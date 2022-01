Yllättäen löytynyt kaitafilmi näyttää Kaliforniassa järjestetyn Altamont-jättifestivaalin, jonka aikana tapahtui murha ja jota pidetään hippiaikakauden loppuna.

Mitä tapahtui aikoinaan niille valokuville tai kaitafilmeille, jotka vietiin kehitettäviksi – mutta joita ei koskaan haettu?

Yksi vastaus tähän entisaikaiseen kysymykseen on: hylätty filmi digitoitiin vuosikymmenten päästä Yhdysvaltain kongressin kirjastossa ja havaittiin ennen näkemättömäksi löydöksi.

Näin kävi Kaliforniassa pahamaineisen kuuluisalla Altamont-festivaalilla vuonna 1969 kuvatulle kahdeksan millimetrin kaitafilmille, joka löytyi yllättäen kongressin kirjaston kokoelmista.

Löydöstä kertoi kirjaston filmiosaston päällikkö Mike Mashon blogikirjoituksessaan 4. tammikuuta.

Katso löytynyt filmi alta. Video on katsottavissa myös kirjaston arkiston sivuilla.

26 minuuttia pitkällä filmillä nähdään esiintymässä The Rolling Stones, Carlos Santana, Jefferson Airplane, Flying Burrito Brothers ja Crosby, Stills, Nash and Young.

Innostusta harvinaisesta löydöstä on hillinnyt hieman vain se, että tallenteella ei ole ääntä.

Altamont-festivaalin on sittemmin katsottu lopettaneen hippiaikakauden – täydellisenä vastakohtana muutamaa kuukautta aiemmin juhlitulle rauhan ja rakkauden Woodstockille. Yksipäiväinen Altamont on tullut tunnetuksi väkivaltaisuuksistaan ja yleisestä kaaoksesta 300 000 katsojan väkijoukossa.

Festivaalille järjestystä pitämään oli palkattu Helvetin enkeleiden paikallisosastoa – sillä seurauksella, että jengiläiset olivat väkivaltaisia sekä esiintyjiä että katsojia kohtaan. Rolling Stonesin keikan aikana yksi Helvetin enkeleistä puukotti kuoliaaksi 18-vuotiaan asetta kantaneen katsojan Meredith Hunterin.

Kolme muutakin katsojaa kuoli: kaksi jäi auton alle ja yksi hukkui.

Esiintyjätkään eivät olleet turvassa: Mick Jaggeria muun muassa lyötiin naamaan heti yhtyeen saavuttua paikalle.

Vuonna 1970 julkaistussa Albert ja David Maysles’n sekä Charlotte Zwerinin dokumenttielokuvassa Gimme Shelter on paljon kuvaa Altamont-festivaalilta, ja siinä näkyy myös Hunterin puukotus.

Kun Mike Mashon kuuli löytyneistä filmikeloista, jotka oli merkitty tunnisteella ”Stones in the Park”, Stonesit puistossa, hän luuli niitä ensin tallenteeksi Stonesien heinäkuun 1969 Lontoon-konsertista. Pian selvisi, että kuvat olivat Altamont-festivaalilta – eikä filmiä ole käytetty lainkaan Gimme Shelterissä.

Väkivaltaisuuksista tai puukotuksesta löytynyt filmi ei Mike Mashonin mukaan paljasta mitään uutta.

”Mutta se on ehdottomasti uusi perspektiivi -- ja hieno löydös ajasta, paikasta ja tapahtumasta”, Mashon tiivisti The Washington Postin haastattelussa.

Filmilöydös oli kahdella kelalla, ja on luultavimmin jonkun lavan sivussa seisseen kotikäyttöön tarkoitetulla kameralla kuvaama. Kuka kuvaaja oli, ja miksi hän ei koskaan hakenut filmiä kehityksestä, ei ole tiedossa.

”Jos omistaja ilmaantuu, olisimme tietenkin kiinnostuneita kuulemaan siitä. Mutta sikäli kuin tiedämme, filmi on hylätty”, Mike Mashon kertoi The Washington Postille.

Filmikelat oli jätetty Palmer Films -nimiseen yhtiöön, joka lopetti toimintansa 1990-luvun puolivälissä. Silloin yhtiön nauhavarasto siirtyi Rick Prelinger -nimiselle elokuvien arkistoijalle ja tutkijalle, jonka laaja kokoelma siirtyi vuonna 2002 kongressin kirjastolle.

Kirjasto on siitä lähtien työskennellyt editoidakseen ja julkaistakseen filmejä. Altamont-festivaalin kelat löytyivät helmikuussa 2020, juuri ennen koronapandemiaa.

Keloista toinen on kuvattu päivällä ja toinen illalla. Päivällä kuvatussa näkyvät Santana yhtyeineen, The Jefferson Airplane, Crosby, Still, Nash and Young ja The Flying Burrito Brothers.

Filmillä näkyy lähikuvaa bändien jäsenistä, Helvetin enkelien jatkuvaa ”järjestyksenpitoa” ja jammailevia katsojia. Lisäksi Mick Jaggerin ja Keith Richardsin nähdään hengailevan taka-alalla.

Illalla kuvatulla filmillä näkyy, vaivoin, Rolling Stonesin keikka. Kuvanlaatu on huono, Mick Jagger näkyy osittain hämärän keskeltä. Valo kiiltelee rumpali Charlie Wattsin symbaaleista. Helvetin enkelit kulkevat lavalla edestakaisin.

Lavan edessä näkyy muutamia huolestuneen näköisiä faneja, mutta suurin osa kuvasta on epäselvää.

Mike Mashon sanoi uskovansa, että löytynyt filmi näkyy tulevaisuudessa monissa rock-dokumenteissa.

”Se on liian hyvä. Se on todella hienoa aineistoa. Kuka ikinä sen kuvasikin, teki hienoa työtä.”