikuttaa tilojen valaistukseen ja osa valaisimista on säädetty työskentelyn kannalta häiritsevästi. Varastotilaa ei riitä aina edes pienille teoksille.

”Opiskelijat laittavat rättejä ja kankaita roikkumaan, että saisivat suljettua tilaa”, Pitkänen-Walter sanoo.

Tilat ovat alkaneet vaikuttaa ilmaisuun. Maalausten koot ovat pienentyneet.

”On paljon opiskelijoita, jotka tekivät tosi isoja teoksia aikaisemmin, mutta nyt ei vain pysty”, Pitkänen-Walter sanoo.

Karoliina Korvuo (vas.) muuttaa työpistettään yhdessä Salla Vallen kanssa.

Tila-aikataiteen opiskelijat Karoliina Korvuo ja Salla Valle ovat muuttamassa toisessa kerroksessa. He kantavat Korvuon tussitaulua uuteen työtilaan. Kevätlukukaudella valmistellaan opinnäytetyönäyttelyjä.

Ison työtilan ikkunoista näkyy Hanasaaren voimalaitoksen musta hiilivuori. Tila on jaettu seitsemään osaan pari metriä korkeilla puuseinillä. Korvuon sopessa työskentelee myös kaksi muuta opiskelijaa.

Korvuota mietityttää, miten avoimessa tilassa voi työskennellä häiriöittä. Moni on ollut ”avokonttorimeiningistä” hämillään.

”Harva tekee ryhmätöitä, joissa avoin tila palvelisi jotenkin.”

Opiskelijat sanoivat jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa hankkeesta vastaaville, että avoimessa tilassa työskentely voi toimia joissain kouluissa, mutta ei Kuvataideakatemiassa.

Opettajat ja koulun ulkopuoliset taiteilijat käyvät työtiloissa studiovierailuilla, mutta nyt keskustelu on vaikeaa, koska kaikista omaan työhön liittyvistä asioista ei ole luontevaa puhua isossa tilassa.

Ei ole myöskään paikkaa soittaa puheluita häiritsemättä muita.

Performanssien tekijät ovat alkaneet rajoittaa harjoitteluaan. Vaikka esityksiin liittyy kovaan ääneen puhumista ja paljon liikettä, nyt harjoitteluvaiheessa teoksia vain luetaan hiljaa.

Sörnäisten rantatielle avautuvan Kuva/Tila-gallerian teokset ottavat kantaa uuteen taloon. Jaakko Pietiläisen teoksessa Rakastan uutta toppatakkiin kiinnitetty mekaaninen hanska hankaa tummaa jälkeä seinään.

Opiskelijat ovat kokeneet, että näinkään suuria jälkiä ei saisi taloon jättää.

Viime vuonna eräät opiskelijat olivat piirtäneet taululiidulla seinään. Teot oli nähty valvontakamerakuvissa ja opiskelijoilta oli jäädytetty kulkuluvat muutamaksi päiväksi.

Monet opiskelijat puhuvat tapauksesta edelleen. Heitä mietityttää, mikä taidekoulussa on sallittua, jos liidulla ei saa piirtää seinään. Heille ei myöskään ole kerrottu, missä kaikkialla on turvakameroita kuvaamassa.

Terassi avautuu Sörnäisten rantatielle.

Taideyliopiston rehtorin Kaarlo Hildénin mukaan Myllyn idea on, että pintoja saa käyttää taiteeseen. Oleellista on kuitenkin varmistaa, ettei muiden taidetta tai työskentelyä häiritä. Myös kulkuväylät on tärkeä pitää turvallisina. Tilassa on paljon portaita, joten on aina riski, että joku liukastuu tai kompastuu.

”Me toisaalta haluamme, että spontaania taiteen tekemistä voisi tehdä, mutta meidän täytyy luoda pelisäännöt sille, että miten se tehdään”, Hildén sanoo.

Myllyn suunnittelussa on yritetty minimoida kaikki tulevaa käyttöä estävät asiat. Päämäärä olisi Hildénin mukaan, että tilaa voitaisiin käyttää taiteentekoon myös sadan vuoden päästä. Periaate on, että tilat muokataan käyttäjän mukaan.

”Voin kuvitella, että tässä voi olla myös sellaista turhautumista, kun joudutaan ikään kuin etsimään ratkaisuja tiloihin.”

Hänestä kitkaa käyttöönotossa on lisännyt epäonninen aloitusaika: joudutaan toimimaan osittain etänä, jolloin ”elävä vuorovaikutus” jää puolitiehen.

Arkkitehti Asmo Jaaksi taas sanoi Ylelle, että tilat piti toteuttaa tehokkuuden ja säästämisen ehdoilla.

Akatemian tilat eivät Hildénin mukaan ole vähentyneet, mutta toimistotyöhön liittyviä neliöitä on karsittu. Nyt koulussa selvitetään, ovatko tiloihin tehdyt painotukset oikeita.

