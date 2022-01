Ronnie Spector tunnetaan 1960-luvulla suosituksi nousseen The Ronettes -yhtyeen keulahahmona.

Yhdysvaltalaislaulaja Ronnie Spector on kuollut keskiviikkona, kertovat muun muassa uutistoimistot. Spector kuoli 78-vuotiaana.

Hänet tunnetaan 1960-luvulla suosituksi nousseen The Ronettes -yhtyeen keulahahmona. Yhtyeen hittikappaleita ovat esimerkiksi Be My Baby, Baby, I Love You ja Walking in the Rain. Spectoria on sanottu ikoniseksi laulajaksi.

Spectorin kuolemasta kertoi hänen perheensä keskiviikkona. Perheen mukaan Spector oli sairastanut syöpää lyhyen aikaa.

Spector oli alkuperäiseltä nimeltään Veronica Bennett, ja hän syntyi New Yorkissa vuonna 1943.

Hän perusti The Ronettesin vuonna 1957 siskonsa ja serkkunsa kanssa. Yhtyeen ura lähti nousuun Phil Spectorin tuottaman ja yhtyeen ainoaksi jääneen albumin myötä vuonna 1964.

The Ronettes hajosi vuonna 1967. Yhtyeen hajoamisen jälkeen Ronnie Spector aloitti soolouran. Hänen viimeiseksi jäänyt albuminsa on vuodelta 2016 ja nimeltään English Heart.

Phil Spector kuoli tammikuussa 2021. Hänet oli tuomittu näyttelijä Lana Clarksonin murhasta vankilaan vuonna 2009.

Ronnie Spector oli naimisissa Phil Spectorin kanssa, mutta liitto päättyi eroon.