Romaani

Åsa Larsson: Isien pahat teot (Fädernas missgärningar). Suom. Kirsi Kokkonen. Otava. 567 s.

Åsa Larssonia on esikoisdekkaristaan Aurinkomyrsky (2003) alkaen pidetty yhtenä ruotsalaisen rikoskirjallisuuden kärkinimistä. ”Väkevä henkilökuvaaja ja yhteiskunnan näkijä”, kiitettiin HS-arviossa jo sen suomennoksen jälkeen 2005.

Minäkin olen seurannut Larssonin romaaneja innostuneena läpi 2000-luvun – ja miettinyt toisaalta, malttaako hän pysyä alkuperäisessä suunnitelmassaan lopettaa Rebecka Martinsson -sarja kuudenteen osaan.

Välillä se näytti tyssäävän jo etuajassa, sillä 2014, viidennen dekkarin jälkeen, Larsson ryhtyikin kirjoittamaan Harry Potter -tyylistä nuortenfantasiaa yhdessä Ingela Korsellin ja Henrik Jonssonin kanssa.

Siksi yllätyin, kun hän kirjoitti lopulta sen kuudennenkin osan, kymmenen vuotta edellisen jälkeen. Ja etenkin, kun hän sen jälkisanoissa tosiaan heittää hyvästit Rebecka Martinssonille.

Koko ajan kasvavassa, sarjoittuvassa dekkarigenressä se on kunnioitettava teko.

Se todistaa, että Larsson suhtautuu teoksiinsa vakavasti: ei pelkkinä viihdetuotteina, jollaisia vuosi vuodelta liki identtisinä toistuvat dekkarisarjojen osat usein ovat, vaan kirjallisuutena.

Siihen viittaa myös yhtä kunnioitettava haluttomuus kuvata silmitöntä väkivaltaa, silpomisia ja nylkemisiä, jotka ovat suositussa nordic noirissa enemmän sääntö kuin poikkeus. Henkisestä raakuudestakin saa irti tehoa, Larsson todistaa.

Lisäksi hän on todella paneutunut sarjan päättämiseen. Isien pahat teot on 567-sivuinen lukuromaani, todellinen Rebecka Martinsson -sarjan grande finale.

Sen voi kuitenkin mainiosti lukea myös itsenäisenä teoksena. Itsellänikin olivat jotkut sivuhenkilöistä jo hieman hämärinä mielessä, mutta tarinan edetessä ääriviivat selkenivät hyvin.

Kiirunan kaupunki Ruotsin Lapissa on kasvanut rautamalmikaivoksen ympärille ja päälle, ja sen takia sitä ollaan nyt siirtämässä uuteen sijoituspaikkaan.

Totta kai sarjassa on kyse ennen muuta dekkarigenrestä, eikä Larsson juuri pyri rikkomaan perinteitä. Pohjoismaissa se onkin korkeatasoista sekä perinteisissä arvoitusdekkareissa että yhteiskunnallisemmassa rikoskirjallisuudessa.

Tuttuja kertomisen kaavoja on useita. Yksi on sankarin hahmo, joka on paitsi lapsuudessaan rikkoutunut ja vaikeasti lähestyttävä, myös kotiseudulta ensin lähtenyt ja sitten sinne palannut.

Tästä syntyy aina dekkariin mukavaa kihinää, menneisyyden salaisuuksia ja ongelmia, jotka pitää nykyhetkessä selvittää.

Näin on myös Rebecka Martinssonin kohdalla. Juristiksi kouluttautunut syrjäytyneen perheen tytär on luopunut tuottavasta urasta Tukholmassa ja palannut kotiseudulle, osin juuri siksi, että varhaiset traumat ovat alkaneet puskea liikaa esiin.

Sarjan kuluessa hän on työskennellyt syyttäjänä Kiirunassa, usein itsetuhoisen intensiivisesti, samalla kertaa rikoksia ja omia ihmissuhdepulmiaan ratkoen.

Modernin rikosromaanin kuvastoa Larssonilla ovat myös poliisien keskinäiset kiistat, mitä tulee sukupuolirooleihin ja asenteisiin, ja, pohjoisella kaivospaikkakunnalla kun ollaan, uskontoon ja luokkaeroihin.

