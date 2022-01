Juuli ja Inari Niemen televisiosarja Mieheni vaimo on kerännyt ennätysyleisön, kiittäviä arvioita ja hehkutusta sosiaalisessa mediassa.

18-vuotiaana Inari Niemi hankki kahdet henkilöllisyyspaperit. Toiset olivat hänelle itselleen ja toiset hänen pikkusiskolleen Juuli Niemelle.

Vaikka Juuli oli kolme vuotta nuorempi, hän oli isosiskoaan pidempi. Siskoja luultiin usein samaksi henkilöksi tai kaksosiksi, joten ei ihme, että kalliolaisen Josafat-ravintolan portsarikin meni halpaan.

Eikä tilanne ole neljännesvuosisadassa juuri muuttunut.

Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Inarille saatetaan tulla kehumaan ”hänen viimeistä runokirjaansa”, jolloin Inari yleensä ottaa siskolleen tarkoitetut kehut ylpeänä vastaan ja kiittää – eikä paljasta, että lukija on sekoittanut siskokset.

”Yritän kyllä aina olla pilaamatta Juulin hyvää mainetta olemalla epäkohtelias, sillä hän on paljon aurinkoisempi ihminen kuin minä”, Inari sanoo.

Siskosten välit ovat aina olleet poikkeuksellisen läheiset. Jo lapsena Juuli koki, että isosiskoon saattoi aina luottaa eikä ihailu ole vähentynyt vanhetessa, vaikka suhde onkin nykyään tasavertainen ystävyyssuhde.

Jos Niemen siskoilla oli jo lapsuudessa ja nuoruudessa sama ystäväpiiri, aikuisena heitä yhdistää myös työ. Toissa viikolla alkanut television draamasarja Mieheni vaimo on Juulin pääkäsikirjoittama ja Inarin ohjaama. Pirjo Lonkan ja Sara Soulién tähdittämän sarjan vastaanotto on ollut ihastunut, ja sattumalta juuri haastattelupäivänä sen kunniaksi juodaan kahvit tuotantoyhtiö Lucy Lovesin liloilla ja kultaisilla samettisohvilla Vallilassa.

Mieheni vaimo koukuttaa katsojansa ensiminuuteilta lähtien. Tapahtumat käynnistyvät, kun Virossa vaatetehdasta johtava Ahti Kariluoto (Kristo Salminen) saa Tallinnan laivalla sairaskohtauksen ja kiidätetään Helsinkiin hoitoon. Sairaalan käytävällä hänen lähiomaisekseen ilmoittautuu kaksi vaimoa. Molemmille selviää samalla hetkellä, että mies on elänyt kaksoiselämää ja hänellä on ollut perhe molemmissa maissa.

Toisin kuin usein, tällä kertaa ei yritetä selvittää, miten mies pystyi pitämään kulisseja yllä, vaan keskitytään naisten selviämisen kuvaamiseen.

”Sarjamme kertoo surun vuodesta. Ensimmäisestä vuodesta yhteisen miehen kuoleman ja petoksen paljastumisen jälkeen. Miten kuoleman jälkeen kestää elää sen kanssa, että tulee kysymyksiä, joihin ei koskaan saa vastauksia”, Juuli kertoo.

Inarin intohimona oli kuvata naisten keskinäistä suhdetta. Lonkan esittämä Katri Kariluoto on yrittäjäperheessä kasvanut, keski-ikäinen nainen, Soulién Evelin taas nuori virolainen äiti, joka on joutunut liian varhain huolehtimaan itsestään.

”Siinä heidän tilanteessaan on jotain tosi kiehtovaa. Yleensähän on niin, että jos mies pettää, toinen nainen on se horo. Mutta Katri ja Evelin ovat täysin samassa asemassa. Se on paradoksi, että he ovat sekä vihollisia että täysin kohtalotovereita”, Inari sanoo.

Pirjo Lonka (vas) ja Sara Soulié näyttelevät päärooleja Mieheni vaimo -sarjassa.

Hän halusi esittää naiset monipuolisina hahmoina ja laajentaa sitä, millaisia naisia näemme tarinoidemme päähenkilöinä. Niinpä hänen naishahmonsa eivät ole vahvoja tai aina toimi oikein.

”Henkilöni ovat välillä hermoraunioita ja vätyksiä, mutta monipuolisia eivätkä liian heppoisia. Saan myös aina extra kicksejä täydellinen äiti -myytin murtamisesta. ”

Niemet ovat jo saaneet palautetta katsojilta, jotka ovat kertoneet, että he ovat käyneet tarinan avulla läpi oman elämänsä vaikeimpia hetkiä. Jollekin on ollut lohduttavaa peilata sitä omaan avioeroonsa ja siihen, ettei koskaan saa tietää, miksi se tapahtui. Joku toinen on muistanut, miten kohtuuttomaan tilanteeseen joutui, kun hänellä oli pieni lapsi eikä kukaan tarjonnut apua.

