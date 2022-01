Antisemitismistä syytetty näyttelijä Emma Watson saa tukea muun muassa Susan Sarandonilta, Mark Ruffalolta ja Charles Dancelta.

Yli neljäkymmentä elokuvamaailman tähteä, muun muassa Susan Sarandon, Mark Ruffalo ja Charles Dance ovat ilmaisseet tukensa antisemitismistä syytetylle näyttelijälle Emma Watsonille, joka tunnetaan parhaiten Hermione Grangerin roolistaan Harry Potter -elokuvissa. Asiasta ovat kertoneet muun muassa The Guardian ja Al-Jazeera.

YK:n hyväntahdon lähettiläänä vuodesta 2014 toiminutta englantilaista näyttelijää Emma Watsonia syytettiin antisemitismistä hänen julkaistuaan Instagramissa kuvan Palestiinaa tukevasta protestista. Kuvan päälle oli kirjoitettu ”solidarity is a verb”, eli solidaarisuus on verbi.

Kuvan ohessa Watson siteerasi brittiläis-australialaisen feministisen tutkijan Sara Ahmedin määritelmää solidaarisuudesta.

Instagram-päivitys sai voimakasta kritiikkiä muun muassa Israelin entiseltä ministeriltä ja YK-lähettiläänä toimineelta Danny Danonilta, joka tviittasi:

”Ten points from Gryffindor for being an antisemite”, eli ”Kymmenen pistettä antisemitistinä olosta Rohkelikolta”.

Rohkelikko on Harry Potter -kirjojen Tylypahkan neljästä tuvasta se, johon Hermione kuuluu.

Israelin nykyinen YK-lähettiläs Gilad Erdan puolestaan jatkoi sanomalla, että fiktio voi toimia Harry Potterissa, mutta ei todellisuudessa, ja ”jos fiktio toimisi, voisi magia tuhota Hamasin pahat ja PA:n”.

Tukikirjeen Watsonille organisoi brittiläinen, Palestiinaa tukeva taiteilijaverkosto. Kirjeessä sanotaan, että allekirjoittaneet tukevat Emma Watsonia siinä yksinkertaisessa väitteessä, että solidaarisuus on verbi, ja verbiin sisältyy merkittävä solidaarisuus palestiinalaisille, jotka taistelevat ihmisoikeuksiensa puolesta.

Sarandonin, Ruffalon ja Dancen lisäksi allekirjoittaneiden joukossa ovat muun muassa Jim Jarmusch, Viggo Mortensen ja Steve Coogan.