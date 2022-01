Haihatteleva parikymppinen haaveilee avioliitosta vanhemman miehen kanssa, koska tällä on suihku: Tove Ditlevsenin elämäkerta käsittelee humoristisesti nuoren naisen elämää

Haihattelevan tytön ympärillä Eurooppa valmistautuu toiseen maailmansotaan.

Omaelämäkerta

Tove Ditlevsen: Nuoruus (Ungdom). Suom. Katriina Huttunen. S&S. 191 s.

Nuoren tytön kehittymistä kirjailijaksi ovat kuvanneet niin Lucy Maud Montgomery kuin Pirkko Saisiokin, ja nyt luettavissa on yksi elämänkatkuinen kuvaus lisää.

Tanskalaisen Tove Ditlevsenin (1917–1976) omaelämäkerrallisen Kööpenhamina-trilogian toisessa osassa on siirrytty suoraan Lapsuus-aloituksesta eteenpäin, 1930-luvun loppupuolelle.

Alle kaksikymppinen kertoja aloittelee nyt työelämää ja kotoa irtautumista.

Jos Lapsuuden tunnelma oli synkkä, jopa traaginen, nyt ollaan enemmän surrealistisen huumorin alueella.

Niin nuoruuden vimmainen energia vaikuttaa: epävarmuudesta huolimatta Tove-kertoja tuntee itsensä voittamattomaksi.

Siksi hän voi nauraa vastoinkäymisillekin, kuten toistuville potkuille töistä, huonoille hampaille ja kylmille vuokrahuoneille, joissa pitää nukkua takki päällä.

Maailmantilanne on toki synkkä: Hitler nousee valtaan Saksassa, miehittää Itävallan, ja lopulta Englanti julistaa sodan Saksalle.

Tove-kertojalle paljon tärkeämpää on kuitenkin se, mitä tapahtuu hänen sisällään, ja miten saada se vähitellen ilmaistua myös muille.

Huolimatta siitä, että isä on sanonut, että runous on miesten hommaa, hän harjoittelee lakkaamatta kirjoittamista, havaintojen ja tunteiden muuntamista säkeiksi. Yhdenlaista treeniä on tilapäärunojen kirjoittaminen syntymäpäiville ja rippijuhliin.

Samalla hän odottaa malttamatta sitä, että täyttää kahdeksantoista ja pääsee muuttamaan pois kotoa, huoneeseen jonka oven saisi kiinni.

Toinen merkittävä aihe elämässä ovat miehet.

Kertojan rasittava mutta nyt yllättävän rakastavasti kuvattu äiti koettaa työntää 15-vuotiasta tyttöä kihloihin kenen tahansa kanssa, ja ystävätärkin painostaa hankkiutuman eroon neitsyydestä: Helvetin ihanaa, oli Ruth sanonut, ja hän oli vasta kolmetoista.

Niinpä vieressä viipyvät vähän aikaa niin Erling kuin Kurt, Albert ja Aksel, jonka kanssa mennään kihloihinkin.

Poika osoittautuu kuitenkin huijariksi, ja ensi yhdynnän jälkeen tiet eroavat, kaikkien helpotukseksi.

Toisenlaista yhteyttä Tove kokee tapaamiinsa vanhoihin miehiin, joilla on suuret kirjahyllyt.

On lievästi pedofiilimainen Krogh, joka lainaa luettavaksi Baudelairen Pahan kukkia, ja Viggo F. Møller, jonka kanssa Tove menisi mieluusti naimisiin, sillä hän toimittaa kirjallisuuslehteä, ja hänen asunnossaan on suihku.

Paljon Nuoruuden lumosta perustuu tällaisiin absurdeihin rinnastuksiin, jotka kuvaavat hyvin kertojan kehitysvaihetta, lapsekasta itseensä kietoutumista. Kirjoittavalle ihmiselle oma sisin on tavallistakin erillisempi.

1960-luvulla trilogiansa kirjoittanut Ditlevsen kertoo elävästi kuitenkin myös maailmasta sen ympärillä. Siinä 15-vuotiaat teitittelevät toisiaan, nuorukaiset lähtevät Espanjan sisällissotaan ja vuokraemäntä kuuluu natsipuolueeseen.

Lopulta Toven ensimmäiset runot julkaistaan Vild Hvede -lehdessä, sitten myös esikoiskokoelma Pigesind (Tytön mieli) 1939. Siihen, ihmeeseen, loppuu Nuoruus.

Silloin loppui varmasti myös sen kertojan nuoruus. Alkoi toinen maailmansota, jonka jälkeen kaikki oli toisin, myös Kööpenhaminassa.