Draamasarja on ollut menestys myös katsojamäärin mitattuna: sen ensimmäistä jaksoa on katsottu jo melkein miljoona kertaa. Televisiossa jakson keskikatsojamäärä oli 675 000 ja Yle Areenassa jakson on katsonut yli 260 000 silmäparia.

Mieheni vaimo on kummallekin Niemelle tähänastisen uran isoin työ. Vaikka he ovat tehneet kokoillan elokuvia, kahdeksanosaisen televisiosarjan tekeminen oli aivan uutta.

”Valmiin sarjan minuutti- ja tekstimäärä on ihan järjetön. Minua jännitti, saammeko tarinan toimimaan ja pystyykö jännitteen pitämään niin pitkään”, Inari kertoo.

Vaikka tuottaja Oskari Huttu ja Ylen tilaaja Jarmo Lampela uskoivat vahvasti tarinaan, oli tämän tyyppiselle puhtaasti draamaan nojaavalle sarjalle vaikea löytää rahoitusta, ja sarjan budjetti jäi pieneksi. Kun sarjaa vuoden 2020 alussa kuvattiin Virossa, ohjaaja Inari teki työryhmän kanssa 12-tuntisia työpäiviä ja suunnitteli sen päälle parin tunnin ajan seuraavan päivän kuvauksia.

Inari kertoo, että vaikka kuvauksissa yleensä jaksaa adrenaliinin ja innostuksen voimin melkein mitä vain, turhautumista ajanpuute aiheuttaa.

”Silloin saatoin soittaa Juulille, että tässä ei ole mitään järkeä. Tuntui epäreilulta, että niin pitkään suunniteltua sarjaa ja hienoa tekstiä joutui pienten resurssien takia kuvaamaan niin kiireellä.”

Inari Niemi ohjaa näyttelijä Pirjo Lonkaa Mieheni vaimo -sarjan kuvauksissa.

Viimeiset kolme päivää sarjaa kuvattiin Suomessa ja jännitettiin, ehditäänkö se saada purkkiin, ennen kuin rajat suljetaan maailmalla leviävän koronaviruksen takia.

”Viimeisenä viikonloppuna meillä kuvauksissa vaan klaffia lyötiin, vaikka koko maailma sulkeutui. Virolainen kuvausryhmämme ehti onneksi palata kotiinsa vielä, kun lauttoja Tallinnaan kulki.”

Inari ja Juuli Niemi ovat tulleet tunnetuiksi taidokkaina nuoruuden kuvaajina. Neljän runokokoelman lisäksi Juuli on julkaissut nuortenkirjan Et kävele yksin (WSOY), joka palkittiin lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandialla vuonna 2016. Inari on kirjoittanut ja ohjannut Yksittäistapaus-sarjaan elokuvan Tyttöbileet.

Yhdessä he ovat tehneet muun muassa elokuvan Kesäkaverit sekä novellielokuvan Kesäpaikka. Myös Mieheni vaimo -sarjan lapsiroolit ovat saaneet osakseen paljon kehuja.

”Viime vuosina olen huomannut, että nelikymppiset ja heidän ongelmansa kiehtovat minua enemmän kuin kolmikymppiset, mutta teini-ikä on ikuinen kiinnostuksen kohde”, Inari sanoo.

”Rakastan tehdä töitä nuorten ihmisten kanssa. He ovat viisaita ja avoimia ja saan heistä energiaa.”

Molempien mielestä teini-iässä kiehtovinta on sen ristiriitaisuus. Se, miten siinä on samaan aikaan läsnä jotain niin herkkää ja voimakasta, mutta myös jotain hyvin suojatonta.

”Maailman pitäisi rakastaa teinejä ja antaa heille kaikkensa, koska heidän elämässään on koko ajan läsnä paitsi hyviä voimia myös lannistavia voimia. Ja myös jotain, joka ei ole edes niin helposti sanallistettavissa, niin kuin minulla oli”, Juuli sanoo.

Vaikka Inari ja Juuli kasvoivat samassa perheessä ja pyörivät samoissa ystäväpiireissä, teini-ikä oli heille hyvin erilainen.

Isosisko Inari kävi Kallion lukiota eikä omien sanojensa mukaan loistanut kilpailuhenkisessä opinahjossa. Siitä huolimatta hän muistaa vuodet ihanana itsensä löytämisen aikana.

