Myös Suomessa on käyty keskustelua viettelyyn perustuvien sarjojen osallistujien seksuaalirikossyytöksistä. Nelosen Temptation Island pyörii yhä televisiossa, vaikka erästä osallistujaa syytetään vakavista seksuaalirikoksista.

Norjassa Paratiisihotelli-sarjan tuotantoyhtiö Nent Group on ilmoittanut poistavansa viime kesänä näytetyn kauden Viaplay- ja Viafree-suoratoistopalveluista.

Syynä on sarjan voittajan vakavat seksuaalirikossyytteet, joista uutisoi norjalaismedia VG.

Maanantaina tuli ilmi, että sarjan voittanut mies on tuomittu neljäksi vuodeksi ja viideksi kuukaudeksi vankilaan 14-vuotiaan raiskaamisesta.

Mies keräsi 250 000 Norjan kruunun potin sarjan voittamisesta. Summa on euroissa noin 25 000. Tuotantoyhtiö on ottanut rahat takaisin ja lahjoittanut ne hyväntekeväisyyteen.

Oikeudessa mies tunnusti valehdelleensa tuotantoyhtiölle. Hän oli väittänyt yhtiölle, ettei hänen toimistaan ole käynnissä poliisitutkintaa.

Sarja on jo näytetty Norjassa, mutta jatkossa kyseistä kautta ei voi katsoa enää suoratoistopalvelussa.

Paratiisihotelli on tositelevisiokonsepti, jossa osallistuvat kisailevat pareittain rahapalkinnosta ja etsivät samalla rakkautta. Oleellisena osana sarjassa on juoniminen ja erilaisten suhteiden luominen. Sinkuksi jääminen ei kannata, sillä silloin on vaarassa pudota kilpailusta.

Myös Suomessa ovat puhuttaneet tositelevisiosarjaan osallistuvien seksuaalirikossyytökset.

Parhaillaan loppusuoralla olevan Temptation Islandin kymmenennellä kaudella esiintyvää sinkkua syytetään törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus vahvistaa HS:lle, että syytteet ovat yhä vireillä ja kaksi käsittelypäivää on määrätty toukokuulle. Kyse on syytteistä eli osallistujaa ei ole ainakaan toistaiseksi tuomittu.

Seiskan mukaan hänellä on taustallaan useita rikostuomioita muista tapauksista. Seiska kertoi viime syksynä, että myös kolmella muulla sarjassa esiintyvällä on taustallaan erilaisia tuomioita.

Temptation Islandin kymmenes kausi on aivan loppusuoralla, enää on vain muutama jakso näyttämättä.

Nelosen televisiojohtaja Ville Toivonen kertoo sähköpostitse, että sarja on edelleen tarkoitus näyttää loppuun alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Tieto syytteistä tuli julkisuuteen ennen kuin sarjan näyttäminen televisiossa oli aloitettu. Useat mediat uutisoivat asiasta viime vuoden loka- ja marraskuussa.

Temptation Island -konseptin ideana on testata sarjaan lähtevien pariskuntien suhteen lujuutta. Sarjassa pariskunnat erotetaan toisistaan, ja varattuja viihdyttää joukko sinkkuja, jotka voivat vietellä heitä.

Sarjassa on pikemminkin sääntö kuin poikkeus, että osa osallistujista harrastaa seksiä keskenään.

Tuotantoyhtiö Banijay Finland sekä Nelonen ovat molemmat kommentoineet jo aiemmin eri medioille, että kyseistä sinkkua ei olisi otettu mukaan ohjelmaan, jos syytteet olisivat olleet yhtiön ja kanavan tiedossa.

Toivonen toteaa HS:lle, ettei Temptation Islandin kuvauksissa ole tapahtunut mitään epäilyttävää.

”Ohjelmassa itsessään ei siis tapahdu mitään sellaista, mikä antaisi syyn olla näyttämättä sitä. Tämä on mielestämme reilua myös muille osallistujille, jotka ovat antaneet ohjelmalle aikansa ja persoonansa. He ovat syyttömiä yhden osallistujan tuomaan negatiiviseen huomioon.”

Toivosen mukaan syytetty henkilö on poistettu muun muassa sarjan mainoksista, joiden näkemiseen tv-katsoja ei voi itse vaikuttaa.

Onko raha syy siihen, ettei sarjan näyttämistä ole meillä keskeytetty?

Tähän kysymykseen Toivonen ei vastaa.

Helsingin Sanomat ja Temptation Islandia esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.