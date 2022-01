Dokumenttia pasifisti Arndt Pekurisesta kannattaa katsoa tulevina itsenäisyyspäivinä, Tero Kartastenpää kirjoittaa.

Järkähtämätön, reilu, ihmisrakas, ahkera. Arndt Pekurisessa olisi ainesta kansallismieliseksi ihanneihmiseksi. Tällä hetkellä häntä taidetaan ylistää lähinnä sivarien kantapaikassa Hotelli Hanhessa Lapinjärvellä.

Vain runsas tuhat ihmistä kävi elokuvateatterissa katsomassa heinäkuussa 2021 ensi-illan saanutta Pekuris-dokumenttia. Ikuiseen rauhaan näyttää ansiokkaasti, miten Pekurisesta kasvoi Gandhiin vertautuva pasifisti.. Ville Suhosen ohjaus on Yle Areenassa niin pitkään katsottavissa, että sitä voi pyörittää vaikka tulevina itsenäisyyspäivinä.

Visuaalisesti dokumentti on hetkittäin kuin muutamaa kuvaa kierrättävä Powerpoint-esitys. Se tehoaa, jos sitä katsoo kuunnelmana. Kokonaisuutta pitää kasassa monipuolinen tekstimateriaali, jossa päähenkilö, omaiset, vastustajat ja ihmettelijät käyvät vuoropuhelua. Joonas Saartamo tekee suorasukaisen ääniroolin Pekurisena.

Kirjeet, asiakirjat ja lehtijutut tuovat esille Suomen, jossa siviilipalveluslaki säädettiin vain Pekurisen saaman kansainvälisen huomion takia. Laki tuli voimaan jo vuonna 1931, mutta sota-aikaan se ei ollut käytössä. Pekurinen pahoinpideltiin ja häntä nöyryytettiin. Lopulta ongelmakansalainen pakotettiin rintamalle ja teloitettiin.

Ikuiseen rauhaan, Yle Areena

Zendaya ja Tom Holland pakenevat Spider-Manin saamaa julkisuusryöpytystä elokuvassa Spider-Man: No Way Home

Hämähäkkimies nauraa itselleen

Olen alkanut kertoa lähipiirilleni Hämähäkkimies-uutisia. Spider-Man: No Way Home on jättänyt niin kestävään innostuksen tilaan, että jälkireaktiota on pitänyt jatkaa pienillä tiedonmurusilla kuvauksista. Lähipiiriä ei Hämis kiinnosta, mutta se ei himmennä iloani.

Supersankarien tarinat on kerrottu liian monta kertaa, mutta uusi Spider-Man tekee siitä elokuvan rappiotilasta itsetietoista toimintakomediaa.

Valmistauduin katsomalla nörttisankaritarinat 20 vuotta sitten ilmestyneestä Sam Raimin Spider-Manista lähtien. Uutuudessa Sonyn ja Marvelin Spider-Manien universumit sotkeutuvat: hauskuus pohjaa onnistuneille tekijänoikeusneuvotteluille. Lopputulos on kuin leikkisi He-Maneilla ja Turtles-ukkeleilla samaan aikaan. Hölmöily on tehty niin suurella budjetilla, että kaikki vanhat kireiden seittipukujen tähdet on saatu samoihin kuviin.

Järisyttävintä Hämähäkkimies-uutista en voi valitettavasti nyt kertoa, sillä ihmiset suuttuivat, kun Kim Kardashian paljasti Instagramissa tapahtumia tämän hetken katsotuimmasta elokuvasta.

Spider-Man: No Way Home elokuvateattereissa

Pekko Käppi tunnetaan jouhikkomusiikistaan.

Jumalainen laulu tsemppaa eloon

Pekko Käpin kappaleen erikoisuus kiinnitti huomiota jo vuonna 2019. Jouhikkomuusikko oli tehnyt popbiisin. Kappale unohtui, kunnes Ikoni alkoi soida algoritmin suosituksena soittolistoillani. Toisto teki tehtävänsä. Nyt haluan soittaa villiä loitsua jatkuvasti.

Pekko Käppi & K:H:H:L:n Ikoni ottaa ensisekunneista rytmiinsä ja nousee jouhikon vinkunalla korkeuksiin. Sanoissa herätetään kuvaa eläväksi. Voi sen lukea myös tsemppauksena: ”Tule. Ole jumala.”

Kerrankin on osuvaa käyttää usein väärinkäytettyä sanaa. Ikoni on ikoninen laulu.

Pekko Käppi & K:H:H:L:n Ikoni levyllä Väärä laulu

Onnellisten saari ja Katri Vala -elämäkerta olivat Helmet-kirjastojen varatuimmat 5.– 12. tammikuuta

Kaunokirjallisuus

1) Eeva Louko: Onnellisten saari

2) Brit Bennett: Mikä meidät erottaa

3) Yoko Ogawa: Muistipoliisi

4) Meri Valkama: Sinun, Margot

5) Enni Vanhatapio: Tyttöystävä

6) Katriina Rinne: Maa kuin veri

7) Pirkko Saisio: Passio

Tietokirjat

1) Minna Maijala: Katri Vala, Kulkuri & näkijä

2) Petteri Kilpinen: Irtiotto

3) Björn Natthiko Lindeblad: Saatan olla väärässä ja muita oivalluksia elämästä

4) Rick Pastoor: Grip, miten hallitset viikkoasi vuottasi, elämääsi

5) Minna Huotilainen: Uni ja unettomuus

6) Leo Stranius: Tehokkuuden taika

7) Elinor Cleghorn: Sairas ja viallinen