Isien pahoissa teoissa käytetään lisäksi nykydekkareissa yleistä kahden rikoksen aihetta, kun kyläjuopon mökin tienoilta löytyy paitsi kuollut isäntä ja kaksi murhattua prostituoitua, myös pakastimesta kymmeniä vuosia vanha ruumis. Niveltyvätkö murhat toisiinsa vai eivät?

Se, mikä Åsa Larssonin sarjassa on aivan omaperäistä, on miljöö ja hänen suhteensa siihen.

2000-luvun kaivoskaupunki Kiirunasta, hänen omasta lapsuudenmaisemastaan, on riittänyt ammennettavaksi taustaa rikoksille.

Yhtä merkittävä on ympäristö eli Norrbotten, Länsipohja ja Lappi – tai laajasti ottaen koko pohjoinen Ruotsi, johon liittyviä asenteita Larsson käsittelee kirjoissaan terävästikin.

Isien pahoissa teoissa esimerkiksi poliisi Anna-Maria Mella kyseenalaistaa tukholmalaisten käsitykset pohjoisen asukkaista ”tuensaajina”, kun valtio kuitenkin vie omistamastaan kaivoksesta, alueen päätyöllistäjästä, sekä yhtiöverot että osingot – Mellan mukaan 2006–2016 yli 30 miljardia kruunua.

Kirjailija Åsa Larsson (s. 1966) vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kiirunassa, mutta asuu nykyään Mariefredissä Tukholman lähistöllä.

Tällaisia tietoiskuja Larsson sijoittelee tekstiinsä jatkuvasti.

Sekin käy ilmi, että ruotsinkieliset asukkaat saapuivat alueelle oikeastaan vasta rautakaivoksen perustamisen aikoihin 1900-luvun alussa.

Sitä ennen siellä puhuttiin saamea ja suomea, ja myös tämä Tornionjokilaakson kulttuuriperintö, saamelaista luonnonuskoa myöten, on dekkareissa vahvasti esillä. Henkilöillä on suomenkielisiä nimiä, dialogissa meänkieltä.

Lisäksi kaikkea, mitä kirjoissa tapahtuu, ympäröi pakahduttavan kaunis tunturiluonto. Larsson osaa ottaa paljon irti vuodenajoista, etenkin talvesta, maisemista, florasta ja faunasta.

Omalaatuisinta uudessa dekkarissa on se, miten sankarilta riisutaan nyt viitta. On kuin Larsson olisi todella päättänyt antaa Rebecka Martinssonin astua lepoon.

Aiemminkin sarjassa Martinsson on kärsinyt mielenterveysongelmista, mutta aina kuitenkin jatkanut työtään syyttäjänä – kuin esimerkkinä taas yhdestä dekkarikliseestä eli siitä, miten sankari nousee maasta, vaikka kuinka rusikoitaisiin.

Nyt on toisin: vaikka Martinsson on alussa vahvasti mukana vanhan ja uuden rikosvyyhdin selvittelyissä, puolenvälin jälkeen hän siirtyy takavasemmalle, ja muut vievät homman loppuun.

Hän ei kerta kaikkiaan enää selviä sosiaalisesti, ja siksi nyt on alettava selvittää omaa päätä.

Se on minusta paitsi realistinen, myös arvokas ratkaisu.

Martinssonin tilalle todelliseksi sankariksi Larsson nostaa Isien pahoissa teoissa 66-vuotiaan Ragnhild Pekkarin.

Hän on omissa oloissaan viihtyvä, tyttärestään vieraantunut sairaanhoitaja, jolla on mittaa 180 senttiä, rautainen kunto ja yhtenä harrastuksena koskimelonta.

Yhdeksän kuukauden eläkkeelläolon jälkeen Ragnhild kokee elämänsä tarkoituksettomaksi ja päättää, että nyt riittää. Paljastan, ettei itsemurhasta tule mitään – niin järisyttävän hienon intron kuin Larsson sen tarkasta suunnittelusta romaaniin rakentaakin.

Sen sijaan Ragnhildille osoitetaan uusi reitti ihmisenä, kuin johtotähtenä Rebecka Martinssonille. Hehän ovat melkein sukuakin: Rebeckan äiti oli Ragnhildin perheen kaltoin kohdeltu kasvattitytär.

Rikosjuonen kannalta tämä on toissijaista, koko romaanisarjalle kuitenkin valtavan tärkeää.

Ragnhildin kautta Larsson näyttää, että lapsuuden katkeria kokemuksia on mahdollista avata, eritellä, selvittää.