”Sain voimaa siitä ajatuksesta, että kohta näytän kaikille. Vaikka en erityisesti erottunut lukiossa, uskoin itseeni. Itsevarmuus ei kadonnut mihinkään, vaikka pyrin myöhemmin neljä kertaa Taideteollisen ohjaajalinjalle, sinne koskaan pääsemättä.”

Juulin teini-ikää taas varjosti masennus. Hän ei koskaan kokenut itseään saman ikäiseksi kuin luokkakaverinsa, lopetti koulun 14-vuotiaana ja suoritti sen jälkeen lukion itsenäisesti kahdessa vuodessa.

”En koskaan viihtynyt lapsuudessa enkä nuoruudessa. Olin tärähtänyt pois omasta ikäryhmästäni ja koin vahvaa erilaisuutta. Niihin vuosiin liittyy minulla paljon surua ja traumaa. Mutta ehkä sen takia nuoruus taiteen aiheena vetää minua puoleensa. Se on jotain vahvaa eikä se koskaan tyhjene.”

Juuli kertoo, että isosiskon asenne, esimerkki ja tuki auttoivat häntä vaikeina aikoina. Valtavan tärkeää oli myös, että koko perhe tuki häntä ja antoi kulkea omia teitään.

”Olen koko ajan ollut selvästi pikkusisko. Teininä otin kaiken tilan ja olenkin miettinyt, jäikö Innalle mitään, mutta ehkä elämä tasaa sitä. Olemme siitä onnekkaita, että meillä on läheinen ja elämänmittainen suhde, jonka aikana voi kokea eri vaiheita”, Juuli sanoo.

Vaikka teini-ikä aiheena kiehtoo Inari ja Juuli Niemeä, eivät he missään vaiheessa päättäneet, että haluavat kertoa vain tarinoita nuorista ihmisistä. Enemmän kyse oli ulkoapäin tulevista odotuksista. ”Nuorena naisena oli vaikea päästä tekemään muuta”, he kertovat.

Niemet kasvoivat sinisessä omakotitalossa Kumpulassa aikana, jolloin alueelle muutti paljon vasemmistolaista kulttuuriväkeä. Ränsistyneitä taloja korjattiin talkoovoimin, perheet pitivät isoja juhlia ja lapset juoksentelivat pihoilta toisille.

Lapsuudenkodista kertyi ”hiljaista pääomaa”, sillä sisarusten isä on ohjaaja Raimo O Niemi, jonka käsikirjoitusprinttejä siskot käyttivät piirustuspaperina.

”Meidän talo oli ensimmäinen, johon Kumpulassa tuli VHS-videot. Tuolloin Yleisradiossa kuvaussihteerinä työskennellyt äitimme nauhoitti kaikki televisiosta tulleet elokuvat ja numeroi ne järjestyksessä ylös vihkoihin”, Niemet muistelevat.

Kaikki iltapäivät koulun jälkeen siskot viettivät katsellen leffoja laidasta laitaan.

”Ei pelkästään Tarkovskia, vaan myös b-luokan paskaa ja toimintaelokuvia ja ranskalaisia taide-elokuvia, joissa oli ahdistava tunnelma ja paljon outoa seksiä.”

Isän työn takia Juulista tuntui luontevalta alkaa kirjoittaa fiktiota käsikirjoitusformaattiin.

Inari sen sijaan ajatteli, että olisi noloa ja nöyryyttävää päätyä samaan ammattiin vanhempien kanssa. Mutta kun siskot ystävineen eräänä kesänä päättivät tehdä elokuvan, Inarille oli itsestään selvää, että hän ohjaisi sen.

”On ollut hyvä, että olen nähnyt ammatin niin läheltä, ettei siitä ollut glorifioitua kuvaa. Olen nähnyt, miten stressaavaa se voi olla ja miten ohjaajalla ei välttämättä kahteen vuoteen ole lainkaan duunia.”

Oletko sellainen ohjaaja, joka haluaa ohjata elokuvia vain omista tai siskonsa käsikirjoituksista? on Inarilta joskus kysytty. Ja tavallaan kysyjä on osunut oikeaan.

Kaikkein mieluiten Niemet tekevät työtä toistensa kanssa, sillä heillä on samanlainen ajatusmaailma ja he jakavat saman maailmankuvan.

Niinpä Inari on sanonut monelle käsikirjoitukselle ”ei kiitos” ja ollut mieluummin työttömänä kuin alkanut ohjata tekstiä, joka ei tunnu omalta.

”En ole tähän mennessä mitenkään pystynyt perustelemaan itselleni, että laittaisin sen kaiken ajan ja sydämeni johonkin, joka ei tunnu omalta”, hän kertoo.

