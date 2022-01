Levykauppa Äx myi viime vuonna enemmän cd-levyjä kuin koskaan.

Yhdysvalloissa cd-levyjen myynti on kääntynyt kasvuun ensimmäistä kertaa 17 vuoteen, kertoo Billboard.

Vuonna 2021 cd-levyjä myytiin 1,1 prosenttia enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Viime vuonna levyjä myytiin noin 40,6 miljoonaa kappaletta.

Kasvua kirvoittivat erityisesti Adele ja Taylor Swift. Adelen marraskuun puolivälissä julkaistu albumi nimeltään 30 oli Yhdysvalloissa kaikkein myydyin 898 000 ostetun cd:n turvin. Swift nappasi sekä kakkos- että kolmossijan uudelleen äänitetyllä albumeillaan Fearless ja Red.

Miltä cd-levymarkkinoiden tilanne näyttää Suomessa?

Levykauppa Äxän toimitusjohtajan Jyri Lipposen mukaan viimeisen parinkymmenenvuoden aikana tyypillistä on ollut, että Suomi seuraa trendeissä Yhdysvaltoja ja Britanniaa muutaman vuoden viiveellä.

”Suomessa cd:n tilanne on pysynyt vakaana taustalla. Koska Yhdysvalloissa on tulossa nousua, niin uskon, että cd-myynti tulee nousemaan merkittäviä lukemia Suomessa tulevina vuosina.”

Cd:n on kuitenkin nähty tekevän kuolemaa jo vuosia.

Lipposen mukaan hän on saanut jonkin verran kyselyitä levy-yhtiöiltä, kannattaako jostakin tietystä julkaisusta tehdä cd-levyä. Formaatin menekki on mietityttänyt yhtiöitä.

Hänellä on ytimekäs viesti kaikille cd:n kuolemaa ennustaneille: cd ei ole menossa minnekään.

Viime vuoden luvut antavat myös tukea myyntimiehen puheille.

Levykauppa Äx teki viime vuonna oman ennätyksensä cd-levyjen myynnissä. Sekä uusia että käytettyjä cd-levyjä myytiin yhteensä noin 303 000 kappaletta. Vinyylejä myytiin tätä vähemmän, yhteensä noin 217 000 kappaletta.

Tulos on vuonna 1997 perustetun levykaupan paras myös siksi, että cd-levyjen huippuvuosien aikana yritys oli vielä monin verroin pienempi kuin nykyisin: sillä oli yhteensä vain muutama myymälä. Cd-levyjen myyntimäärien huippuvuosina Suomessa suurin osa cd-levyistä ostettiin marketeista, joissa cd-myyntiä ei enää oikeastaan ole. Samalla isoja levykauppaketjuja on lopettanut toimintansa.

Kokonaisuudessaan fyysinen äänitemyynti on Suomessa siis hyvin kaukana cd-levyjen kultakaudesta, mutta vuosien 2017–2020 aikana myynnin lasku on jo käytännössä pysähtynyt. Fyysisen puolen tilannetta on parantanut myös vinyylien kasvanut suosio. Digitaalinen puoli hallitsee Suomessa markkinoita edelleen lähes 90 prosentin osuudellaan.

Alustavien tietojen mukaan Levykauppa Äxän liikevaihto kasvoi vuoden takaiseen verrattuna 13 prosenttia. Cd-levyjen osuus liikevaihdosta on 39 prosenttia ja vinyylien 51 prosenttia.

Äxän myydyin levy viime vuonna oli Iron Maidenin Senjutsu. Toiseksi suosituin oli Stam1nan Novus Ordo Mundi ja kolmanneksi suosituin Abban Voyage.

Lipponen arvelee, että yksi monista syistä cd-levyjen suosiolle löytyy genren kautta.

”Hevi- ja metalliporukoissa cd-levy on viimeiset 15 vuotta ollut ykkösformaatti, ja viime vuonna hevi- ja metallipuolta julkaistiin poikkeuksellisen paljon.”

Musiikkituottajien toiminnanjohtajan Antti Kotilaisen mukaan toinen syy voi löytyä laadusta.

”Kukaan ei kiistä, etteikö cd olisi teknisesti hyvin korkealaatuinen tuote. Se ei ole hävinnyt mihinkään. Cd jäi katveeseen. Unohdettiin, miten hyvä tallennusmuoto se on.”

Suomessa vinyylilevyjen osuus äänitemarkkinoista oli vielä vuonna 2020 cd-levyjä pienempi. Eri formaattien virallisia lukuja ei vielä ole julkaistu vuodelta 2021, mutta Kotilainen arvioi, että vinyylit olisivat ohittaneet cd-levyt.

Lue myös: Cd-levyjään roskikseen kippaavat ihmiset tekevät pahan virheen