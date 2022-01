Improvisaation löytyminen oli näyttelijä Sari Havakselle vapauttavaa: ”Pääsi siitä kahleesta, että nainen on pelkästään itkevä räkäpallo”

Näyttelijä Sari Havas on tehnyt uransa freelancerina, ja pysyvin yhteisö on ollut improvisaatioteatteri Stella Polaris, jo yli 30 vuotta.

Freelancerius on opettanut Sari Havakselle epävarmuuden sietämistä. ”Elämä on aina ollut tilkkutäkkiä.” Ensi kesänä hän näyttelee Porissa Kirjurinluodon kesäteatterin Gabriel tule takaisin -esityksessä.

”Ensin on avattava tulppa”, Sari Havas sanoo heti haastattelun alkuun.

Havas on nimittäin vihainen ja surullinen. Syy on sama kuin kaikilla taiteentekijöillä ja erityisesti freelancereilla juuri nyt.

”Esittävän taiteen alan ihmiset eivät saa rajoitusten takia tehdä töitä. Nuorilta opiskelijoilta menee mahdollisuus harjoitella, ja juuri valmistuneet kokevat heti työttömyyden”, Havas sanoo.

Hän puhuu kokemuksesta: kaksi hänen ja ex-puoliso Pertti Sveholmin yhteisistä lapsista on suunnannut näyttelijän uralle. Asta Sveholm valmistui juuri, ja Akseli Sveholm opiskelee näyttelijäksi.

On koronasulku Havakseen itseensäkin vaikuttanut.

”Koko ajan pelottaa, kun puhelin soi, että asiat peruuntuvat tai siirtyvät. Ei voi olla ollenkaan varma, että siirtyneet asiat tapahtuvat ollenkaan. Eivätkä teatteritalot voi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia, koska siirtyneitten esitysten suma pitää purkaa ensin. Sittenhän minä olenkin jo eläkkeellä ja loppu-ura menikin ohitse”, Havas suree.

Kaikki työt eivät onneksi ole peruuntuneet. Havas pitää esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutuksia, jotka ovat olleet mahdollisia myös etänä.

Havas on ollut koko uransa freelancer. Se on opettanut epävarmuuden sietämistä. ”Elämä on aina ollut tilkkutäkkiä, siksi tämä ei ehkä ollut ihan niin kauhea katastrofi.”

Hän on myös laajentanut repertuaariaan tietoisesti. Havas on kirjoittanut näytelmiä, komedialliset Terapian tarpeessa (2015) ja Terapian tarpeessa jälleen (2019). Suositut esitykset ovat kiertäneet Suomea yli 300 kertaa. Havas itse esiintyi osassa yhdessä Pauliina Hukkasen kanssa.

”Esitimme Terapian tarpeessa jatko-osaa viime syksynä Fuengirolassa, ja kaikki halukkaat eivät mahtuneet katsomaan. Lupasimme mennä takaisin helmikuussa. Saa nähdä, pääsemmekö.”

Korona-aikana Havas on kirjoittanut Stella Polaris -kollegansa Outi Mäenpään kanssa komediallista draamasarjaa. Sarjan kohtalo on vielä auki, eikä tuotantopäätöstä ole.

”Kilpailu on kovaa. Freelancerille on siksi tärkeää laajentaa ammatillisia ympyröitään.”

Teatterikorkeassa Jouko Turkan valtakaudella opiskelleen Havaksen kurssitovereista osa meni valmistuttuaan perustamaan Q-teatteria, toiset perustivat improvisaatioteatteri Stella Polariksen. Havas liittyi valmistuttuaan uunituoreeseen Stella Polarikseen. Ryhmä on ollut hänelle tärkeä henkinen johtotähti runsaat 30 vuotta.

Improvisaation löytyminen oli vapauttavaa.

”Pääsi siitä kahleesta, että nainen on pelkästään itkevä räkäpallo. Kun valmistuin koulusta, katsoin aina, että jaaha, missä kohdassa käsikirjoitusta rooliin tulee se pakollinen itkukohtaus. Improssa sai olla muutakin.”

Alussa improvisaatioon heittäytyminen vaati paljon harjoittelua.

”Piti tulla tietoiseksi omista estoistaan, kuunnella itseään ja sanoa ääneen sen, mitä mieleen nousee. Improvisaatio on opettanut minulle kaikista eniten elämässä erilaisten näkökulmien hakemista, notkeutta ja läsnäoloa.”

Stella Polariksen ohella Havas on työskennellyt useissa teattereissa, vuodet Ryhmäteatterin produktioissa ovat rakkaimpia, siellä hän kohtasi myös ensimmäisen miehensä Pertti Sveholmin.

Havas esiintyi muun muassa Ryhmiksen legendaarisen Taru Sormusten herran kakkoskesässä vuonna 1989 hobitti Roosan roolissa ja Raila Leppäkosken viisituntisen Karamazovin veljesten (1994) Grushenkana. Ensimmäinen iso tv-rooli oli Puhtaissa valkeissa lakanoissa (1993–1996).

Nuoruutensa Oulussa viettänyt Havas pääsi jo lukiolaisena avustamaan Oulun kaupunginteatterissa jazztanssiryhmän kautta.

”Se oli ihanaa. Hain Annie mestariampujan tanssi- ja lauluryhmään. Kun minulle soitettiin, että pääsen mukaan, valuin sohvalta onnesta.”

Teatterikorkeaan hän haki kuusi kertaa, ensimmäisen kerran jo lukiolaisena.

”Kokeet olivat samana päivänä kuin ylioppilaaksi valmistuminen. Minulta kysyttiin haastattelussa motivaatiokysymys: kumpaan menet, kokeeseen vai kotiin juhlimaan ylioppilaaksi tuloa? Onneton vastasin, että menen kotiin juhlimaan”, Havas muistelee.

Sillä, että ensimmäinen pyrkimiskerta ei tärpännyt, oli myös valoisa puolensa: Havas löysi rakastamansa ranskan kielen ja kulttuurin.

”Lähdin ylioppilaaksi valmistuttuani vuodeksi Pariisiin au pairiksi. Olin maailman yksinäisin ihminen ja kaipasin Suomeen. Asuin vessan kokoisessa ullakkohuoneessa, ja perheen vanhemmat olivat hyvin etäisiä.”

Havaksen sydän jäi kuitenkin Ranskaan, ja nykyään hänellä on kakkosasunto Provencessa.

”Provencessa kieli, ruoka, luonto ja kulttuuri hivelevät aisteja. Se kaikki tarjoaa hengen ravintoa, mikä on myös minun työni niin kouluttajana kuin näyttelijänä.”