Hildénin mukaan kaikille avoimissa tiloissa tarvitaan kameravalvontaa, jotta esimerkiksi taideteokset pysyvät turvassa. Kulkuluvin suljetut työskentelytilat eivät ole kameravalvonnassa.

”Varmaan tiedotuspuolessa on sitten epäonnistuttu, jos opiskelijat eivät ole olleet tietoisia näistä.”

Opiskelijoiden suljettu taukotila sijaitsee vanhan myllysiilon kyljessä.

Valopihan portaisiin on piirretty liidulla kukkanen. Seinäpiirrokset lisääntyvät, kun lähestyy ainoaa opiskelijoiden yksityistä taukotilaa. Viidennen kerroksen reunahuoneessa on opiskelijoiden toivomaa rauhaa, mutta vain kouralliselle ihmisiä kerrallaan. Myös Taideyliopiston ylioppilaskunnan pitää mahtua toimimaan siellä.

Taukotilan vierestä pääsee suurelle terassille, joka on on lumen peitossa.

Hiljaista on myös maatason toisessa ulkotilassa. Ulkopuolisilta suljettua veistopihaa rajaavat Myllyn uudispuolen työpajatilat ja rakennusvaiheessa kunnostettu vanha teollisuusrakennus.

Pihaa päästään käyttämään nyt enemmän, kun opiskelijat ovat vihdoin saaneet tulityöluvat rakennuksen omistajalta Veritas Eläkevakuutukselta. Metalli- ja kivitöitä pitää tosin talvella työstää sään armoilla.

Sisäpihaa pääsee vihdoin käyttämään työskentelyyn, kun opiskelijoille myönnettiin tulityöluvat.

Taideyliopistolla on pitkä, 25 vuoden vuokrasopimus Myllyyn.

Veritas on ainoastaan sijoittaja ja omistaja. Yhtiö on osallistunut rakennuksen kahden vuoden takuuseen liittyviin korjauksiin, kuten ilmanvaihdon säätöön. Kesällä tehdään joitain lattiakorjauksia.

Muut muutokset ovat Taideyliopiston vastuulla.

”He muokkaavat sen itse sellaiseksi kuin haluavat. Tulevat opiskelijat jättävät jälkensä sinne”, Veritaksen rakennuttajapäällikkö Jarkko Saari sanoo.

Portaikkoon on piirretty kukkanen.

Useita muutoksia on jo tehty. Maalaustaiteilijat saavat väljyyttä, kun osa projektitiloista muutetaan opiskelijatiloiksi, joihin levytetään betoniseinää teosten kiinnitystä varten.

Opettajatkin ovat vapauttaneet alkuperäisistä neliöistään työtilaa opiskelijoille.

”Jos opiskelijoilla ei ole tiloja, yhteisöllisyyttä ei saavuteta”, taidejohtamista opiskeleva Sini Kaartinen sanoo.

Kaartinen aloitti vuoden alussa Taideyliopiston hallituksessa opiskelijaedustajana. Sitä ennen hän toimi Taideyliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana.

Jatkossa on tarkoitus, että tiloihin liittyviä ongelmia käydään läpi työryhmässä. Helmikuussa pidetään jälleen opiskelijoiden kuulemistilaisuus, jossa puhutaan esimerkiksi aulojen muokkaamisesta.

Budjettiin on varattu rahaa muutoksiin, joista isoimmat tehdään kesällä. Ainakin valaistusta säädetään ja akustiikkaa parannetaan.

Kaartisen mielestä kannattaa myös pitää mielessä, mitkä asiat ovat uudella kampuksella parantuneet. Nyt on käytössä ovat esimerkiksi uudenaikaiset studiot ja 3d-tulostimet.

”Mitä ihannoidaan vanhasta ja mikä on tulevaisuuteen menemistä? Missä menee ne rajat?”

Katutasossa on suuret galleriatilat. Etualalla osa Tuomas Lehtomaan teoksesta Tikapuut ja tai/and or tend -ing.

Nyt käyty keskustelu muistuttaa toisen taidealan korkeakoulun Aalto-yliopiston opiskelijoiden näkemyksiä Väre-rakennuksesta syksyllä 2020. Taideopiskelijat valittivat, että uusi rakennus on esimerkiksi liian avoin.

Rehtori Hildénistä on tärkeää, että jatketaan puhetta taidekoulutuksen ja kulttuuripolitiikan tulevaisuudesta. Kuvataideakatemian päämäärä on kouluttaa opiskelijoita yhteiskunnallisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi.

”Vaikka en ole iloinen siitä, että heillä on kriittisiä kokemuksia, se, että he tuovat ne esille ja haluavat herättää keskustelua, on minusta hienoa. Se on ihan juuri se, mitä heidän pitääkin tehdä.”

Vaikka seinien piirtämisestä syntyi selkkaus, aulan pylväissä käydään jo pienimuotoista taiteellista keskustelua. Betonipylväisiin on kiinnitetty ruusun kuva. Yhdessä käsinkirjoitetussa liimalapussa kehotetaan: ”Sulje silmäsi.”