”Koska aikaa on niin rajallisesti ja meidän kummankin tapa tehdä töitä on tosi paneutunut, on tuntunut luontevalta, että teemme niitä yhdessä. Emme me kuitenkaan ikinä ole tehneet sellaista päätöstä, että työskentelemme ainoastaan toistemme kanssa”, Juuli jatkaa.

Vaikka Niemet jakavat saman taiteellisen vision, heidän rytminsä ja temperamenttinsa ovat erilaiset. Kirjoittajan työ tapahtuu ennen kuin ohjaajan työ alkaa ja kun kuvaukset käynnistyvät, Juuli on kiinni jo seuraavassa hommassaan.

Inarilla on tapana kommentoida Juulin tekstiä koko kirjoitusprosessin ajan. Muiden kuin Juulin kanssa se voisi olla raskaampaa. Käsikirjoittajan ja ohjaajan suhde kun on herkkä, ja Inari itse on mielestään konfliktipelkoinen.

Juuli on kuitenkin tottunut siskonsa palautteeseen.

”Ymmärrän, että jos Inari ei saa kiinni jostain minun mielestäni hienosta jutusta, ei hän myöskään voi sitä ohjata.”

”Yksi inspiroivia asioita kirjoittamisen kannalta on se, että vaikka sisarussuhteemme on tosi läheinen, siinäkin suhteessa on aina jotain selittämätöntä. Se on hirveän kiehtovaa.”, Juuli Niemi sanoo.

Läheisistä väleistään huolimatta siskokset eivät viime aikoina ole tavanneet toisiaan liian usein. Se johtuu siitä, että Inari on viettänyt paljon aikaa Virossa kuvaamassa heidän seuraavaa työtään, Vilja-Tuulia Huotarisen romaaniin Valoa valo valoa -perustuvaa elokuvaa.

”Kuvausjakso on niin intensiivinen, että olen silloin mieluummin jossain muualla kuin kotona. Olen myös ollut ymmärtävinäni, että myös mieheni mielestä on parempi, etten ole silloin kotona. Ja kyllä hän isänä saa aika paljon famea sillä, että hoitaa omia lapsiaan, kun olen työmatkalla”, Inari kertoo.

Inarin koululaisten ja Juulin päiväkoti-ikäisten arkirytmi on myös erilainen, ja korona-aikakin on vaikuttanut: aina jollain lapsella on nuhaa.

”Asumme molemmat Maunulassa, mutta arki on niin hektistä ja olemme niin laiskoja, ettemme jaksa lähteä puolen kilometrin päähän toisen luo. Sen sijaan puhumme monta kertaa päivässä puhelimessa. Ne ovat varsinaisia ininäpuheluita, sillä olemme kovia valittamaan kaikesta”, Niemet nauravat.

Tällä hetkellä kaikki on kuitenkin hyvin, ja käsikirjoittaja ja ohjaaja ovat otettuja tuoreen sarjansa menestyksestä. He tietävät, miten sattumanvaraista kaikki alalla on.

”Totuus on, että jatkuvasti aivan hirveän upeita taideteoksia menee ohi, koska jossain vieressä tapahtuu samaan aikaan jotain kiinnostavampaa tai ainakin äänekkäämpää, ja kaikki vaan sattuvat katsomaan toisaalle. Nuorena runoilijana minäkin ripustin itseni siihen, että jos teos ei saa tietynlaista vastaanottoa, se tarkoittaa jotakin minun kirjoittamisestani. Sellainen ajattelu on taiteen tekemisen kannalta hirveän vaarallista”, Juuli sanoo.

”Tämä vastaanotto tuntuu yllättävältä lahjalta, sillä ikinä ei ole mitään takeita siitä, että se nähtäisiin, mihin on itsensä ja kaikkensa laittanut”, Inari jatkaa.

Tulipa ruusuja tai risuja, yhdessä siskon kanssa palautetta ei jännitä niin paljon kuin yksin.

Sitä paitsi Niemillä on vuosikausia ollut perinne tappion hetkiä varten.

”Menemme aina Tornin Ateljee-baariin juomaan häviön maljoja, sikakalliita apple mojitoja. Jos meitä ei valittu tai tuli takkiin tai ei päästy opiskelemaan tai saimme kieltävän päätöksen, niin niihin piti aina olla rahaa.”

Mieheni vaimo, TV1 sunnuntaisin ja Yle Areena.

Kuka? Inari Niemi Elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja syntyi vuonna 1978 Helsingissä. Ohjannut muun muassa elokuvat Robin – the Movie (2012), Kesäkaverit (2014) ja Joulumaa (2017) sekä lyhytelokuvan Tyttöbileet Yksittäistapaus-sarjaan. Isä ohjaaja Raimo O Niemi, sisko kirjailija ja käsikirjoittaja Juuli Niemi. Naimisissa. Kaksi lasta.