Isien pahat teot onkin siinä mielessä valoisaa Larssonia, ettei todella pahoja ihmisiä ole siinä yhtäkään, vain erehtyneitä, epäonnistuneita ja surullisia. Rikoksistakin iso osa on virheitä tai vahinkoja.

Ihmisistä, kuinka tahansa riitaisista, on myös toisilleen iloa, jos he vain suostuvat kanssakäymiseen. Eteen voi osua vaikka sielunkumppani, kuten Ragnhildille elämän murjoma ex-nyrkkeilijä.

Tämän Börje Strömin (jonka 1960-luvun alussa kadonnutta isää etsitään läpi tarinan) mukana Larsson luo Isien pahojen tekojen sisään oikeastaan kokonaan toisen romaanin.

Se on hieno tarina kiirunalaisesta lähiöstä olympiavoittajaksi ponnistaneen urheilijan noususta ja tuhosta. Takaumin kerrotaan isää kaipaavan pojan hakeutumisesta lempeiden valmentajien luo, piinallisesta harjoittelusta, voitoista ja häviöistä.

Ammattilaisurakin urkenee Yhdysvalloissa, ja sen rasistinen raadollisuus liitetään Larssonin tekstissä taitavasti Strömin lapsuudessaan kokemaan ruotsalaiseen kolonialismiin, kalseisiin asenteisiin sekä suomalaisia että saamelaisia kohtaan.

Börjen ja Ragnhildin suhde on Isien pahojen tekojen romanttinen osio ja sellaisena pakahduttava ja riemastuttava. Liki seitsemänkymppisten atleettien rakastelukohtaus on upeaa luettavaa.

Rikosten taustaksi Larsson nostaa pääosin vuoteen 2016 sijoittuvassa romaanissa kaivoskaupungin kehittymisen, joka on aina mahdollistanut korruption ja kähminnän.

Jo 1960-luvun alussa kyse oli myös kansainvälisestä rikollisuudesta. Nykytason tarinassa Kiirunaa siirretään kaivoksen päältä toisaalle, niin kuin on oikeastikin tehty. Vanha katoaa silmissä, mutta päivää ja yötä säestää edelleen maanalaisten räjäytysten ja kirskuvien malmijunien soundtrack.

Larssonin mukaan valtava kaivos ja vielä valtavampi kaupungin uudelleenrakennustoiminta ovat mahdollistaneet myös valtavan talousrikollisuuden: yrityskaappauksia, kiristämällä saatuja rakennussopimuksia ja kuin tuhka tuuleen kadonneita yhtiöitä, joiden laiminlyöntien seuraukset jäävät veronmaksajien kontolle.

Tuhatpäisen rakentaja-armeijan vanavedessä liikkuvat luonnollisesti myös naiskauppa, huumeet ja rahanpesu, ja lopulta aletaan tappaa ihmisiäkin.

Åsa Larsson on viime vuosina kirjoittanut fantasiaromaaneja nuorille.

Kaiken tämän Larsson nivoo huolellisesti mutta samalla vetävästi yhteen parikymmenpäisen henkilögalleriansa ihmissuhdeongelmien kanssa.

Börje Strömin lisäksi moni poliisilaitoksen työntekijä tai rikoksiin osallinen saa oman tarinansa esiin. Näin syntyy värikäs kuva Kiirunan seudun elämän muuttumisesta 1960-luvulta nykypäiviin.

Pienetkin kohtaukset ovat eläviä, usein ironisen hauskoja. Keskiluokkaisissa kodeissa on Ikeaa, rikkailla Svenskt Tennin tuotteita. Siistissä kiirunalaiskodissa vieraita pyydetään pukemaan kenkien päälle siniset muovipussit, joita säilytetään tuohikontissa eteisen seinällä.

Pitemmissä tarinoissa kerrotaan muun muassa lestadiolaisesta uskonvimmasta, luonnonmukaisen saamelaiselämän ahdingosta, kotiväkivallasta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Kaikki ei kuitenkaan ole Larssonin Pohjolassa synkkää ja raakaa.

Miespari on saanut elää kenenkään kiusaamatta, ja uskonnon terapeuttinen puoli tulee esiin, kun Ragnhild kokee kirkossa suorastaan ilmestyksen ja armon.

Sekin voi kuulua ihmisen elämään, isien pahoista teoista huolimatta. Siihen on kirjailijan hyvä lopettaa.