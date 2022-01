Uusi brittisarja perustuu jälleen amerikkalaisen Harlan Coben romaaniin. Pääosissa ovat Cush Jumbo, James Nesbitt ja Richard Armitage.

Perheenäiti Megan Price (Cush Jumbo) on salannut menneisyytensä läheisiltään. Rikosylikonstaapeli Michael Broome (James Nesbitt) haluaisi päästä selville 17 vuoden takaisista tapahtumista.

Kun on katsonut Netflixin uusinta Harlan Cobenin romaaniin perustuvaa jännityssarjaa Stay Close pari jaksoa, herää kysymys: mitä ihmettä tekijät oikein ajattelivat?

Kuviin nimittäin astuu kaksi tyyliteltyä ja tanssahtelevaa ammattilaiskovistelijaa, jotka sopisivat paremmin sarjakuvapohjaiseen The Umbrella Academyyn (2019–) kuin brittiläiseen rikosdraamaan. Ja ei, tekijät eivät yritä fiksusti viitata Kellopeliappelsiinin (1971) Singin’ in the Rain -väkivaltaan.

Psykopaattikaksikko (Poppy Gilbert ja Hyoie O'Grady) on reväisty aivan eri tyylilajista.

Alku on realistisempi. Esikaupunkialueella asuva kolmen lapsen äiti Megan Price (Cush Jumbo) valmistautuu häihin pitkän avoliiton jälkeen. Puoliso Dave (Daniel Francis) ei tiedä, että ennen ensitapaamista Megan eli syntisempää elämää ja oli nimeltään Cassie.

Samana yönä 17 vuotta sitten, kun Cassie jätti entisen elämänsä taakseen, katosi vaarallinen mies nimeltä Stewart Green.

Greenin tapaus on jäänyt vaivaamaan rikosylikonstaapeli Michael Broomea (James Nesbitt). Menneisyydessä selityksittä jäi myös Cassieen rakastunut valokuvaaja Ray Levine (Richard Armitage).

Stay Close ei päästä pitkästymään, mutta osittain tämä johtuu uskottavuuden häikäilemättömästä mukiloinnista, joka jatkuu aina viimeisiin paljastuksiin asti.

Niitä ennen häiritsee yhteensattumien suuri määrä: Meganin asuminen lähellä entistä elinpiiriään, Broomen päättelyn nopeus ja hitaus sekä se, että notkeat psykotanssahtelijat eivät pysy ikämiesnarkomaanin vauhdissa.

Stay Close nousi ykköseksi Netflixin Suomen katsojatilastoissa. Suoratoistopalvelun seitsemäs Coben-sarja, puolalainen Tiukassa otteessa, valmistuu tänä vuonna.

Stay Close, Netflix. (K16)